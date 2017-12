Info Mondial

20.000 de lire sterline pentru o vuvuzelă modificată la comandă

Un om de afaceri din Rusia a plătit 20.000 de lire sterline pentru a avea o vuvuzelă îmbrăcată în aur alb şi încrustată cu pietre preţioase, printre care un diamant de un carat, informează The Sun. Bijutierul austriac care s-a ocupat de modificarea vuvuzelei, Klemens Pointner, a precizat că cel mai greu lucru a fost să facă rost de instrumentul atât de popular la meciurile Cupei Mondiale din Africa de Sud. „Mi-a făcut plăcere să lucrez la ea. Toate materialele şi transportul au costat aproape 30.000 de euro. Cel mai greu lucru a fost să facem rost de o vuvuzelă, pentru că sunt foarte puţine în Austria şi toate au fost vândute încă de la începutul Cupei Mondiale. Până la urmă am importat una din Africa de Sud”, a spus Pointner, care nu a vrut să divulge identitatea celui care a comandat vuvuzela, dar a precizat că instrumentul muzical va fi un cadou care va fi folosit la finala Cupei Mondiale.

Kawashima se transferă în Belgia

Portarul naţionalei Japoniei, Eiji Kawashima, va juca din sezonul viitor pentru clubul Lierse, din prima ligă belgiană. Fost jucător la clubul japonez Kawasaki, Kawashima, în vârstă de 32 de ani, va ajunge marţi în Belgia, va efectua vizita medicală şi va semna contractul cu noua sa echipă. Titular indiscutabil în poarta naţionalei nipone, Kawashima a fost unul dintre cei mai buni portari ai Mondialului sud-african, primind numai două goluri în patru meciuri.

Nakamura se retrage din naţională

Mijlocaşul Shunkuke Nakamura, în vârstă de 32 de ani, şi-a anunţat retragerea din naţionala Japoniei, pentru care a evoluat în 98 de partide. La CM din Africa de Sud, Nakamura a evoluat doar în meciul cu Olanda, disputat pe 19 iunie şi încheiat cu scorul de 0-1. Naţionala Japoniei a fost eliminată de la CM în optimile de finală, de Paraguay.

Pitso Mosimane va fi noul selecţioner al Africii de Sud

Pitso Mosimane va fi numit în funcţia de selecţioner al naţionalei de fotbal a Africii de Sud, deşi Federaţia din această ţară nu a început încă negocierile cu el. Mosimane, în vârstă de 45 de ani, a fost secundul brazilianului Carlos Alberto Parreira, al cărui mandat în fruntea “Bafana-Bafana” a luat sfârşit după eliminarea din faza grupelor. Potrivit lui Kirsten Nematandani, preşedintele Federaţiei Sud-Africane, Mosimane este singurul candidat pentru preluarea naţionalei, al cărei obiectiv este calificarea la Cupa Africii pe Naţiuni din 2012 şi la CM din 2014.

Un american şi un britanic, arestaţi pentru vânzare ilegală de bilete

Un cetăţean american, de origine din Zimbabwe, şi un britanic au fost arestaţi pentru vânzarea de bilete pe piaţa neagră la meciurile Cupei Mondiale din 2010, a anunţat, vineri, poliţia sud-africană. Cei doi bărbaţi, unul de 39 de ani iar celălalt de 38, au fost arestaţi, joi dimineaţă, la hotelul lor, care se afla în cartierul Sandton, din Johannesburg, „după o săptămână de investigaţii privind piaţa neagră a biletelor pentru Cupa Mondială”, conform unui comunicat al poliţiei. Ei sunt suspectaţi că au vândut pachete de bilete şi sejururi printr-o companie intitulată Marcus Evans Trading sau THG International, a anunţat poliţia. Cei doi suspecţi au apărut, joi seară, în faţa unui tribunal special pentru cazuri legate de Cupa Mondială şi au fost eliberaţi în baza unei cauţiuni în valoare de 1.500 de euro. Ei au fost chemaţi din nou la tribunal la 28 iulie.

Escalettes pleacă “ruşinat” de la conducerea fotbalului francez

Jean-Pierre Escalettes, preşedintele demisionar al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), a declarat că pleacă de la conducerea acestui for cu „ruşinea de a fi oferit această imagine Franţei”, după eşecul naţionalei de fotbal la CM. „Nu există amărăciune. Există o mare nefericire şi o ruşine de a fi dat această imagine Franţei, deoarece întreaga mea viaţă de conducător am încercat să ofer o altă imagine. Nu sunt o victimă, eu sunt responsabil. Eu am făcut erori şi le plătesc”, a declarat Escalettes, referindu-se la alegerea sa de a-l menţine pe Raymond Domenech în postul de selecţioner, după eşecul de la EURO 2008. El a precizat că decizia de a demisiona a luat-o în ziua în care componenţii naţionalei au refuzat să se antreneze în Africa de Sud, însă a preferat să aştepte câteva zile pentru a face anunţul oficial, după eliminarea echipei în faza grupelor. Desemnarea preşedintelui interimar al federaţiei franceze a fost amânată pentru Consiliul federal din 23 iulie, astfel că până atunci Escalettes se va ocupa în continuare de activităţile curente.

Yaya Toure va juca la Manchester City

Internaţionalul ivorian Yaya Toure va evolua din acest sezon la formaţia Manchester City după ce a semnat, vineri, un contract pe cinci ani cu gruparea pregătită de Roberto Mancini. „Sunt încântat de venirea lui Yaya. Este un jucător foarte bun. Toată lumea ştie că Yaya este un jucător pe care l-am dorit mult timp şi îi urăm bun venit la Manchester City. El a jucat la cel mai înalt nivel la Barcelona şi sunt sigur că experienţa şi talentul său vor fi foarte importante pentru noi“, a declarat managerul Roberto Mancini. Yaya Toure, care a participat cu naţionala Coastei de Fildeş la Cupa Mondială din Africa de Sud, se va alătura noilor săi coechipieri peste trei săptămâni. Printre noii săi colegi de echipă se numără şi fratele său Kolo Toure. „Este un vis devenit realitate. Mi-am dorit mereu să joc la aceeaşi echipă cu fratele meu şi sunt încântat că acest lucru s-a întâmplat. Este extraordinar pentru familia noastră, suntem foarte bucuroşi“, a declarat fostul jucător al Barcelonei. În vârstă de 27 de ani, Yaya Toure a mai evoluat la Beveren (2001-2003), Metalurg Doneţk (2003-2005), Olympiakos Pireu (2005-2005), AS Monaco (2006-2007) şi FC Barcelona (2007-2010).