INFO OLIMPIC

Finala aşteptată la baschet feminin

Finalistele ultimelor două competiţii majore ale baschetului feminin - JO din 2004 şi Campionatul Mondial din 2006 - se vor reîntîlni în finala JO de la Beijing - Australia şi SUA! Dacă în urmă cu patru ani s-a impus SUA, Australia şi-a luat revanşa acum doi ani, iar la Beijing campioana mondială este principala favorită la titlul olimpic. Dar între cele două super-puteri ale baschetului mondial orice rezultat este posibil! Ce va fi vom vedea sîmbătă, cînd vor fi programate finalele. Semifinalele n-au avut istoric, atît SUA, cît şi Australia impunîndu-se lejer. Rezultatele semifinalelor feminine: Rusia - SUA 52-67; China - Australia 56-90. Astăzi sînt programate semifinalele masculine, după următorul program - ora 15.00: Spania - Lituania; ora 17.15: Argentina - SUA.

Rogge se gîndeşte la retragere

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge, a confirmat, joi, la Beijing, că va decide după Jocurile Olimpice, înainte de sfîrşitul acestui an, dacă va mai rămîne la conducerea forului mondial în 2009. “Îmi voi anunţa planurile de viitor după ce se vor termina Jocurile Olimpice. Decizia mea va fi comunicată mai întîi membrilor CIO, iar apoi voi anunţa mass-media. Însă mai întîi vreau să plec acasă, să văd ce mail-uri am primit şi să mă odihnesc cîteva zile. Apoi voi reveni la Beijing pentru Jocurile Paralimpice, iar în octombrie mă voi întoarce la Lausanne, pentru munca de toate zilele “, a spus Rogge. Belgianul în vîrstă de 65 de ani a fost ales în funcţia de preşedinte al CIO pe 16 iulie 2001. “Am fost asaltat de întrebări legate de viitorul meu încă de cînd am fost ales. Încă din 17 iulie, cînd m-am întors la Bruxelles, trei sau patru jurnalişti belgieni m-au abordat ca să mă întrebe dacă voi candida şi în 2009“, a afirmat Rogge, care a precizat că Jocurile Olimpice de la Beijing se desfăşoară cum şi-a dorit: “Sportivii sînt mulţumiţi, la fel şi comitetele olimpice naţionale şi federaţiile naţionale”.

Bolt, urecheat de Rogge

Preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional, Jacques Rogge, i-a cerut atletului jamaican să dea dovadă de maturitate şi să strîngă mâinile celorlalţi sportivi la sfîrşitul cursei. “Trebuie făcut ceva în consonanţă cu spiritul olimpic. Nu m-ar deranja, de exemplu, dacă ar bate cuba cu ceilalţi. Dar, în niciun caz nu trebuie să continue să sfideze, aşa cum face acum”, a precizat Rogge. Referindu-se la performanţele atletului din Caraibe, belgianul l-a comparat pe acesta cu legendarul Jesse Owens. “Deja a intrat în istorie. Să cîştigi 100 de metri şi 200 de metri şi să dobori vechile recorduri mondiale, este o premieră care greu se va mai repeta vreodată. Dar, revenind la Owens, acesta a fost un tip de un fair-play desăvîrşit. Sper ca şi Bolt să îşi schimbe comportamentul”, a încheiat cel mai important personaj de la Jocurile Olimpice.

Sfaturi pentru China de la Blatter

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Joseph Blatter, a sfătuit China să se ocupe de formarea şi selecţia tinerilor dacă vrea să obţină rezultate mai bune, după eliminarea prematură a echipelor masculină şi feminină de la turneul olimpic. “În fotbal, nu există miracole. Trebuie să munceşti dur cu tinerii de 17, 20 şi 23 de ani. Cînd echipele reuşesc la nivelul tineretului, atunci vor veni cu siguranţă şi bune rezultate internaţionale, este logic”, a precizat preşedintele FIFA în cadrul unei conferinţe de presă, făcînd o comparaţie între succesele Argentinei, Braziliei, Nigeriei şi Ghanei la turneele de tineret de la debutul acestora în 1977. “China va trebui să înceapă cu tinerii jucători în loc să schimbe selecţionerul în fiecare an. Este nevoie de continuitate, de un program, un plan pe termen lung”, a adăugat Blatter, făcînd referire la concedierea de cătra Federaţia Chineză de Fotbal a selecţionerului sîrb al echipei, Vladimir Petrovic, după eliminarea din faza de calificare la CM din 2010. De asemenea, la olimpici, Yin Tiesheng, a înlocuit în funcţia de antrenor un alt antrenor sîrb, Ratomir Dujkovic, chiar înaintea de Jocurile Olimpice.

Descalificări în serie la 200 m

Atletul din Antilele Olandeze, Churandy Martina, care a sosit al doilea în proba de 200 m, a fost descalificat pentru că şi-a depăşit culoarul de alergare. În urma descalificării lui Churandy Martina, medalia de argint i-a revenit americanului Shwan Crawford, în timp ce bronzul a fost cîştigat tot de un sportiv din SUA, Walter Dix. Martina este cel de-al doilea atlet descalificat din cursa de 200 m, după ce şi ocupantul locului al treilea la sfîrşitul cursei, Wallace Spearmon, a fost descalificat tot pentru că şi-a depăşit culoarul de alergare. Delegaţia americană a depus însă o reclamaţie după descalificarea reprezentantului său Wallace Spearmon, în timp ce Crawford, campion olimpic la Atena, a declarat că el nu merită medalia. Cîştigătorul titlului olimpic în proba de 200 m a fost jamaicanul Usain Bolt, care a stabilit şi un nou record mondial după ce a oprit cronometrul la 19,30 secunde.

Blonska, suspendată provizoriu de CIO

Atleta ucraineană Lyudmila Blonska, depistată pozitiv şi deposedată de medalia de argint cucerită în proba de heptatlon, a fost suspendată provizoriu de către Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), pînă cînd se va lua o decizie finală în cazul său de dopaj. Purtătoarea de cuvînt a CIO, Giselle Davis, a precizat că, în urma acestei hotărîri, sportiva ucraineană a fost exclusă de pe lista participantelor la finala de la săritura în lungime, programată vineri, Blonska încheind calificările din cadrul acestei probe pe poziţia a treia. Comisia de disciplină a CIO s-a întrunit ieri pentru a analiza situaţia atletei şi a decis să o suspende provizoriu pe Blonska, pînă cînd Comitetul Executiv al CIO va lua o hotărîre finală în acest caz.

Cetăţeni străini, condamnaţi la 10 zile de închisoare, în Beijing

Şase cetăţeni străini reţinuţi marţi au fost condamnaţi la 10 zile de închisoare administrativă pentru tulburarea ordinii publice, a anunţat poliţia din Beijing. Oficialii chinezi nu au precizat identitatea celor şase persoane condamnate la detenţie administrativă, o pedeapsă care poate fi luată de poliţia din Beijing fără a se trece pe la tribunal pentru un proces, şi nici dacă cetăţenii străini erau militanţi pro-tibetani.

Canadianul Eric Lamaze, campion olimpic la sărituri peste obstacole

Sportivul canadian Eric Lamaze a cîştigat medalia de aur în proba de sărituri peste. Lamaze, în vîrstă de 40 de ani, pe calul Hickstead, l-a devansat pe suedezul Rolf-Goran Bengtsson, pe calul Ninja. Medalia de bronz i-a revenit americanului Beezie Madden, pe calul Authentic.