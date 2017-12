Info Mondial

Maradona, în extaz

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona şi-a lăudat elevii după victoria cu Coreea de Sud, punând accent pe jocul perfect. „Echipa a făcut un joc foarte bun, a fost implacabilă. Jucătorii au făcut în teren ceea ce am discutat cu ei şi totul a ieşit foarte bine. Am 23 de fiare gata să intre în teren în orice moment. Sunt liniştit şi fericit. Meritam un astfel de triumf. Coreea de Sud nu ne-a atacat în niciun moment, cu excepţia unei acţiuni în repriza a doua. Eroarea lui Demichelis nu ne-a afectat, dimpotrivă, ne-a făcut mai puternici. Înainte de gol, Coreea de Sud nu s-a aflat în posesia balonului. Nu am oferit spaţii, nu au existat schimbări în ceea ce priveşte posesia balonului”, a spus Maradona.

Sud-coreenii, mulţumiţi de prestaţie împotriva Argentinei

Antrenorul reprezentativei Coreei de Sud, Huh Jung-Moo, a declarat, la sfârşitul meciului pierdut cu Argentina, că jucătorii săi au evoluat bine împotriva unei echipe pline de stele. „Am jucat bine, dar ne-au lipsit unele lucruri. Argentina a avut noroc la primul gol, iar noi am ratat unele oportunităţi. Am jucat bine împotriva unei echipe pline de stele. Acest meci o să ne folosescă în viitor”, a spus tehnicianul sud-coreean. Huh a mărturisit că-i pare rău, deoarece jucătorii săi nu au reuşit să întoarcă soarta meciului la începutul reprizei a doua. „Atunci puteam schimba cursul meciului, a fost momentul decisiv, dar nu am profitat de opţiunile avute”, a explicat acesta. Antrenorul sud-coreenilor aşteaptă ultimul meci al Grupei B, cu Nigeria, pentru a vedea dacă se va califica sau nu în optimile competiţiei.