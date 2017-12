Info Mondial

Olandezii, escortaţi de un avion de luptă F16

Un avion de luptă F16, ce aparţine Forţelor Aeriene Olandeze, va escorta naţionala antrenată de Bert van Marwijk la revenirea în Olanda, programată azi. Potrivit Ministerului Apărării, de la intrarea în spaţiul aerian olandez a avionului cu naţionala Olandei, aparatul F16 de culoare portocalie va însoţi avionul până la aterizarea pe aeroportul Schipol din Amsterdam. Jucătorii vor fi apoi transportaţi de un elicopter militar Chinook până la hotel, unde îi vor aştepta apropiaţii lor.

Agenţiile spaniole au dat lovitura

Agenţiile spaniole de turism au anunţat că au vândut încă 1.700 de pachete de călătorii pentru finala Mondialului, pentru preţuri cuprinse între 2.590 şi 2990 euro de persoană. Tour-operatorul Halcon Viajes a vândut numai vineri circa 1.200-1.250 de călătorii la preţul de 2.990 euro de persoană, pachetul cuprinzând biletul de avion tur-retur pentru Johannesburg, transferul pentru stadionul din Soccer City şi biletul de meci. Un purtător de cuvânt al societăţii care gestionează aeroportul din Madrid, Aena, a declarat că un total de 5 zboruri speciale au fost prevăzute în plus, fără a putea preciza tipul şi capacitatea avioanelor. Potrivit cotidianului sportiv AS, 2.000 de spanioli au făcut călătoria în ultimul minut, pentru a îngroşa rândurile suporterilor aflaţi deja la locul finalei.

Google şi-a modificat logoul pentru a celebra finala

Cel mai popular motor de căutare din lume, Google, şi-a modificat, duminică, logoul pentru a celebra finala Campionatului Mondial. Noul logo al Google reprezintă un stadion cu drapelurile celor două finaliste dispuse pe o parte şi cealaltă. Şi la începutul turneului final Google şi-a modificat logoul de pe pagina de start, pentru a celebra debutul celui mai important eveniment sportiv al anului. Pe de altă parte, Google a fotografiat la nivel de stradă oraşele care găzduiesc stadioanele, imaginile fiind găzduite de serviciul Google Maps. Google îşi modifică logoul pentru a marca diferite evenimente speciale.

Eclipsă de soare pe finalul meciului Olanda - Spania

Ultimele minute ale finalei de aseară (aproximativ ora 23.30) au coincis cu o eclipsă totală de soare, vizibilă din zona Pacificului meridional. Eclipsa a traversat la ora 21.15 sudul Pacificului, estul Noii Zeelande, diverse insule din Polinezia şi Insula Paştelui. Momentul eclipsei totale s-a înregistrat la ora 23.49 şi a putut fi observat din sudul Anzilor Cordilieri (America de Sud).

Shakira a ţinut cu Spania

Celebra cântăreaţă columbiancă Shakira a ţinut cu Spania în finala de pe “Soccer City”. Shakira s-a declarat o susţinătoare şi a atacantului David Villa, înainte de finala ibericilor cu Olanda. „Sunt de origine hispanică, astfel că ţin cu Spania”, a spus cântăreaţa născută în Columbia, dar care are strămoşi spanioli. Întrebată ce jucători preferaţi are, Shakira l-a nominalizat pe David Villa, dar a vorbit şi despre argentinianul Lionel Messi, care a părăsit turneul fără să marcheze niciun gol. „Am devenit o iubitoare a fotbalului, vorbesc despre fotbal în fiecare zi”, a menţionat vedeta, care a crezut în previziunile caracatiţei-oracol Paul: „Nu aş putea să dau eu un pronostic. Cred că trebuie să credem în ceea ce a prezis caracatiţa. Aşa că, eu merg pe mâna lui Paul”. Vă reamintim că celebra caracatiţă Paul a prevăzut, vineri, victoria Spaniei în finala cu Olanda!

Sute de fani olandezi au defilat în Pretoria înainte de finala CM

Sute de suporteri olandezi veniţi cu nouă autocare, au defilat, duminică, în Pretoria, în sunete de vuvuzele şi cântând pentru echipa Olandei, cu câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, în care batavii au întâlnit Spania. Fanii au sosit în Africa de Sud, sâmbătă, şi s-au cazat într-un “Oranje Camping”, între Johannesburg şi Pretoria, loc devenit în perioada Cupei Mondiale un adevărat sat olandez, pentru cele 1.500 de locuri disponibile existând 70.000 de solicitări. Cu peruci, drapele, tricouri şi costume portocalii, suporterii au defilat pe străzile din capitala administrativă a Africii de Sud, înainte de a treia finală a naţionalei Olandei, care nu a câştigat niciodată trofeul. „Când am câştigat semifinala cu Uruguay, scor 3-2, soţia mea mi-a spus: Trebuie să mergem în Africa“, a spus Tom Dollevoet, un suporter îmbrăcat în întregime în portocaliu, cu o bere în mână. „Aveam o zi ca să ne hotărâm. Este o călătorie scumpă, dar fericirea noastră este de nedescris. Am cântat toată ziua timpul în avion, în autocar şi în camping. Este extraordinar”, a spus bărbatul, care a plătit 12.500 de euro pentru a lua ultimul avion de suporteri, împreună cu soţia sa şi cei doi copii. După ce au defilat în Pretoria, suporterii olandezi s-au urcat într-un tren spre Johannesburg. De cealaltă parte, fanii spanioli, mai puţin vizibili, nu se gândeau decât la victoria favoriţilor. „Voi fi martor la scrierea unei pagini de istorie şi acest lucru nu are preţ”, a spus Donovan Torres din Barcelona, fără să precizeze cât a plătit pentru a-şi cumpăra un bilet în ultima clipă. „Este prima dată când avem o echipă atât de bună”, a menţionat suporterul spaniol.

Interes maxim în Spania şi Olanda

Zeci de mii de suporteri îmbrăcaţi în tricoul Spaniei s-au îndreptat, duminică, spre centrul Madridului, unde au fost instalate mai multe ecrane uriaşe pentru finala Cupei Mondiale. Organizatorii aşteaptă peste 200.000 de spectatori în faţa ecranelor uriaşe plasate în pieţele Colon şi Cibeles şi pe strada Recoletos, în centrul capitalei. Printre aceşti fani, numeroşi tineri purtau drapelul spaniol sau replici ale Cupei Mondiale pe care Spania speră să o câştige pentru prima oară în istoria sa. Sute de mii de spanioli se pregătesc să urmărească finala pe ecrane uriaşe în marile oraşe ale ţării, inclusiv la Barcelona, unde a fost instalat un ecran pentru prima oară de primărie pentru a urmări un meci al echipei naţionale. Aproximativ 100.000 de persoane s-au strâns, duminică, la Amsterdam, pentru a urmări pe un ecran uriaş finala Cupei Mondiale. „Le cerem oamenilor să nu mai meargă în Museumplein, din motive de securitate, dar şi pentru că nu vor putea vedea nimic”, a declarat un purtător de cuvânt al Primăriei, Bas Brujin. În Museumplein, o piaţă din Amsterdam acoperită cu gazon şi aflată în faţa Rijksmuseum, au loc 100.000 de persoane, iar capacitatea maximă a fost deja atinsă, a precizat Brujin la ora 19.00. „Atmosfera este frumoasă”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al poliţiei din Amsterdam, Rob van der Veen.