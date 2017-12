INFO Grupa A

Calificarea Turciei a scos în stradă suporterii turci

Victoria obţinută de Turcia în faţa Cehiei, scor 3-2 şi calificarea în sferturile EURO 2008 au scos în stradă zeci de mii de suporteri turci, în toată ţara. La Istanbul, mii de fani s-au strîns în piaţa “Taksim”, pe malul european al Bosforului, pentru a sărbători victoria echipei naţionale. Numeroase focuri de armă şi concerte de claxoane au tulburat liniştea oraşului. La Ankara, mii de suporteri au ieşit în stradă, au fluturat steaguri şi au scandat “Turcia este cea mai bună”, luînd cu asalt principala piaţă din oraş, esplanada “Kizilay”. În sud-vestul Turciei, în staţiunea Marmaris, turiştii olandezi şi britanici s-au alăturat sărbătorii, informează agenţia de presă Anatolia. Calificarea echipei antrenate de Fatih Terim între primele opt echipe ale Europei nu a trecut neobservată nici la nivel înalt. Preşedintele Turciei, Abdullah Gul, a felicitat “din toată inima” naţionala, considerând acest succes “un mare cadou făcut naţiunii”, potrivit unui comunicat de presă. Premierul turc i-a felicitat telefonic pe componenţii reprezentativei, în special pe selecţionerul Fatih Terim şi pe atacantul Nihat Kahveci, autorul golurilor din min. 87 şi 89 din meciul cu Cehia, a mai indicat agenţia Anatolia.

Presa turcă elogiază calificarea naţionalei în sferturi

Presa din Turcia a salutat în termeni elogioşi calificarea naţionalei în sferturi, după victoria “fabuloasă” reuşită în ultimul meci din Grupa A, scor 3-2 cu Cehia. “De la 2-0 la victorie”, a titrat “Hurriyet’, adăugînd că întreaga Turcie e “îmbătată de fericire”, după reuşita naţionalei. “Revenirea fabuloasă” a jucătorilor antrenaţi de Fatih Terim de la 0-2 a “rescris Istoria”, au continuat ziariştii turci. Cotidianul “Miliyet” aseamănă parcursul Turciei în grupa A, şi în special evoluţia din ultima partidă, “unei epopei”, evocînd “un mircaol” reuşit de echipa naţională şi glorificînd jocul atacantului Nihat Kahveci, erou al serii cu cele două goluri marcate în min. 87 şi 89. Jurnaliştii continuă în aceeaşi notă entuziastă şi îşi avertizează viitorul adversar din sferturi, Croaţia, că îi va fi greu să învingă Turcia, mai ales cînd este atât de încrezătoare. “Cehia OUT”, a notat jurnalul pro-islamic “Yeni Safak”, care consideră că Turcia a cîştigat pariul de a ajunge între primele opt echipe din Europa, “zdrobindu-şi” adversarul. “Miracolul turc, această onoare aparţine întregii Turcii”, a anunţat “Aksam”, care aminteşte că suporterii au ieşit în stradă pentru a sărbători calificarea în sferturi.

Nihat Kahveci, jucătorul meciului Turcia - Cehia

Atacantul turc Nihat Kahveci a fost desemnat de UEFA jucătorul meciului Turcia - Cehia, scor 3-2, disputat, duminică, în Grupa A. Nihat, care a fost integralist, a marcat ultimele două goluri ale turcilor, în min. 87 şi 89, aducînd calificarea în sferturile de finală echipei antrenate de Fatuh Terim. “Primul gol înscris de noi a declanşat totul. La golul doi am profitat de o greşeală a portarului advers, iar la cel de-al treilea am beneficiat de o pasă superbă. Am scris istorie şi vom continua să scriem. A fost incredibil şi le spun tuturor turcilor să iasă în stradă şi să se bucure”, a declarat Nihat.

Hakan Yakin, jucătorul meciului Elveţia - Portugalia

Atacantul elveţian Hakan Yakin a fost desemnat de UEFA jucătorul meciului Elveţia - Portugalia, scor 2-0, disputat, duminică, în Grupa A. Hakan Yakin, care a jucat 86 de minute în partida cu Portugalia, a înscris ambele goluri ale acestei întîlniri. Mai mult, Yakin a înscris şi golul din meciul cu Turcia, fiind singurul marcator al elveţienilor la acest turneu final. “Nu am reuşit mai multe la acest Euro, dar am fost extrem de ghinionişti în primele două meciuri. Această victorie în faţa Portugaliei ne face plăcere, iar pentru mine aceste goluri vor fi mereu speciale”, a declarat Yakin.