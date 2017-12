INFO OLIMPIC

Începe competiţia de lupte libere

Sîmbătă va debuta concursul olimpic de lupte libere, în care România are înscrişi cinci sportivi, două fete şi trei băieţi. Estera Dobre (la 48 kg, împotriva lui Ingrid Medrano) şi Ana-Maria Pavăl (55 kg - împotriva lui Li Xu) vor intra în competiţie sîmbătă dimineaţă, în optimi, Petru Toarcă (55 kg) va lupta marţi, Ştefan Gheorghiţă (74 kg) miercuri, iar Rareş Chintoan (120 kg) joi.

Locul 3 în finala B pentru canotoarele “tricolore” în proba de 2 vîsle

Echipajul feminin de două vîsle al României, format din Ionelia Neacşu şi Roxana Cogianu, s-a clasat pe locul al treilea în finala B din cadrul concursului de canotaj academic, vineri, la Beijing. Neacşu şi Cogianu au fost cronometrate cu timpul de 7min.20,99sec., fiind devansate de Ucraina, 7min.17,82sec., şi Australia, 7min.19,73sec. Canotoarele române obţinuseră un timp net superior în calificările din 9 august, 7min.12,17sec.

Alina Dumitru, cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti

Alina Dumitru va primi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti, a anunţat, vineri, Consiliul Local, în semn de apreciere şi renunoştinţă pentru titlul olimpică la judo, categoria 48 kg. Consilierii ploieşteni au aprobat în unanimitate proiectul de hotărîre, iar festivitatea va avea loc la sfîrşitul lunii august, cînd campioana olimpică va reveni în ţară. Hotărîrea Consiliului Local Ploieşti vine după o campanie a ziarului Monitorul, prin care s-au strîns cîteva sute de semnături pentru ca sportiva să primească acest titlu. „Am vorbit cu domnul Savu (n.r. - Constantin Savu, preşedinte CS Petrom) şi i-am spus de intenţia mea de a cumpăra un teren pentru a-mi face o casă. Mi-ar plăcea să locuiesc la Ploieşti, este un oraş frumos şi situat foarte aproape de Bucureşti”, a precizat Alina Dumitru. Singura medaliată cu aur a României la Beijing (pînă acum!) are 26 de ani şi are dublă legitimare, CS Petrom Ploieşti - Steaua Bucureşti. Pe lîngă aurul olimpic, ea are în palmares cinci medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Europene, nouă titluri la Cupa Mondială, şase locuri doi şi nouă locuri trei la aceeaşi competiţie.

Sportivi români medaliaţi, dar şi oficialităţi, la Ziua României la JO

Ambasada României la Beijing, alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au organizat, vineri, Ziua României la Jocurile Olimpice, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizînd că printre participanţi s-au numărat sportivi români medaliaţi, dar şi oficialităţi chineze. La evenimentul care a avut loc în Casa României au participat reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Beijing, oficialităţi chineze, reprezentanţi ai lotului olimpic român, nume de marcă din sportul românesc de performanţă, presa naţională şi internaţională. Ambasadorul României la Beijing, Viorel Isticioaia Budura şi preşedintele COSR Octavian Morariu i-au felicitat pe sportivii români pentru rezultatele obţinute, exprimîndu-şi totodată încrederea că succesul olimpic se va repeta şi pentru competiţiile următoare. Potrivit Ministerului de Externe, printre oficialităţile chineze prezente la eveniment s-au numărat Zha Peixin, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-China, Xu Feihong, director general în Ministerul de Externe chinez, Wang Qingli, director general al Comisiei de Stat pentru Minorităţi. Au fost de asemenea prezenţi o parte dintre sportivii români medaliaţi, printre care Alina Dumitru - medalie de aur la judo, Mihai Covaliu - medalie de bronz la scrimă şi Ana Maria Brînză - medalie de argint la proba de spadă. De asemenea, la eveniment a fost prezent şi Preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene, Patrick Hickey. Cei prezenţi au asistat la un recital susţinut de Beti Barbera şi de trupa Four Season Band. Potrivit MAE, fiecare stat participant la Olimpiadă şi-a ales cîte o zi naţională la Jocurile Olimpice. Pentru România, ziua aleasă a fost 15 august.