Info Mondial

Tabarez a anunţat echipa din meciul cu Ghana

Ca şi înaintea partidelor din grupă şi din optimi, selecţioenrul Uruguay-ului, Oscar Tabarez, a dezvăluit cu două zile înainte formula cu care va începe meciul din sferturile de finală cu Ghana. Tabarez nu va putea conta pe Diego Godin, accidentat, în locul căruia va juca Mauricio Victorino, cel care l-a înlocuit şi în meciul împotriva sud-coreenilor, 2-1, cînd jucătorul lui Villareal a fost nevoit să iasă de pe teren. „Godin nu e recuperat şi nu va juca pentru că nu poate juca la sută la sută din potenţial. Nu ştiu nici dacă va fi rezervă. Mai sînt 48 de ore totuşi“, a spus, ieri Tabarez, care a anunţat şi jucătorii care vor alcătui primul “11“: Muslera - Victorino, Lugano, Fucile, Maxi Pereira - D. Perez, Arevalo, Cavani, A. Fernandez - L. Suarez, Forlan.

Godin, în continuare incert

Unul dintre cei mai importanţi jucători ai Uruguay-ului, fundaşul Diego Godin, este incert pentru întâlnirea din sferturile de finală împotriva Ghanei. Fundaşul uruguayan s-a antrenat separat de restul grupului pentru ultima şedinţă de pregătire a selecţionatei “Celeste“ în cartierul său general de la Kimberley, înainte de a pleca spre Johannesburg în vederea meciului cu Ghana, din sferturi. Godin, care încearcă de sâmbăta trecută să se refacă după o mică leziune musculară la coapsa stângă, a efectuat doar alergări uşoare şi mişcări de întindere. În ceea ce-l priveşte pe Forlan, acesta s-a antrenat normal, după o accidentare la degetul mare de la un picior, suferită în meciul din optimi cu Coreea de Sud. Selecţionata Uruguayului va întâlni Ghana în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2010, vineri pe stadionul Soccer City de Johannesburg.

Asamoah Gyan vrea să joace în Anglia

Atacantul naţionalei Ghanei, Asamoah Gyan, a declarat că şi-ar dori să evolueze în Anglia după terminarea Campionatului Mondial. „Dorinţa mea este să joc în Anglia. Deocamdată sunt însă la Rennes şi mă concentrez asupra Cupei Mondiale. Vom vedea după turneul final. Am jucat atât de bine la club în acest sezon, încât am venit aici foarte încrezător. Mereu am spus că voi da randament dacă voi fi apt fizic sută la sută“ a spus Gyan unor ziarişti. În cele patru partide disputate la acest CM din Africa de Sud, Gyan a reuşit să înscrie trei goluri, două dintre acestea de la 11m.

Suporteri ghanezi, expulzaţi din Africa de Sud

Aproximativ o mie de suporteri ghanezi au fost expulzaţi din Africa de Sud după ce naţionala Ghanei a depăşit faza grupelor la CM. Suporterii au fost sancţionaţi pentru comportamentul necorespunzător pe care l-au avut unii dintre ei în hotelurile din Africa de Sud. În schimb, preşedintele Ghanei, John Atta-Mills, s-a declarat “primul suporter“ al naţionalei ghaneze. El a asistat, sâmbătă, la Rustenburg, la calificarea Ghanei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după victoria, cu 2-1, după prelungiri, din confruntarea cu SUA. Atta-Mills a fost prezent şi la primul meci al Ghanei de la CM, cu Serbia, disputat pe 13 iunie.

Nord-coreenii au ajuns acasă

După aventura de la CM din Africa de Sud, delegaţia Coreei de Nord a revenit acasă, la Phenian, dar nu înainte de a face o escală în China. Cei 45 de membri ai delegaţiei au făcut o escală la Beijing, unde au fost sărbătoriţi pentru participarea la turneul final. La Beijing, jucătorii şi oficialii au fost cazaţi la un hotel de cinci stele şi au cinat într-un restaurant al cărui proprietar este statul nord-coreean. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Coreea de Nord a pierdut cu Brazilia, scor 1-2, Portugalia, scor 0-7, şi Coasta de Fildeş, scor 0-3, şi a terminat pe ultimul loc în Grupa G, fiind alături de Camerun echipa care nu a obţinut niciun punct.

Federaţia australiană, investigată pentru dare de mită

Oficialii Federaţiei de Fotbal din Australia au recunoscut că au oferit “cadouri simbolice” pentru a susţine candidatura Australiei la organizarea turneului final al Cupei Mondiale din 2018 sau a celui din 2022. Grupul de presă Fairfax a notat că, potrivit documentelor private ale federaţiei australiene, acest for a repartizat 11,37 milioane dolari australieni (9,68 milioane de dolari americani) pentru a plăti doi consultanţi, un sfert din bugetul total dedicat dosarului de candidatură. De asemenea, presa a dat detalii cu privire la colierele de perle oferite soţiilor membrilor Comitetului Executiv al FIFA, cei care vor decide în luna decembrie ţările-gazdă ale Cupelor Mondiale din 2018 şi 2022. FFA ar fi oferit şi o excursie gratuită în Australia unui membru al comitetului cu ocazia zilei sale de naştere şi a finanţat o excursie în Cipru, anul trecut, a unei echipei de fotbal ce are legătură cu actualul vicepreşedinte al FIFA, Jack Warner. Australia şi-a depus candidatura pentru a găzduirea atât a ediţei Cupei Mondiale din 2018, cât şi a celei din 2022, înainte de a-şi retrage oferta pentru 2018. FFA, care a precizat că lucrează “total transparent” şi că a furnizat „guvernului toate informaţiile despre procesul de candidatură”, se apără subliniind că este „o practică comună” să faci „cadouri simbolice” delegaţiilor care vizitează ţara. Ministrul Sportului australian Kate Ellis a asigurat că aceste dezvăluiri vor face obiectul unei investigaţii.