INFO EURO 2012

Miracolul danez

Internaţionalul olandez Arjen Robben a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea din meciul cu Danemarca, scor 0-1, că această victorie a danezilor reprezintă un miracol. „Faptul că Danemarca a câştigat acest meci este un miracol. Cred că şi danezii când se vor pune în pat se vor întreba cum de au putut să câştige acest meci. Este un film urât. Eu am avut câteva ocazii frumoase, în special două în prima repriză”, a spus Robben. Rafael van der Vaart a declarat că echipa este extrem de afectată de înfrângere: „Suntem cu toţii afectaţi. În vestiar nimeni nu a spus niciun cuvânt. Puteai auzi o muscă zburând. Acum suntem obligaţi să câştigăm următoarele două meciuri, cu Germania şi Portugalia. Dacă nu, plecăm acasă”, a afirmat jucătorul olandez.

Morten Olsen este foarte mândru

Selecţionerul Danemarcei, Morten Olsen, s-a declarat încântat de victoria, cu 1-0, din meciul cu Olanda, precizând că jocul a fost fantastic şi că rezultatul este mai mult decât meritat. Tehnicianul a precizat că Danemarca a învăţat Olanda “să joace corect”, închizând spaţiile şi arătându-i că nu îi este teamă. „Sunt foarte mândru. A fost un joc fantastic. Am îndrăznit să jucăm fotbal”, a afirmat Olsen, care l-a elogiat pe autorul unicului gol al partidei, Michael Krohn-Dehli, spunând că a fost o plăcere să îl vadă jucând. Krohn-Dehli s-a declarat “foarte mulţumit” de prestaţia sa. „A fost fantastic. Am făcut un joc bun. Nu am avut un prim sfert de oră bun, dar apoi am înscris şi am ştiut să îi ţinem sub control”, a precizat fotbalistul danez, debutant la un turneu final major.

Doar golurile contează în fotbal

Selecţionerul Olandei, Bert van Marwijk, a declarat, sâmbătă, după înfrângerea din meciul cu Danemarca, scor 0-1, că echipa sa a încercat totul, dar în fotbal contează doar golurile. „Ne-am creat un număr incredibil de ocazii. La un meci de acest nivel, la un turneu de acest nivel, este excepţional. Din punct de vedere ofensiv, am jucat foarte bine. Am încercat totul. Nu a fost posibil să facem mai mult... Însă doar golurile contează în fotbal”, a spus Van Marwijk. Căpitanul Mark van Bommel a vorbit, de asemenea, despre numeroasele ocazii ale “portocalei mecanice”: „Nu ştiu câte ocazii am avut. Cred că trei, patru sau cinci ocazii clare în fiecare repriză. La acest nivel, nu puteam să facem mai mult. Aş fi preferat să jucăm prost şi să obţinem o victorie. Sunt foarte dezamăgit. În 1988, când Olanda a devenit campioana Europei, echipa de atunci a pierdut şi ea primul meci”.

Joachim Low, mulţumit de victorie

Selecţionerul naţionalei Germaniei, Joachim Low, a declarat, sâmbătă seară, după succesul din meciul cu Portugalia, scor 1-0, că victoria este ceea ce contează cel mai mult şi din fericire echipa sa a obţinut-o. „Trebuia să începem bine, deoarece la un Campionat European nu există meciuri uşoare. Le-am spus băieţilor că trebuie să creştem ritmul şi să nu-i lăsăm pe adversari să dicteze jocul. A fost un meci intens şi o singură eroare a decis rezultatul final. Împortant este că am depăşit riscurile primului meci, iar ceea ce contează este victoria şi din fericire noi am obţinut-o. Ambele echipe au jucat sub tensiune, mai ales după rezultatul meciului Olanda - Danemarca. Cine pierdea acest joc nu îşi permitea să mai facă paşi greşiţi”, a spus Low. Tehnicianul german a lăudat defensiva şi a menţionat că a vrut să-l schimbe pe Gomez cu două minute înainte de a marca: „Am fost solizi în defensivă, aşa cum nu am fost în meciurile de pregătire. În ofensivă trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Linia de patru apărători a făcut o partidă bună şi a lăsat puţine spaţii pentru atacanţii adverşi. Tactic am fost extrem de ordonaţi şi sunt satisfăcut. Gomez vine după un sezon lung în care a marcat multe goluri. În această seară a avut o singură ocazie şi a înscris. Am vrut să-l înlocuiesc cu Klose cu două minute înainte de gol, dar am pierdut puţin timp cu schimbarea din cauza intensităţii jocului”. Low consideră că presiunea este în acest moment pe Olanda şi Portugalia: „Suntem pe drumul cel bun. Avem trei puncte la fel ca şi Danemarca. Presiunea este acum pe Olanda şi Portugalia, dar trebuie să fim foarte atenţi în meciul cu elevii lui Bert van Marwijk”.

Mesut Ozil a fost nervos înainte de meci

Mijlocaşul german Mesut Ozil a declarat, sâmbătă seară, după victoria din meciul cu Portugalia, scor 1-0, că a fost nervos înaintea partidei, dar consideră că este important pentru echipa sa că a câştigat. „Sunt mulţumit de jocul pe care l-am făcut. Întotdeauna primul meci este capital. Acum putem să ne concentrăm pe ce de-al doilea joc şi sper să continuăm drumul bun. Înainte de meci am fost nervos. Portugalia a rezistat bine, este o echipă foarte bună, cu multă calitate şi care ne-a pus în dificultate. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul şi sper să arătăm mai bine în jocurile următoare. Cel mai important lucru este că am câştigat cele trei puncte”, a spus Ozil.

Cristiano Ronaldo consideră rezultatul injust

Atacantul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea din meciul cu Germania, scor 0-1, că este puţin trist, deoarece rezultatul este injust. „Ei au marcat la singura ocazie pe care au avut-o, în timp ce noi am ratat cel puţin două ocazii uriaşe. Sunt puţin trist, rezultatul este injust. Dar dacă vom continua să jucăm în acest fel, putem bate orice formaţie. Am fost lipsiţi de şansă la ocaziile avute, dar putem spune că am fost peste Germania. Este dificil să accepţi înfrângerea după un astfel de joc. Am vorbit cu Jose Mourinho (n.r. - antrenorul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid), s-a declarat mulţumit de jocul nostru, ne-a încurajat şi ne-a spus că dacă vom continua aşa vor veni şi victoriile”, a afirmat Cristiano Ronaldo.

Portugaliei i-a lipsit golul

Selecţionerul naţionalei Portugaliei, Paulo Bento, a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea din meciul cu Germania, scor 0-1, că echipa sa a jucat bine, dar i-a lipsit golul. „Îmi pare rău pentru rezultat. Ştiam că va fi o partidă dificilă. Am jucat bine, dar nu am marcat. Am fost peste Germania în prima repriză şi ne-am apărat cu atenţie. În finalul reprizei am avut şanse bune de a marca, dar am ratat mult. Am continuat să controlăm jocul, dar am fost ghinionişti la golul primit. Centrarea pentru Gomez a fost deviată de un fundaş de-al nostru. Mi-a plăcut reacţia jucătorilor mei, care după ce au primit gol şi-au creat diverse oportunităţi. Ăsta este fotbalul. Acum trebuie să mergem mai departe”, a spus Bento. Selecţionerul portughez a vorbit şi despre următorul meci din grupă, cel cu Danemarca: „Acum este important ca jucătorii să se refacă din punct de vedere fizic. Danemarca a început mai bine ca noi acest turneu şi trebuie să fim atenţi în meciul următor. Danemarca era considerată cea mai slabă echipă din grupă, dar eu nu sunt de acord. Nu mă surprinde că au bătut Olanda. Noi am venit cu gândul să ajungem cel puţin în sferturile de finală şi trebuie să câştigăm. Danemarca este o echipă cu tradiţie şi personalitate. Contra lor am câştigat o singură dată în ultimele patru meciuri şi trebuie să jucăm cu multă inteligenţă”.