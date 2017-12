Info Mondial

Toate controalele antidoping au fost negative

Până la meciurile din semifinalele Campionatului Mondial, Agenţia Mondială Anti Doping (WADA) a efectuat 240 de controale antidoping, însă toate au ieşit negative. Controalele de sânge şi urină efectuate de WADA au fost analizate la laboratorul de la Bloemfontein. Au fost testaţi câte doi jucători de echipă la fiecare dintre cele 48 de partide din faza grupelor şi la cele 12 din optimi şi sferturi de finală. În total, la Cupa Mondială din Africa de Sud vor fi realizate 256 de controale antidoping. FIFA a anunţat că şi cele 256 de teste efectuate înaintea competiţiei mondiale au fost negative (18 echipe au fost testate în timpul pregătirilor din Europa, iar celelalte 14 în Africa de Sud).

Succes economic pentru Africa de Sud

Preşedintele sud-african Jacob Zuma a apreciat că investiţiile făcute de ţara sa pentru a putea găzdui CM de fotbal au reprezentat „un succes economic”. „Putem spune, fără probleme, că investiţiile făcute au avut un randament bun. Investiţiile în stadioane au creat aproximativ 66.000 de noi locuri de muncă în construcţii, iar cei 1,3 miliarde de rand cheltuite pentru securitate ne-au permis să recrutăm 40.000 de poliţişti”, a precizat Zuma. Africa de Sud a cheltuit aproximativ 4 miliarde de euro pentru organizarea CM. Jacob Zuma a elogiat sentimentul de unitate naţională din timpul competiţiei. „Beneficiile sociale sunt inestimabile. Am văzut o unitate remarcabilă, un patriotism şi o solidaritate între sud-africani aşa cum nu a mai existat niciodată”, a adăugat şeful statului sud-african, care a asistat aseară la semifinala Olanda - Uruguay.

Gerrard nu renunţă la naţională

Chiar dacă este dezamăgit de parcursul scurt de la turneul final, căpitanul naţionalei Angliei şi al lui Liverpool, Steven Gerrard, a declarat, pentru site-ul oficial al echipei sale de club, FC Liverpool, că va continua să evolueze în prima reprezentativă. „Mă aştept să fie multe schimbări la echipa naţională. Dacă selecţionerul va decide să apeleze la serviciile mele, voi răspunde prezent. Nu am trăit niciodată o dezamăgire mai mare decât înfrângerea în faţa Germaniei. A fost atât de rău, încât încerc să uit acel meci“, a spus Gerrard. Reprezentativa Angliei a fost eliminată de la Cupa Mondială de selecţionata Germaniei, fiind învinsă, cu 4-1, în optimile de finală.

Ferguson îl apără pe Rooney

Managerul lui Manchester United, Alex Ferguson, îl apără pe atacantul naţionalei Angliei, Wayne Rooney. „Presiunea pe umerii lui a fost prea mare. Toată lumea spunea că va fi jucătorul turneului şi acest lucru l-a apăsat psihic. Iar el nu are o experienţă prea mare la turneele finale. Aşteptaţi şi în patru ani o să vedeţi un cu totul alt jucător”, a declarat Ferguson, care-l antrenează pe Rooney la Manchester United. Sir Alex Ferguson a mai adăugat că a fost dezamăgit de performanţa mediocră a Angliei la acest turneu final!

Bendtner riscă să rateze startul în Premier League

După eliminarea Danemarcei de la turneul final din Africa de Sud încă din faza grupelor, atacantul naţionalei Nicklas Bendtner a mai primit o veste proastă - ar putea rata startul din Premier League. Jucătorul lui Arsenal Londra, care a fost accidentat încă din timpul sezonului şi nu s-a refăcut niciodată complet, va efectua o radiografie MRI la inghinali pentru a afla cât de serioasă este accidentarea sa. „Am sperat că o pauză totală de la meciuri şi antrenamente mă va ajuta la recuperare, dar nu s-a întâmplat acest lucru” a declarat atacantul danez, care crede că totul i se trage de la accidentul automobilistic pe care l-a suferit în septembrie 2009.

Blanc, indignat de greva jucătorilor francezi la CM

Noul selecţioner al Franţei, Laurent Blanc, s-a declarat indignat de comportamentul unor jucători din lotul deplasat la CM, în special de greva declanşată în momentul în care era programat un antrenament. „Nu mă pot preface că nu s-a întâmplat nimic în Africa de Sud. Am urmărit evenimentele cu multă tristeţe. Am fost dezamăgit de bilanţul sportiv, dar mai ales am fost indignat de comportamentul unora. Cel mai mult m-a dezamăgit comportamentul grupului în timpul unicului antrenament deschis presei, cu 48 de ore înaintea meciului cu Africa de Sud. Voi include faptele petrecute acolo în gândurile şi analizele mele”, a spus Blanc, la prima sa conferinţă de presă ca selecţioner. El a menţionat că nu plănuieşte stabilirea unor sancţiuni pentru ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud. „Eu nu decid pedepse. Treaba mea este să alcătuiesc cea mai bună echipă, cu cei mai buni jucători. Am venit să câştig, dar ne aflăm într-o situaţie delicată”, a afirmat Blanc. Vineri, fostul coechipier al lui Blanc la echipa naţională, Lilian Thuram, i-a cerut căpitanului echipei naţionale, Patrice Evra, să nu mai îmbrace vreodată tricoul Franţei, din cauza rolului său de provocator şi al gesturilor de frondă. Thuram a cerut şi sancţionarea altor internaţionali responsabili de greva lotului în Africa de Sud.

Osorio va semna cu FC Monterrey

Clubul mexican FC Monterrey a anunţat că a ajuns la un acord de principiu cu internaţionalul Ricardo Osorio, component al naţionalei Mexicului la CM din Africa de Sud. Osorio va ajunge în următoarele zile la Monterrey pentru a efectua examenele medicale şi a semna documentale acordului, conform site-ului oficial al grupării mexicane. Fundaşul în vârstă de 30 de ani a evoluat în ultimii patru ani la formaţia germană VfB Stuttgart.