Info Mondial

Torrado, ca Gentile acum 28 de ani

Întrebat despre faptul că Lionel Messi nu a reuşit să marcheze nici în meciul cu Mexic, Diego Maradona a răspuns: „A fost lovit de la început şi până la sfârşit! Omul său de marcaj, Torrado, trebuia avertizat şi apoi eliminat. Pentru un moment m-am întors în timp cu 20 de ani şi mi-am adus aminte de Gentile”. Selecţionerul Argentinei se referă la un meci cu Italia desfăşurat acum 28 de ani, la CM din Spania 1982. Atunci, Maradona a fost marcat om la om de fundaşul Claudio Gentile, care a comis 35 de faulturi asupra sa, dar nu a fost eliminat de arbitrul... Nicolae Rainea, care i-a arătat italianului doar cartonaşul galben.

„Am fost superiori 90 de minute”, spune Maradona

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, a declarat după victoria din optimi, 3-1 cu Mexic, că echipa sa a fost superioară adversarei sale pe toată durata jocului. „A fost o partidă foarte tensionată. Ştiam perfect că dacă ne vom pune în aplicare jocul, dacă vom ataca, vom reuşi. Am fost superiori 90 de minute. Felicit echipa, care şi-a făcut foarte bine datoria. A ţinut bine mingea, a păstrat-o. Ştiam că adversarii noştri vor ceda într-un moment sau altul, având în vedere tactica folosită de noi”, a spus Maradona, care a recunoscut greşeala de arbitraj de la primul gol. „Arbitrul a influenţat meciul. Rosetti a greşit grav, dar nu se poate spune că Argentina a câştigat datorită acelei erori de arbitraj”, a adăugat selecţionerul „Pumelor”. Tehnicianul argentinian i-a dedicat victoria pilotului italian de motociclism Valentino Rossi, care a suferit o dublă fractură de tibie şi peroneu pe 5 iunie, la Mugello.

„Ne pregătim pentru Germania”, afirmă Tevez

Carlos Tevez, omul meciului Argentina - Mexic 3-1, datorită celor două goluri marcate, a declarat: „Cred că am făcut un meci bun, este un pas important înainte. Eu am reuşit să marchez două goluri importante, aşa că sunt mulţumit. Trebuie să ne bucurăm de această victorie, dar trebuie să ne şi odihnim, ca să fim pregătiţi pentru meciul cu Germania”.

„Două greşeli au decis meciul”, consideră Aguirre

Selecţionerul Mexicului, Javier Aguirre, a declarat că jucătorii săi au luptat până la capăt, cu mult curaj, în meciul cu Argentina, pierdut cu scorul de 1-3. „În primele minute am fost superiori argentinienilor. Apoi am primit un gol din ofsaid şi am făcut o mare greşeală în apărare. Au fost două erori care au schimbat drastic cursul meciului. Nu ne-am mai concentrat, ne-am pierdut organizarea, şi am primit al treilea gol, care a fost fatal. Dar am făcut faţă, ne-am luptat până la capăt, cu mult curaj”, a declarat Aguirre. El a mai afirmat că nu vrea să vorbească despre arbitraj, ci doar despre... arbitrii mexicani prezenţi la CM, care „s-au descurcat foarte bine până în prezent!”