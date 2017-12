INFO EURO 2012

Fabregas, lider în concursul de pronosticuri al spaniolilor

Fabregas este convins că finala EURO 2012 va fi între Spania şi Germania. Jucătorul Barcelonei, care se află în fruntea concursului de pronosticuri derulat în lotul Spaniei, nu este prea original, mulţi dintre colegii săi având aceeaşi părere. El însă are două lucruri în plus: a nimerit cele mai multe rezultate de până acum, dar s-a şi declarat un veritabil fan al Mannschaft. „Este o selecţionată care îmi place enorm, are tot: un joc de atac performant, contre periculoase, pot pasa şi pe aripi şi la mijloc... Germania este o echipă foarte puternică”, a spus Fabregas.

Barcelona îl vrea pe Alba

Preşedintele clubului FC Barcelona, Sandro Rosell, a declarat, ieri, că gruparea catalană negociază cu Valencia pentru a-l transfera pe fundaşul Jordi Alba. „Nu-mi place ca aceste negocieri să fie făcute publice, dar ele sunt deja”, a declarat oficialul Barcelonei, recunoscând că discuţiile sunt în curs, fără a avansa cifre în acest sens. Luni, directorul de comunicare al Valenciei, Damia Vidagany, a dat asigurări că a primit o ofertă de 15 milioane de euro pentru Alba.

Kassai, detestat în Ucraina

Microbiştii din Ucraina nu s-au putut împăca deloc cu golul neacordat de către arbitrul maghiar Viktor Kassai în meciul cu Anglia şi ţin ca acest lucru să se ştie. La Doneţk au fost afişate mari panouri cu portretul arbitrului, însă ele conţin şi un spaţiu alb, pe care populaţia poate să-şi exprime liber gândurile. Pe anumite fotografii scrie ”blind” (orb), pe altele chiar ”death” (mort), cuvinte în engleză aflate alături de ”gânduri pioase” în limba ucraineană. Reamintim că, în min. 62 al partidei, ucraineanul Marko Devic a şutat la poartă, iar englezul John Terry a respins balonul de după linia porţii. Arbitrul de centru Viktor Kassai a lăsat jocul să continue, după ce asistentul suplimentar Istvan Vad nu i-a semnalizat că mingea a depăşit linia porţii cu întreaga circumferinţă. Kassai, Vad şi ceilalţi arbitri maghiari din brigadă au fost trimişi acasă după faza grupelor.

Di Natale îşi va prelungi contractul cu Udinese

Atacantul Antonio Di Natale, care participă la EURO 2012 cu naţionala Italiei, urmează să-şi prelungească contractul cu Udinese. În vârstă de 34 ani, Di Natale joacă din 2004 la Udinese, iar aventura sa la gruparea friulană ar putea continua până în 2014, dacă va semna prelungirea cu un sezon a actualei înţelegeri, valabilă până la finalul noii ediţii din Serie A. Contractul va fi parafat la întoarcerea din vacanţa pe care Di Natale o va avea după EURO 2012.