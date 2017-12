Info Mondial

Emoţii mari pentru Gerardo Martino

Selecţionerul Paraguayului, Gerardo Martino, a trăit la cote maxime calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. „Le-am spus jucătorilor că avem valoarea de a ajunge între primele opt echipe ale lumii. Am jucat mai mult cu inimă. Japonia a jucat aşa cum face mereu. Se apără, forţează intercepţiile şi se aruncă rapid pe contraatac. Am plâns din cauza emoţiilor. Este dificil să faci faţă unei asemenea partide. Cred că asta au simţit şi japonezii”, a spus selecţionerul reprezentativei sud-americane.

Mulţumiri şi scuze de la Okada

Antrenorul reprezentativei Japoniei, Takeshi Okada, le-a mulţumit jucătorilor săi la sfârşitul partidei pierdute după executarea loviturilor de departajare şi a menţionat că aceştia au făcut tot ceea ce le-a cerut el. „Mi-am dorit din tot sufletul să pot conduce jucătorii către victorie. Din păcate, nu am fost în stare. Fotbalul mondial nu este aşa de simplu de cucerit. Jucătorii au făcut tot ce le-am cerut. Le mulţumesc”, a spus Okada. La sfârşitul partidei, întrebat ce rezervă viitorul pentru naţionala Japoniei, Okada a răspuns: „În acest moment nu sunt în stare să mă gândesc la viitorul fotbalului japonez. Îmi pare rău, dar nu am destulă forţă pentru a mă gândi la viitor. Îmi cer scuze”.

FIFA va prezenta un nou plan pentru arbitraj

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a anunţat, ieri, că forul mondial va prezenta, în octombrie sau noiembrie, un nou plan pentru îmbunătăţirea arbitrajului la nivel înalt. „Vom îmbunătăţi arbitrajele. Cum vom face asta? După Campionatul Mondial din 1990, am creat un grup de studiu numit Fotbal 2000. De atunci, am făcut câteva amendamente, ca în cazul pasei înapoi la portar. Nu am început abia astăzi. Este un proces în desfăşurare. Vom prezenta în octombrie sau noiembrie un nou plan pentru îmbunătăţirea arbitrajelor la nivel înalt”, a spus Blatter, care a făcut aceste precizări în contextul în care la turneul final din Africa de Sud au existat două greşeli grave de arbitraj, la meciurile Germania - Anglia şi Argentina - Mexic, din optimile de finală.

Zi de relaxare pentru fotbaliştii germani

Jucătorii reprezentativei Germaniei, care au primit liber până aseară, la ora 23.00, au profitat de această perioadă fără antrenament pentru a primi vizita rudelor, a se tunde, a vizita împrejurimile sau a face cumpărături. În timp ce jucătorii, dintre care unii au primit vizita soţiilor la hotelul unde sunt cazaţi, au profitat de timpul liber, staff-ul tehnic a pregătit meciul cu Argentina, de sâmbătă. De altfel, selecţionerul Joachim Low a anunţat că nu va primi vizita soţiei sale decât dacă Germania ajunge în finală. Începând de azi, germanii au programate câte două antrenamente pe zi, până la plecarea echipei la Cape Town.

Angela Merkel vine în Africa de Sud

Cancelarul Germaniei Angela Merkel va merge, sâmbătă, în Africa de Sud pentru a susţine echipa antrenată de Joachim Low în meciul cu Argentina, din sferturile de finală ale Campionatului Mondial. „Ea va fi în Africa de Sud. Nu putem oferi încă detalii despre această călătorie, însă va asista la meci”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului german.