Info Mondial

Doi copii au murit în timp ce părinţii urmăreau Cupa Mondială

Campionatul Mondial din Africa de Sud facem din păcatem şi victime. În Uganda, doi copii de 8 şi 10 ani au decedat într-un incediu din cauză că părinţii lor au lăsat casa nesupreavegheată pentru a pleca într-un loc unde puteau urmări partidele de la Campionatul Mondial. Tragedia s-a produs în districtul Kayunga, situat la vest de capitala Kampala, poliţia locală anunţând că responsabili pentru cele întâmplate sunt chiar părinţii celor mici. „Mama şi tatăl copiilor au lăsat o candelă aprinsă în casă şi au mers să urmărească meciul de la Cupa Mondială într-un centru special amenajat. Candela a fost doborâtă de un şobolan şi încăperea s-a aprins ca o torţă“, a declarat Henry Kolyanga, ofiţer al poliţiei din Kayunga. Cei doi copii dispăruţi în acest incediu nu sunt singurele victime indirecte ale Cupei Mondiale, alţi doi somalezi fiind ucişi de militanţii islamişti pentru că urmăreau la televizor competiţia din Africa de Sud.

Supărare mare printre slovaci

Supărat după egalul cu Noua Zeelandă, 0-0, selecţionerul Slovaciei, Vladimir Weiss, a declarat că jucătorii săi au fost mai buni şi este o mică tragedie faptul că s-a primit gol în minutele de prelungire. „Este o mică tragedie sportivă că am primit gol în ultimul minut. Am fost echipa mai bună. Este păcat că nu ne-am valorificat ocaziile. Nu am ştiut să gestionăm timpul suplimentar de joc. Partida cu Paraguay va fi extrem de importantă pentru noi. Este trist, dar trebuie să trecem peste această lovitură dură”, a spus Weiss. Şi atacantul Robert Vittek a explicat că întreaga echipă a trăit un adevărat coşmar, dar s-a arătat încântat şi de faptul că a devenit primul marcator al Slovaciei la turneele finale ale Campionatului Mondial. „Însă există şi decepţia faptului că am primit gol în ultimul minut. Este un coşmar. Nu trebuie să se întâmple astfel de lucruri la acest nivel. Acum va fi complicat. Trebuie să ridicăm capul înaintea unui meci dificil cu Paraguay. Trebuie să continuăm, chiar dacă riscăm să regretăm aceste două puncte pierdute”, a precizat Vittek.

“All-whites” visează la optimi

Selecţionerul Noii Zeelande, Ricki Herbert, a mărturisit că echipa sa va continua să viseze, după ce a remizat cu Slovacia, deoarece are o şansă împotriva următoarelor adversare din grupă, Italia şi Paraguay. „Nu am mai obţinut niciodată un punct la Cupa Mondială. Sunt foarte bucuros. Sportul pe care îl iubesc va umple ziarele şi va fi în prim-plan la televizor în zilele următoare în Noua Zeelandă. Este adevărat că primul meci era şansa noastră cea mai bună de a obţine ceva şi aş fi fost dezamăgit dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Italia este o echipă mare şi toată lumea se aşteaptă să termine pe primul loc în grupă. Însă noi vom continua să visăm, pentru că realitatea este că avem o şansă împotriva echipelor mari. Va fi dificil, dar am reuşit o lovitură importantă, am arătat că suntem competitivi. Urmează două mari obstacole. Dacă sunt prea înalte, să fie. Însă vă promit că după meci, adversarele noastre vor şti că au disputat o partidă de fotbal”, a spus Herbert.

Hamsik va continua la Napoli

Căpitanul naţionalei Slovaciei, Marek Hamsik, şi-a anunţat intenţia de a-şi prelungi contractul cu echipa italiană Napoli. Considerat drept “moştenitorul” său de către cehul Pavel Nedved, tânărul mijlocaş slovac în vârstă de 22 de ani era curtat de numeroase cluburi europene, între care Manchester United, AC Milan şi Juventus Torino. „Sunt fericit că preşedintele clubului Napoli este mulţumit de mine şi mă stimează. Suntem pe punctul de a semna un nou contract şi cred că nu este decât o chestiune de zile până la semnare”, a declarat jucătorul care a ajuns la Napoli în 2007, când echipa a promovat în Serie A, şi a semnat un contract până în 2012.

Fac mai multă gălăgie decât... vuvuzela

După ce au văzut meciul dintre Olanda şi Danemarca, din Grupa E, ziariştii de la tabloidul britanic The Daily Mail au ajuns la concluzia că există ceva chiar mai gălăgios decât... deja enervantele trompete vuvuzela. Este vorba de suporteriţele olandeze, care, îmbrăcate în portocaliu, au cântat, au agitat steaguri cu însemnele ţării lor şi au pozat pentru fotografi. În plus, fetele au câştigat o armată de admiratori, după ce imagini cu ele trimiţând sărutări către camerele de luat vederi au fost proiectate pe ecranele uriaşe.

Fotbaliştii trebuie să înveţe limbajul semnelor!

Portarul danez Thomas Sorensen crede că jucătorii prezenţi la Mondiale trebuie să înveţe limbajul semnelor pentru a depăşi problemele de comunicare create de trompetele vuvuzela. „Fundaşii mei nu auzeau nimic din ce le strigam! De acum, trebuie să punem la punct nişte coduri înainte de meci, ca să ne putem înţelege în privinţa plasamentului la faze fixe. O să dăm din mâini sau o să ne facem cu ochiul”, a spus Sorensen. „În Anglia este un obicei ca spectatorii să cânte în timpul meciului, dar asta nu se întâmplă permanent. Vuvuzela este o tradiţie în Africa de Sud, însă prefer ca publicul să cânte”, a adăugat portarul danez, care joacă pentru Stoke City.