INFO OLIMPIC

Oranizatorii au întărit măsurile de securitate

Măsurile de securitate au fost întărite, în această săptămînă, în locurile unde se desfăşoară probele din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing, iar un responsabil al Comitetului de Organizare a reafirmat, ieri, că vizitatorii nu au de ce să se teamă. Printre noile măsuri, cele mai vizibile se numără controalele mai stricte în zonele în care se află mass-media şi prezenţa unei maşini blindate impunătoare în faţa principalului centru de presă. Întărirea securităţii a fost decisă după ce în vestul Chinei au avut loc mai multe atentate, iar un chinez a ucis, sîmbătă, cu lovituri de cuţit, un turist american, a rănit-o pe soţia acestuia şi pe ghidul chinez al celor doi străini, înainte de a se sinucide aruncîndu-se dintr-un turn din centrul vechi din Beijing. Bărbatul ucis era socrul antrenorului echipei masculine de volei a SUA, care participă la Jocurile Olimpice de la Beijing. “Din punctul meu de vedere, consider că noile măsuri vor asigura o mai bună protecţie a sportivilor şi a tuturor”, a declarat vicepreşedintele Comitetului de Organizare, Wang Wei. Aproximativ 150.000 de forţe de ordine asigură securitatea la Beijing, în perioada Jocurilor Olimpice.

Fotbaliştii nu simt atmosfera olimpică

Cele mai multe echipe de fotbal care sînt prezente la Jocurile Olimpice sînt nemulţumite pentru că evoluează pe terenuri care se află la sute de kilometri de capitala Beijing sau de Stadionul naţional “Cuib de Pasăre”. Cei mai mulţi dintre fotbalişti nu au fost prezenţi la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice şi puţini dintre ei au ocazia să locuiască în Satul Olimpic. Înaintea JO din 2008, FIFA a cerut în special echipelor europene să trimită obligatoriu jucătorii sub 23 de ani care au fost convocaţi în China, chiar dacă unele grupări au protestat. Majoritatea partidelor se dispută în Tianjin, Quinhuangdao, Shenyang şi Shanghai, iar unele au loc pe o arenă din Beijing, în timp ce doar finala se va disputa pe stadionul construit special pentru Jocurile Olimpice. “Noi nu trăim deloc atmosfera olimpică”, a declarat mijlocaşul italian Riccardo Montolivo, a cărui echipă este cantonată în Qinhuangdao. Serbia, echipă care se află în Shanghai, a fost una dintre grupările care au ratat ceremonia de deschidere. “Sigur că ne pare rău că nu au putut să fim acolo şi am văzut totul la televizor, dar asta a fost destinul nostru”, a afirmat fundaşul Gojko Kacar. Deţinătoarea trofeului, Argentina, a disputat primele două meciuri la Shanghai, apoi s-a mutat în Beijing, înainte de ultimul meci din grupă. “Aici este mult mai frumos. Cînd eram la Shanghai era ca şi cum am fi evoluat la un turneu pentru echipe Under 20, dar acum ne simţim cu adevărat la Jocurile Olimpice”, a afirmat Sergio Aguero.

Arbitrii favorizează sportivii îmbrăcaţi în roşu

Arbitrii favorizează fără să fie conştienţi de acest lucru, sportivii care poartă echipamente în care culoarea predominantă este roşu, potrivit unui studiu. “Alegerea unui echipament de culoare roşie poate afecta capacitatea luării unei decizii foarte rapide de către arbitri şi chiar să avantajeze respectiva echipă”, susţin autorii studiului, psihologii Norbert Hagemann, Bernd Strauss şi Jan Leibing, de la Universitatea Munster din Germania. Cercetătorii au prezentat celor 42 de arbitri de taekwondo, care au participat la experiment, imagini video în care unul dintre sportivi avea echipament cu roşu, iar altul cu albastru. Ei trebuiau să noteze pe cei doi concurenţi în urma înregistrării, apoi le era prezentată o a doua luptă, dar în care avea loc un trucaj video, iar culorile echipamentelor erau inversate. Sportivul în roşu a primit, în medie, cu 13% mai multe puncte, au notat psihologii. Realizatorii studiului au observat că deciziile în favoarea sportivului în roşu era dezechilibrate faţă de adversarul său, chiar dacă ei erau de un nivel apropiat, dar că influenţa era mai mică atunci cînd unul dintre ei era superior celuilalt. Cercetătorii vor continua studiile în privinţa influenţei culorilor asupra luării deciziilor şi menţionează că pot avea loc unele schimbări în regulament şi arbitrii să fie ajutaţi de dispozitive electronice în sporturile în care culoarea echipamentului poate pune probleme.

China a cîştigat titlul olimpic la platformă 10 m sincron

Echipa Chinei, formată din Wang Xin şi Chen Ruolin, a cîştigat, marţi, titlul olimpic la platformă 10 m sincron. Medialia de argint a revenit australiencelor Briony Cole şi Melissa Wu. Echipa Mexicului, formată din Paola Espinosa şi Tatiana Ortiz, a ocupat locul al treilea.

Americanul Eller Walton, campion olimpic la dublu talere trap

Americanul Eller Walton a cîştigat, marţi, titlul olimpic în proba de dublu talere trap, din cadrul competiţiei de tir, reuşind un total de 190 de puncte, cu care a corectat recordul olimpic. Medalia de argint a fost cîştigată de italianul Francesco D’Aniello (187 p), iar cea de bronz de chinezul Hu Binyuan (184 p).

Coreeanul Jin Jong-oh, învingător în proba de pistol 50 m

Sportivul coreean Jin Jong-oh a cîştigat titlul olimpic la tir, în proba de pistol 50 m. Jin Jong-oh a fost urmat de nord-coreeanul Kim Jong-su. Medalia de bronz a revenit lui Tan Zongliang (China).

Hinrich Romeike, medaliată cu aur la sărituri peste obstacole

Sportiva germană Hinrich Romeike, pe calul Marius, a obţinut, marţi, medalia de aur la echitaţie, în proba de sărituri peste obstacole. Romeike, care a avut un punctaj de 54.20, a fost urmată de americanca Gina Miles, pe calul McKinlaigh, cu un punctaj de 56.10. Medalia de bronz i-a revenit britanicei Kristina Cook, pe calul Miners Frolic, cu un punctaj de 57.40.

Germania, medaliată cu aur în concursul complet pe echipe la echitaţie

Germania a obţinut, marţi, medalia de aur la echitaţie, clasîndu-se pe primul loc în concursul complet pe echipe. Medalia de argint a fost câştigată de Australia, iar pe locul trei s-a clasat Marea Britanie.

Japoneza Ayumi Tanimoto a cîştigat titlul olimpic la judo, la 63 kg

Sportiva japoneză Ayumi Tanimoto a cîştigat, marţi, medalia de aur la judo, la 63 kg. Medalia de argint a fost cîştigată de franţuzoaica Lucie Decosse. Locul al treilea a fost ocupat de sportivele Elisabeth Wolleboordse (Olanda) şii Won Ok-im (Coreea de Nord).

Rusul Mankiev, campion olimpic la lupte greco-romane la 55 kg

Sportivul rus Nazir Mankiev a cîştigat, marţi, medalia de aur la lupte greco-romane la 55 kg. Mankiev a fost urmat de azerul Rovshan Bairamov. Medalia de bronz a revenit sportivilor Roman Amoyan (Armenia) şi Eun-Chul Park (Coreea de Sud).

Medalie de aur pentru Pak Hyon-suk la haltere

Sportiva Pak Hyon-suk a cîştigat, marţi, medalia de aur la haltere, la categoria 63 kg. Pak Hyon-suk a fost urmată de sportiva din Kazahstan, Irina Nekrassova. Medalia de bronz a revenit sportivei Lu Ying-Chi din Taiwan.