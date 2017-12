Info Mondial

Low a găsit slăbiciunile Argentinei

Selecţionerul Germaniei, Joachim Löw, a declarat, ieri, că adversara echipei sale în sferturile de finală ale Campionatul Mondial, reprezentativa Argentinei, este favorita competiţiei, însă are şi slăbiciuni. „Argentina este favorita turneului, are multă experienţă, mulţi jucători foarte buni, în special în atac, unde nu trebuie să fim atenţi doar la Messi. Dar am găsit şi slăbiciuni la această formaţie, este o echipă vulnerabilă. Cred că va fi un joc de angajament, cu valenţe ofensive, va fi o partidă incredibil de echilibrată. Nu ne permitem multe erori contra Argentinei, pentru că ne-ar pedepsi cu mult sânge rece”, a spus Low. Foarte probabil, selecţionerul german nu se va putea baza, la meciul cu Argentina, pe atacantul Cacau, accidentat. „Vom face, vineri, un test, pentru a vedea dacă poate juca, însă nu par a fi şanse”, a declarat selecţionerul german.

Sărbătoare cu zeci de răniţi şi arestări în Paraguay

Cel puţin 50 de persoane au fost arestate şi câteva zeci au fost rănite uşor, marţi seară, la Asuncion, în timpul manifestaţiilor de după calificarea Paraguayului în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. În centrul capitalei, circa 20 de persoane au fost reţinute după ciocniri între suporteri, a precizat poliţia, care a găsit cuţite, marijuana şi alcool. Ciocniri au avut loc şi între suporteri şi poliţie, care a tras gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene pentru a dispersa reclacitranţii. După meci, între 30.000 şi 40.000 de persoane, strigând la unison, “Paraguay, Paraguay!”, au umplut, în câteva minute, piaţa “Democracia” din Asuncion, pentru această calificare obţinută la loviturile de departajare, scor 5-3, contra Japoniei.

Portugalia eliminată deşi a primit un singur gol

Marea ghinionistă a actualei ediţii a World Cup pare a fi Portugalia, echipa antrenată de Carlos Quieroz plecând acasă, deşi a primit un singur gol! Cel reuşit de David Villa în meciul de marţi seara, când noul atacant al Barcelonei a pus capăt unui record de 333 minute fără gol primit pentru Eduardo, portarul lui Braga şi al Portugaliei. Până la acest meci lusitanii avuseseră o serie de 19 meciuri fără înfrângere, ultimul insucces datând din noiembrie 2008. Şi dacă portughezii au avut o defensivă de fier la turneul final, “călcâiul lui Ahile” a fost atacul, care a strălucit doar în repriza secundă a meciului cu Coreea de Nord.

Nigeria, retrasă din toate competiţiile în următorii doi ani

Preşedintele Nigeriei, Goodluck Jonathan, a decis să retragă echipa naţională de fotbal din toate competiţiile internaţionale pentru o durată de doi ani, din cauza rezultatelor slabe înregistrate în Africa de Sud. „Preşedintele Goodluck Jonathan a ordonat echipei să nu mai participe la nicio competiţie internaţională timp de doi ani, pentru ca să se pună ordine în lucruri”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Ima Niboro. Guvernatorul regiunii Rivers, Rotimi Amaechi, care a condus grupul de lucru pentru Campionatul Mondial, creat de preşedinţie, a precizat că autorităţile vor notifica FIFA despre această decizie. „Am mers la Campionatul Mondial şi acolo ne-am confruntat cu tot felul de probleme. Cred că a venit momentul să ne aşezăm şi să începem o muncă de introspecţie”, a spus Rotimi Amaechi. Preşedintele Goodluck Jonathan a solicitat, de asemenea, efectuarea unui audit pentru a se determina modul în care au fost cheltuite fondurile alocate echipei naţionale pe perioada CM din Africa de Sud. FIFA a indicat, ieri, că este foarte bine cunoscută poziţia forului internaţional în cazul ingerinţei politice în activitatea unei federaţii afiliate, după anunţul făcut de preşedintele Nigeriei. „Nu am primit informaţii oficiale despre acest subiect. Totuşi, în general, poziţia FIFA privind ingerinţele politice este binecunoscută”, a precizat FIFA într-un comunicat.

Arestări în Thailanda din cauza pariurilor ilegale

Peste o mie de persoane din Thailanda au fost arestate de poliţia thailandeză pentru că participau la pariuri ilegale legate de partidele de la CM din Africa de Sud. După razia poliţiei din Thailanda au fost arestaţi 56 de agenţi de pariuri şi 1.156 de pariori. Poliţia a precizat că suma la care se ridică pariurile ilegale făcute este de 105.000 de euro. Tribunalul thailandez a condamnat până acum 24 de pariori cu pedepse de la o lună la şase luni de închisoare, dar majoritatea sentinţelor au fost date cu suspendarea executării pedepsei. În Thailanda sunt interzise majoritatea pariurilor, dar ele sunt încă populare chiar dacă pedepsele pot ajunge la închisoare până la un an pentru un pariu făcut pe Cupa Mondială, care a început la 11 iunie în Africa de Sud.