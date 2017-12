INFO WORLD CUP 2014

Rezultatele meciurilor din sferturile de finală ale turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia - vineri: GERMANIA - Franţa 1-0 (Hummels 13), BRAZILIA - Columbia 2-1 (Thiago Silva 7, David Luiz 69 / James Rodriguez 80-pen.); sâmbătă: ARGENTINA - Belgia 1-0 (Higuain 8), OLANDA - Costa Rica 0-0 - după prelungiri, 4-3 la loviturile de departajare (Van Persie, Robben, Sneijder, Kuyt / Borges, G. Gonzalez, Bolanos). Programul semifinalelor - marţi, 8 iulie, ora 23.00, la Belo Horizonte: GERMANIA - BRAZILIA; miercuri, 9 iulie, ora 23.00, la Sao Paulo: ARGENTINA - OLANDA. FINALA MICĂ - sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia. FINALA MARE - duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1.

CLASAMENTUL GOLGHETERILOR

Podiumul clasamentului golgheterilor la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia înaintea partidelor din semifinale se prezintă astfel - 6 goluri: James Rodriguez (Columbia); 4 goluri: Neymar (Brazilia), Messi (Argentina), Thomas Muller (Germania); 3 goluri: Van Persie şi Robben (ambii Olanda), Benzema (Franţa), Enner Valencia (Ecuador), Shaqiri (Elveţia). James Rodriguez, Neymar (accidentat), Benzema, Enner Valencia şi Shaqiri nu mai pot puncta în acest clasament.

CARTONAŞELE GALBENE S-AU ANULAT ÎNAINTEA SEMIFINALELOR

11 jucători care au primit câte un singur cartonaş galben la actuala ediţie a turneului final vor beneficia de anularea acestor avertismente, înainte de semifinale. Este vorba despre germanii Howedes şi Lahm, argentinienii Di Maria şi Garay, brazilienii Dani Alves, Jo, Hulk şi Ramires şi olandezii Blind, De Guzman şi De Vrij.

FIFA I-A DAT AFARĂ DIN HOTEL PE FOTBALIŞTII OLANDEZI!

Fotbaliştii din naţionala Olandei au fost daţi afară din hotelul în care erau cazaţi, deoarece FIFA urmează să cazeze acolo sponsorii pentru marea finală de duminică. Motivul este incredibil: forul fotbalistic mondial nu credea că europenii vor ajunge atât de departe în competiţie! „Este o ruşine ceea ce se întâmplă. Jucătorii s-au acomodat la acest hotel şi, în loc să se concentreze pentru cel mai important meci din carierele lor, sunt nevoiţi să se mute”, a declarat Bert van Oostveen, preşedintele Federaţiei Olandeze de Fotbal. Olandezii au fost anunţaţi încă de la începutul turneului de acest risc, dar susţin că nu au primit alternative acceptabile. „Nu cred că este în interesul sportului ca sportivii să părăsească hotelul în care stăteau. Dacă am fi mers unde voia FIFA să ne cazeze, stăteam undeva la 900 de metri în munţi”, a precizat Van Oostveen. Olanda a păţit la fel şi în urmă cu patru ani, în Africa de Sud, înainte de finala pierdută în faţa Spaniei la Johannesburg, scor 0-1.

O INFIRMIERĂ CARE A FILMAT ADUCEREA LUI NEYMAR LA SPITALUL DIN FORTALEZA A FOST CONCEDIATĂ

O infirmieră a fost concediată deoarece a filmat fără să fie autorizată în acest sens aducerea internaţionalului brazilian Neymar la spitalul Sao Carlos din Fortaleza, după accidentarea suferită de fotbalist la Cupa Mondială, informează diario24horas.com.br. Infirmiera respectivă, numită Chintia, l-a filmat pe Neymar cu telefonul mobil. După trecerea tărgii pe care era purtat fotbalistul, tânăra a zâmbit către cameră şi a făcut o bezea. Potrivit medicului care i-a acordat îngrijiri lui Neymar, spitalul are un acord de confidenţialitate cu FIFA şi nu poate să dea publicităţii niciun detaliu cu privire la jucătorii sau oficialii care ajung acolo. „Nimeni nu poate spune nimic despre îngrijirile acordate. Trebuie să respectăm imaginea persoanei, a sportivului care ajunge aici. Angajata care a filmat a fost sancţionată. Le-am spus foarte clar tuturor celor implicaţi în intervenţiile medicale şi angajaţii ştiu că nu au voie să filmeze sau să ofere informaţii”, a declarat medicul respectiv. Neymar s-a accidentat în meciul de vineri cu Columbia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, câştigat cu scorul de 2-1 de Brazilia. Neymar a fost scos pe targă în min. 88 al partidei. El s-a accidentat la spate, la un duel cu Zuniga, şi a rămas întins pe gazon, cu mâinile la ochi, înainte de a fi scos pe targă. În urma unor investigaţii, s-a constatat că Neymar a suferit o fractură de vertebră. Brazilianul va fi indisponibil aproximativ 40 de zile.

FIFA RESPINGE CRITICILE PRESEI GERMANE PRIVIND ARBITRAJUL PERMISIV DE LA CM

FIFA a apreciat, ieri, drept “inacceptabile” acuzaţiile presei germane privind un eventual “plan ascuns” pentru ca arbitrii să nu sancţioneze prea mult faulturile în vederea unui spectacol mai bun, dar în detrimentul sănătăţii jucătorilor. „Există acuzaţii în presa germană conform cărora FIFA a pus la punct un plan ascuns prin care incită arbitrii să nu dea prea multe cartonaşe galbene sau roşii pentru a favoriza spectacolul în detrimentul jucătorilor, precum în cazul lui Neymar, care a fost accidentat: este inacceptabil. Luni se va lua o decizie privind deschiderea unei eventuale proceduri disciplinare în cazul columbianului Zuniga, care l-a accidentat pe Neymar, iar noi vom fi criticaţi indiferent ce se va întâmpla, dar asta este situaţia. Însă a spune că este un plan pentru a nu sancţiona jocul dur şi a risca accidentările este inacceptabil”, a declarat Walter de Gregorio, director de comunicare al FIFA. Neymar nu va mai evolua la Cupa Mondială după ce şi-a fracurat o vertebră la meciul cu naţionala Columbiei, el fiind accidentat de Juan Zuniga. Jucătorul columbian nu a primit cartonaşul galben pentru acest fault.

HALILHODZIC PĂRĂSEŞTE MÂNDRU NAŢIONALA ALGERIEI

Tehnicianul Vahid Halilhodzic a anunţat că părăseşte conducerea tehnică a naţionalei Algeriei, după ce a reuşit performanţa de a accede cu această echipă în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Plec mândru de bilanţul meu, după ce am respectat total contractul cu Federaţia Algeriană de Fotbal”, a precizat Halilhodzic într-un comunicat. El şi-a explicat decizia de a nu mai rămâne la naţionala Algeriei prin faptul că are obligaţii familiale şi că este atras de noi provocări din punct de vedere sportiv. Vahid Halilhodzic şi-a anunţat plecarea în contextul în care algerienii îi cereau să rămână, după o calificare istorică în optimi. Algeria a fost învinsă în optimile de finală ale CM de Germania, scor 2-1. Imediat după finalul meciului din 30 iunie cu Germania, în ziua în care expira contractul antrenorului, pe reţelele de socializare au apărut petiţii prin care se cerea ca Halilhodzic să rămână la naţionala Algeriei. Preşedintele algerian, Abdelaziz Bouteflika, s-a numărat printre cei care au cerut ca Halilhodzici să rămână. Halilhodzic a preluat conducerea tehnică a echipei Algeriei în 2011, pentru trei ani, având ca obiectiv calificarea la Cupa Africii pe Naţiuni din 2013 şi Cupa Mondială din 2014. Halilhodzic nu a precizat unde va pleca, dar presa sportivă algeriană scrie că el ar urma să preia conducerea tehnică a formaţiei Trabzonspor, la care evoluează şi internaţionalul român Alexandru Bourceanu.

CONTROVERSATUL NISHIMURA, ÎNTRE CEI 15 ARBITRI RĂMAŞI

Japonezul Yuichi Nishimura, criticat pentru penalty-ul generos acordat Braziliei în meciul de deschidere cu Croaţia, face parte dintre cei 15 arbitri de centru păstraţi pentru ultimele patru meciuri ale Mondialului 2014, potrivit listei difuzate ieri de FIFA. La începutul competiţiei au existat 25 de arbitri centrali titulari şi 8 rezerve, 18 dintre ei plecând deja acasă. Iată lista celor 15 arbitri care au rămas pentru ultimele patru meciuri: Ravşan Irmatov (Uzbekistan), Yuichi Nishimura (Japonia), Noumandiez Desire Doué (Cote d'Ivoire), Djamel Haimoudi (Algeria), Mark Geiger (SUA), Marco Rodriguez (Mexic), Enrique Roberto Osses Zencovich (Chile), Sandro Meira Ricci (Brazilia), Carlos Alfredo Vera Rodriguez (Ecuador), Cüneyt Cakir (Turcia), Jonas Eriksson (Suedia), Pedro Proença (Portugalia), Nicola Rizzoli (Italia), Carlos Velasco Carballo (Spania) şi Howard Webb (Anglia).

NAŢIONALA ARGENTINEI „CONTRIBUIE” DIN PLIN LA ECONOMIA ŢĂRII!

Graţie parcursului fără cusur de până acum al fotbaliştilor argentinieni la Mondialul 2014 (calificaţi deocamdată în semifinale), în această ţară vânzările de smartphone-uri şi televizoare pur şi simplu au explodat. Cifrele sunt de-a dreptul incredibile: la fiecare cinci minute, în Argentina se vinde un televizor, iar un smartphone - la fiecare două minute, conform site-ului specializat Mercado Libre, considerat drept eBay-ul Americii Latine. Şi industriei textile îi merge de minune, cu cea mai bună vânzare de tricouri „Albiceleste“ (unul la fiecare cinci minute), urmate de mingi, şosete şi încălţămintea purtată de selecţionata argentiniană, precizează aceeaşi sursă.

CABRINI, FAVORIT LA SUCCESIUNEA LUI PRANDELLI

Eliminată de la CM 2014 încă din faza grupelor, Italia nu a numit încă un nou selecţioner după demisia lui Cesare Prandelli, care a bătut deja palma cu Galatasaray Istanbul. Se vorbeşte despre Roberto Mancini şi Massimiliano Allegri ca succesor pentru Prandelli, dar favorit pare să fie fostul internaţional Antonio Cabrini. Cel mai probabil viitor preşedinte al Federcalcio (preşedintele federaţiei italiene, Giancarlo Abete, şi-a anunţat demisia odată cu Prandelli), Giancarlo Tavecchio a anunţat că nu va face lucruri ieşite din comun, astfel că şansele lui Cabrini cresc considerabil. Fostul fundaş juventin, actual antrenor al naţionalei feminine, are şi pretenţii financiare mai mici, ultima afirmaţie atrăgând criticile din partea „La Gazzetta dello Sport“. „Este nevoie ca Antonio Cabrini să ajungă un bătrânel cu pipa în gură (n.r. - ca Enzo Bearzot, campion mondial în 1982) doar pentru că nu este scump? În Brazilia, noi am avut delegaţia de conducători cea mai numeroasă, de aici trebuiau tăiate cheltuielile, selecţionerul are un rol prea important!”, a scris influentul cotidian italian. Cabrini (56 de ani), campion mondial în 1982, a pregătit anterior echipele Arezzo, Crotone, Pisa, Novara şi naţionala Siriei.