INFO Grupa C

“Satana”, subiect pentru presa internaţională

Selecţionerul echipei naţionale, Victor Piţurcă, nu este deranjat de porecla pe care presa internaţională a disecat-o în timpul Campionatului European. “Da, Satana este porecla mea. Nu pot face nimic în acest sens şi nici nu mă deranjează. Este un subiect de discuţii pentru oameni. Este o porecla remarcabilă”, a spus Piţurcă pentru Yahoo. Presa internaţională a fost fascinată în ultima vreme de porecla selecţionerului, publicînd mai multe articole în acest sens, în care era precizat că numărul de la maşina al lui Piţi conţine cifrele “666” şi că numărul de la telefonul mobil conţine, de asemenea “666”.

Contre între Piţurcă şi Marica

Selecţionerul Victor Piţurcă a dezvăluit că a avut unele neînţelegeri cu atacantul Ciprian Marica şi de aceea a renunţat să-l mai folosească în meciul cu Olanda. “Aveam atacanţi în teren, nu? Ca să îl fi băgat pe Marica ar fi trebuit să-l scot pe Mutu. Dar Marica nu poate să joace în zonele laterale şi de aceea am preferat să-l ţin pe Mutu, care oricînd ar fi putut înscrie, chiar dacă era obosit. Marica venea după o accidentare şi nici nu mi-a plăcut cum s-a încălzit, nici nu mi-a plăcut cînd l-am întrebat nişte lucruri şi atunci am preferat să-l bag pe Florentin Petre”, a spus Piţurcă.

Van Persie, omul meciului Olanda - România

Atacantul Robin van Persie a fost desemnat de UEFA jucătorul meciului Olanda-România, scor 2-0, din grupa C de la Campionatul European de fotbal. “Van Persie a avut cinci şuturi la poartă în cursul celor 90 de minute, două fiind pe poartă, dar cel mai memorabil a fost cel care s-a transformat în gol pentru a confirma victoria Olandei. Atacantul a alergat mai mult de 11 kilometri la acest meci”, a notat site-ul competiţiei. Robin van Persie a afirmat că Olanda nu a jucat, marţi seară, cu echipa a doua. “Nu avem o echipă B, ci o echipă de 23 de jucători. A fost o seară frumoasă chiar dacă, în ceea ce mă priveşte, ar fi putut fi şi mai frumoasă”, a spus Van Persie.

Makelele, Thuram şi Sagnol se retrag din naţionala Franţei

Mijlocaşul Franţei, Claude Makelele, a anunţat că se va retrage de la echipa naţională, mai ales în condiţiile în care francezii nu au obţinut calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European. “Acest turneu a fost ultimul pentru mine în tricoul Franţei. Nu sînt supărat că nu am cîştigat niciun trofeu în tricolul Franţei de-a lungul carieirei mele. Faptul că am îmbrăcat echipamentul naţionelei este cel mai mare trofeu pentru mine”, a declarat Claude Makelele. Mijlocaşul în vîrstă de 35 de ani, care acum evoluează la clubul englez Chelsea, a strîns 71 de selecţii la echipa naţională a Franţei, iar la acest Campionat European a fost integralist în toate meciurile pe care francezii le-au jucat în Grupa C. Chiar dacă este considerat unul dintre cei mai buni mijlocaşi defensivi din lume, Makelele nu a reuşit să cîştige niciun trofeu în tricoul naţionalei, el fiind prezent doar în finala Campionatului Mondial din 2006 din Germania, pe care Franţa a pierdut-o în faţa Italiei. Şi fundaşul Lilian Thuram a anunţat că nu va mai juca în echipa Franţei, unde are 142 de selecţii, după ce a asistat de pe banca de rezerve la eliminarea în faţa Italiei. “Viitorul meu: vreau să continui să joc la o echipă de club, dar nu ştiu dacă mă va dori vreun club”, a spus Thuram. Fundaşul dreapta Willy Sagnol, un al treilea component al lotului “cocoşului galic” la EURO 2008, i-a anunţat şi el retragerea din naţională.