INFO WORLD CUP 2014

Echipa ideală a turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, întocmită de Agenţia France Presse (AFP), cuprinde şase jucători din naţionala Germaniei şi trei din cea a Argentinei, precum şi un columbian şi un olandez. Iată echipa ideală a CM 2014 în viziunea jurnaliștilor sportivi de la AFP: Manuel Neuer (Germania) - Philipp Lahm (Germania), Ezequiel Garay (Argentina), Mats Hummels (Germania), Benedikt Howeddes (Germania) - Toni Kroos (Germania), Javier Mascherano (Argentina), James Rodriguez (Columbia) - Thomas Muller (Germania), Lionel Messi (Argentina), Arjen Robben (Olanda). Selecţioner: Joachim Low (Germania).

VAN GAAL, MÂNDRU DE PERFORMANŢA OLANDEI

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat, sâmbătă, că este extrem de mândru că echipa sa a încheiat Cupa Mondială neînvinsă, după ce batavii s-au impus în meciul pentru locul 3 cu Brazilia, cu scorul de 3-0. „În doar trei zile a trebuit să trecem peste decepţia eliminării cu Argentina. Plecam cu un dezavantaj în faţa ţării gazdă, care a dispus de o zi suplimentară pentru a se pregăti. Ne-am dorit locul 3 şi am reuşit să-l obţinem. Am marcat 15 goluri în şapte meciuri. Putem considera că turneul nostru final a fost foarte reuşit. Sunt mândru de jucătorii mei şi de staff-ul meu. Meritam mai mult. Visul meu era să devin campion mondial. Şi era posibil. E frustrant cum am fost eliminaţi în semifinale. Suntem pe locul 3, avem medalii şi am încheiat cu victorie. Echipa a fost extraordinară. Jucătorii au fost solidari şi mi-au făcut munca mai uşoară”, a declarat Van Gaal. Selecţionerul olandez a felicitat Brazilia pentru organizarea Cupei Mondiale, subliniind că brazilienii sunt foarte simpatici: „Bravo, Brazilia. Bravo, FIFA. Brazilienii sunt foarte simpatici, chiar dacă nu am avut mult de-a face cu ei, pentru că treaba jucătorilor este să mănânce, să doarmă şi să se antreneze. A fost primul meu Mondial. Şi mi-am îndeplinit un vis”.

ROBBEN, JUCĂTORUL MECIULUI BRAZILIA - OLANDA

Atacantul olandez Arjen Robben a fost desemnat jucătorul meciului Brazilia - Olanda, scor 0-3, disputat sâmbătă, la Brasilia, în finala mică a Cupei Mondiale. Jucătorul “portocalei mecanice” a fost integralist şi a avut 42 de pase reuşite. „Meritam mai mult decât locul 3. Poate mă repet, dar sunt foarte mândru de această echipă. Este o adevărată bucurie să lucrez zi de zi cu aceşti jucători şi acest staff. Nu mai am nicio putere acum, ne-am bătut ca leii timp de o lună”, a spus Robben. În schimb, marcatorul ultimului gol al meciului cu Brazilia, Georginio Wijnaldum, a declarat că jucătorii olandezi şi-au dorit enorm să joace finala. „Cel mai important este că am reuşit să trecem peste dezamăgirea eliminării în faţa Argentinei. Nimănui nu-i place să joace pentru locul 3. Am fi preferat să jucăm finala mare, dar am discutat şi ne-am dorit mult să încheiem turneul neînvinşi”, a explicat Wijnaldum.

SCOLARI NU RENUNŢĂ LA NAŢIONALA BRAZILIEI

Selecţionerul brazilian, Luiz Felipe Scolari, a anunţat sâmbătă noapte, după meciul pentru locul 3 de la Cupa Mondială, pierdut în faţa Olandei, cu 0-3, că va lăsa Confederaţia Braziliană de Fotbal să-i decidă soarta. „Preşedintele federaţiei trebuie să decidă. Îi vom înmâna un raport final şi el va decide ce e de făcut. Nu voi vorbi despre viitorul meu cu presa. Noi ar fi trebuit să câştigăm”, a declarat Scolari. Contractul lui Scolari expiră la finalul campaniei braziliene la CM, dar el a lăsat să înţeleagă că ar putea rămâne până la finalul anului. În timpul conferinţei de presă, în sală a intrat Neymar, care l-a îmbrăţişat pe Scolari.

THIAGO SILVA LE-A CERUT IERTARE BRAZILIENILOR

Căpitanul reprezentativei Braziliei, Thiago Silva, a declarat, după meciul cu Olanda, că echipa sa nu merita acest final de Cupă Mondială, subliniind că jucătorii trebuie să ceară iertare fanilor pentru eşecurile cu Olanda şi Germania. „Suntem frustraţi. Am petrecut nopţi fără somn gândindu-ne la partida cu Germania, iar acum am fost din nou învinşi. Nu meritam acest final. Trebuie să cerem iertare fanilor şi poporului brazilian pentru acel 1-7 cu Germania şi pentru meciul cu Olanda. Este foarte greu să te întorci acasă şi să-i spui familiei că nu ai câştigat”, a declarat Thiago Silva. Şi mijlocaşul Ramires a mărturisit că jucătorii brazilieni vor fi mereu marcaţi de eşecurile cu Germania şi Olanda: „Am avut o ocazie să ne revanşăm faţă de fani, dar nu am reuşit. Suntem foarte trişti. Aceste eşecuri ne vor marca pentru restul vieţii. Cerem iertare brazilienilor care ne-au sprijinit”.

PRESA BRAZILIANĂ VREA CA SCOLARI SĂ PLECE DE LA CONDUCEREA NAŢIONALEI

Presa braziliană a notat duminică, după înfrângerea suferită de naţionala Braziliei în finala mică a Cupei Mondiale, “o nouă umilinţă”, scor 0-3 cu Olanda, că Luiz Felipe Scolari nu ar trebui să rămână la conducerea tehnică a selecţionatei. „O Estado de Sao Paulo“ scrie despre “o despărţire melancolică”, rezumând starea de spirit a brazilienilor după înfrângerea de sâmbătă. În paginile dedicate Cupei Mondiale, jurnalul menţionează că a fost “o nouă umilinţă”, la câteva zile după eşecul din semifinala cu Germania, scor 1-7, cea mai severă înfrângere din istorie a echipei Braziliei. Sub titlul “K.O.”, „Folha de Sao Paulo“ a publicat o fotografie a fundaşului David Luiz, întins pe teren cu capul între mâini. “Considerată favorită pentru titlu de Felipao, echipa termină a patra, după ce a pierdut din nou în faţa unei adversare de prim rang. Antrenorul nu mai poate fi ţinut în funcţie”, conchide cotidianul brazilian. Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) încă nu s-a pronunţat în privinţa viitorului lui Scolari, iar tehnicianul a spus că îi va lăsa pe conducătorii forului să îi decidă soarta. Jurnalul „O Dia“ a fost tranşant: “Felipao afară”. În paginile dedicate sportului, cotidianul a notat: “Antrenorul? Care antrenor?”, alături de o fotografie a lui Neymar şoptindu-i lui Thiago Silva instrucţiuni în timpul meciului de sâmbătă. “Ieri (n.r. - sâmbătă), jucătorii de pe banca de rezerve păreau să fie cei care conduc echipa”, a menţionat „O Dia“. Cotidianul „Lance“ consideră că preşedintele CBF, Jose Maria Marin, şi vicepreşedintele Marco Polo Del Nero ar trebui să fie demişi: “Afară Marin! Afară Nero!”.

DI MARIA A ÎNCHIRIAT UN AVION PENTRU CA ZECE PRIETENI SĂ FIE ÎN TRIBUNE LA FINALA CM

Internaţionalul argentinian Angel Di Maria a închiriat un avion pentru ca zece prieteni de-ai săi din copilărie să fie prezenţi, aseară, la Rio de Janeiro, la finala Cupei Mondiale, în care Argentina a întâlnit naţionala Germaniei, informează cotidianul „Clarin“. „Eram foarte supăraţi pentru că nu puteam nici să facem deplasarea şi nici să obţinem bilete. Din fericire, Angelito şi-a amintit de noi. Cine îl cunoaşte ştie că aşa este el şi că nu îşi uită niciodată originea şi prietenii”, a declarat unul dintre prietenii fotbalistului, Angel. Şapte dintre cei zece prieteni au tatuaje similare cu cel al lui Di Maria pe picior.

FOTBALUL I-A SCHIMBAT VIAŢA CÂNTĂREŢEI SHAKIRA!

Celebra cântăreaţă columbiană Shakira a declarat că viaţa sa a fost complet schimbată de Campionatul Mondial de fotbal şi crede că nu s-ar fi îndrăgostit niciodată de Gerard Piqué şi nu ar fi devenit mama lui Milan dacă nu s-ar fi întâlnit cu celebrul fotbalist în timp ce promova imnul campionatului din 2010 - „Waka Waka (Time for Africa)”. Cântăreaţa columbiană are un fiu în vârstă de 18 luni, Milan, cu fotbalistul spaniol şi crede că niciodată nu l-ar fi întâlnit pe acesta dacă nu ar fi acceptat să cânte imnul turneului final al CM din 2010. Interpreta în vârstă de 37 de ani a spus: „Nu voi uita niciodată că mi-am întâlnit dragostea vieţii mele la Campionatul Mondial de fotbal. Dacă n-ar fi fost Campionatul Mondial, fiul meu, Milan, n-ar fi fost aici”. Shakira, care a ridicat publicul în picioare la CM din 2010 cu „Waka-Waka” şi la ediţia din 2006 cu „Hips don’t lie”, a cântat în acest an „La la la (Brazil 2014)”, alături de brazilianul Carlinhos Brown.

RUSIA VA RENUNŢA LA VIZE PE DURATA CM DIN 2018

Pentru a veni în sprijinul turiştilor care vor să asiste la meciurile viitoarei ediţii a Mondialelor şi pentru a se asigura că turneul organizat în 2018 în Rusia va fi un succes, Vladimir Putin a anunţat că intrarea în ţara sa se va face, în premieră, pe perioada competiţiei, fără viză. Totodată, preşedintele Rusiei a promis că turneul va fi unul istoric. „Nu s-a mai văzut aşa ceva în istoria turneelor finale! Vom face tot ceea ce e posibil pentru a oferi lumii un turneu de neuitat şi vom arăta tuturor ospitalitatea rusească”, a declarat Putin. 21 de miliarde de dolari este bugetul ruşilor pentru organizarea CM 2018, care va fi al doilea eveniment major găzduit de Rusia în acest deceniu, după Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, de anul acesta. Rusia a fost desemnată ca organizatoare în urmă cu patru ani, când a învins candidatura Angliei, dar şi cele comune Portugalia - Spania şi Belgia - Olanda. Tragerea la sorţi a preliminariilor CM 2018 va avea loc la Sankt Petersburg, în iulie 2015. Stadionul „Lujniki“ din Moscova va găzdui meciul de deschidere, o semifinală şi finala, iar la Sankt Petersburg se va disputa a doua semifinală. Meciuri de la turneul final se vor mai desfăşura în Samara, Saransk, Rostov pe Don, Soci, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nijnîi Novgorod şi Ekaterinburg.