Info Mondial

Cuvântul de adio al lui Domenech

Selecţionerul Raymond Domenech a declarat, după eliminarea de la Campionatul Mondial, că îi doreşte mult noroc succesorului său, Laurent Blanc, şi a subliniat că a iubit echipa Franţei. „Nu există explicaţii, este o stare de spirit şi, ca toată lumea, sunt dezamăgit. În acest meci am revăzut tot ce-mi doream, generozitate, suflet, dar a am primit o lovitură şi, când nu e să fie, nu e. Am consumat mult prea multă energie zilele trecute. Nu este ora bilanţului. Un cuvânt francezilor? Le spun că sunt trist, că această echipă are potenţial, îi doresc mult noroc succesorului meu. Am iubit această echipă a Franţei. Ea nu a murit, va continua mereu. Are totul pentru a reuşi”, a spus Domenech. De partea cealaltă, selecţionerul brazilian al Africii de Sud, Carlos Alberto Parreira a spus că formaţia sa nu a fost departe de a se califica în optimi: “Am avut o mulţime de ocazii şi sunt mândru de jucătorii mei. Au jucat foarte bine de la început şi până la sfârşit şi nu am fost departe de a ne califica”.

Domenech a refuzat să-l salute pe Parreira

Raymond Domenech a refuzat să strângă mâna omologului său Carlos Alberto Parreira, la încheierea meciului direct de ieri. Imediat după fluierul final, brazilianul s-a îndreptat spre banca franceză şi i-a întins mâna lui Domenech, însă acesta a refuzat şi a oferit o explicaţie ce nu a putut fi auzită de camerele de televiziune. Parreira a declarat că Domenech a refuzat să-i strângă mâna deoarece a vorbit de rău echipa Franţei după ce obţinuse calificarea la CM. „Eu nu-mi amintesc să fi vorbit ceva de rău. Asta mi-au spus însă secunzii mei”, a adăugat Parreira. Reamintim că Franţa s-a calificat la turneul final după o remiză în returul barajului cu Irlanda, în noiembrie 2009, iar golul egalizator a fost înscris de Gallas, după un henţ al lui Henry. La conferinţa de presă de după meci, Domenech a refuzat să ofere vreo explicaţie a gestului său.

Anelka va da explicaţii după Mondial

Exclus din echipa naţională a Franţei după incidentul cu selecţionerul Raymond Domenech, atacantul Nicolas Anelka a anunţat prin vocea fratelui şi impresarului său, Claude, că va oferi, luni, explicaţii presei despre acest incident. „Nico nu va mai juca la echipa naţională, s-a terminat”, a declarat Claude pentru postul RTL, adăugînd că atacantul lui Chelsea „nu se va exprima înainte de finalul CM, aşa cum i-a cerut clubul său”. Claude Anelka, antrenor la clubul din Saint-Louis, Missouri (liga a doua din SUA), a mai acuzat: „Toate astea sunt din vina jurnaliştilor, din cauza lor a fost dat afară de la naţională. Este scandalos să faci un fotomontaj precum cel apărut în L’Equipe”.

FIFA a deschis o anchetă asupra absenţei lui Evra

Dacă Raymond Domenech a ţinut luni tradiţionala conferinţă de presă dinaintea meciurilor, căpitanul echipei Franţei, Patrice Evra, nu a fost prezent. O absenţă contrară regulamentelor FIFA, care ar putea sancţiona din acest motiv Federaţia Franceză de Fotbal.