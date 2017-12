INFO WORLD CUP 2014

Programul partidelor din sferturile de finală ale turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia - Meci 1, vineri, 4 iulie, ora 19.00: FRANŢA - GERMANIA (la Rio de Janeiro); Meci 2, vineri, 4 iulie, ora 23.00: BRAZILIA - COLUMBIA (la Fortaleza); Meci 3, sâmbătă, 5 iulie, ora 19.00: ARGENTINA - BELGIA (la Brasilia); Meci 4, sâmbătă, 5 iulie, ora 23.00: OLANDA - COSTA RICA (la Salvador). Programul semifinalelor - marţi, 8 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 1 - învingătoare Meci 2 (la Belo Horizonte); miercuri, 9 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 3 - învingătoare Meci 4 (la Sao Paulo). FINALA MICĂ - sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia. FINALA MARE - duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1.

CLASAMENTUL GOLGHETERILOR

Înaintea meciurilor din sferturile de finală ale Mondialului brazilian, clasamentul golgheterilor se prezintă astfel - 5 goluri: J. Rodriguez (Columbia); 4 goluri: Neymar (Brazilia), Messi (Argentina), Thomas Muller (Germania); 3 goluri: Van Persie şi Robben (ambii Olanda), Benzema (Franţa), Enner Valencia (Ecuador), Shaqiri (Elveţia).

BRAZILIANUL DAVID LUIZ, CEL MAI BUN JUCĂTOR AL CM ÎNAINTEA SFERTURILOR

Fundaşul brazilian David Luiz, cu o medie de 9,79, este cel mai bun jucător al Mondialului brazilian înaintea partidelor din sferturile de finală, conform Indexului realizat de Castrol, unul dintre sponsorii FIFA, în timp ce Lionel Messi ocupă abia locul 11, cu 9,45. David Luiz este urmat în clasament de columbianul James Rodriguez (9,74) şi de francezul Karim Benzema (9,7). În Top 10 se mai află Arjen Robben (9,66), belgianul Jan Vertonghen (9,62), brazilianul Neymar (9,59), brazilianul Thiago Silva (9,56), croatul Ivan Perisic (9,53), elveţianul Johan Djourou (9,5) şi germanul Thomas Mueller (9,48). Castrol Index, utilizat la Cupa Confederaţiilor din 2009 şi 2013 şi la CM din 2010, ia în calcul, cu ajutorul tehnologiei, fiecare pasă, deposedare şi acţiune a jucătorilor care pot avea impact pozitiv sau negativ asupra capacităţii echipei să înscrie sau să primească gol. La CM din 2010, spaniolul Sergio Ramos a fost jucătorul clasat primul în ierarhia Castrol Index.

SHAKIRA VA CÂNTA LA CEREMONIA DE ÎNCHIDERE A CM

Shakira se va număra printre artiştii care vor lua parte la ceremonia de închidere a Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, care va avea loc pe stadionul „Maracana“, la 13 iulie, transmite agenția EFE, pe baza anunţului făcut de FIFA. Cu aceeaşi ocazie a fost reconfirmată participarea, anunţată cu câteva luni înainte, a chitaristului mexican Carlos Santana, a rapperului Wyclef şi a cântăreţului brazilian Alexandre Pires. Cei trei vor interpreta imnul oficial FIFA al Mondialului, “Dar um Jeito (n.r. - We Will Find a Way)”, înaintea meciului final. Cântăreaţa columbiană Shakira îşi va prezenta hitul “La la la (Brasil 2014)” împreună cu brazilianul Carlinhos Brown. „Suporterii au adoptat această muzică într-o manieră incredibilă”, a comentat artista, exprimându-şi satisfacţia de a cânta şi la această ediţie a Cupei Mondiale, după ce în 2010, la campionatul desfăşurat în Africa de Sud, ea a interpretat melodia “Waka waka”. Spectacolul din 13 iulie va beneficia şi de prestaţia braziliencei Ivete Sangalo, care va prezenta, împreună cu Pires, câteva cântece naţionale. Nu vor lipsi ritmurile şi mişcările de samba, în versiunea unei renumite şcoli de profil, “Gres - Academicos do Grande Rioande Rio”.

ÎNTRE 20.000 ŞI 30.000 DE FANI ARGENTINIENI AŞTEPTAŢI LA BRASILIA

Între 20.000 şi 30.000 de suporteri argentinieni sunt aşteptaţi, sâmbătă, în capitala Braziliei, pentru meciul echipei lor favorite cu Belgia, din sferurile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal, a anunţat ambasada Argentinei. Aproximativ 90.000 de argentinieni s-au deplasat de la Rio de Janeiro la Porto Alegre, pentru meciurile din grupă, şi circa 70.000 au mers la Sao Paulo, pentru partida din optimile de finală. O parcare gratuită le este pusă la dispoziţie fanilor din ţara vecină, au anunţat autorităţile locale, într-un comunicat. În această parcare, care poate primi 4.000 de autoturisme, au fost instalate duşuri, toalete şi surse de apă potabilă. „Suntem pregătiţi să-i găzduim pe argentinieni şi să le oferim toată atenţia noastră”, a declarat ministrul Turismului, Luis Otavio Neves. Sâmbătă, 3.488 de poliţişti vor fi prezenţi pe stadionul „Mané-Garrincha“ din Brasilia, iar 1.400 de agenţi de securitate vor fi desfăşuraţi la “Fan-Fest”, situat la 20 de kilometri de oraş, a precizat Guvernul local.

KUN AGUERO AR PUTEA JUCA ÎN MECIUL CU BELGIA

Atacantul argentinian Sergio “Kun” Aguero a revenit ieri la antrenamente după accidentarea la coapsa stângă şi ar putea juca în meciul cu Belgia, din sferturile de finală. Aguero s-a accidentat în meciul cu Nigeria, scor 3-2, din ultima etapă a Grupei F, iar presa argentiniană a scris că atacantul lui Manchester City nu va mai juca la acest turneu final. Kun Aguero nu a evoluat în partida cu Elveţia, scor 1-0, după prelungiri, din optimile de finală ale competiţiei. Argentina va întâlni Belgia, mâine, la Brasilia, de la ora 19.00.

ESCOBAR - OMAGIAT ÎN COLUMBIA, LA 20 DE ANI DE LA ASASINARE

Columbia i-a adus, miercuri, un omagiu fostului internaţional Andres Escobar, la 20 de ani de la asasinarea sa, în timpul Campionatului Mondial de fotbal din Statele Unite. Autor al unui autogol sinonim cu eliminarea selecţionatei columbiene de la Mondialul american, după o înfrângere suferită în faţa reprezentativei SUA, la 22 iunie 1994, Escobar a fost împuşcat mortal zece zile mai târziu, la Medellin. Motivul real al asasinării sale nu este nici acum cunoscut, una dintre ipotezele vehiculate fiind cea a răzbunării traficanţilor de droguri, care au pierdut sume uriaşe la pariuri după eşecul respectiv. În memoria fostului jucător columbian au fost organizate mai multe evenimente culturale, precum şi un meci de fotbal la Medellin, unde fundaşul a fost împuşcat la ieşirea dintr-un bar. „Încă mă întreb de ce l-au împuşcat”, a spus fratele său, Santiago Escobar, cu ocazia ceremoniilor comemorative. După crimă, Poliţia l-a arestat pe Humberto Munoz, şoferul a doi clienţi care l-au luat peste picior pe Escobar pentru autogolul său. Acesta l-a împuşcat de şase ori pe fotbalist, fiind eliberat după 11 ani de închisoare. În Brazilia, unde Columbia va disputa azi primul sfert de finală la un CM din istoria sa, în faţa reprezentativei ţării-gazdă, a fost organizată de asemenea o ceremonie, la Rio de Janeiro. Totodată, suporterii columbieni prezenţi pe stadioane la Mondialul brazilian au afişat uneori fotografii ale lui Andres Escobar, în semn de omagiu.

FEDERAŢIA URUGUAYANĂ A FĂCUT APEL LA SUSPENDAREA LUI SUAREZ

Federaţia Uruguayană de Fotbal (AUF) a depus oficial un apel la suspendarea primită de atacantul Luis Suarez, care l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini, a anunţat, ieri, FIFA. „Nu putem face mai multe comentarii pe această temă, deoarece a fost înregistrat un apel”, a declarat Claudio Sulser, preşedintele Comisiei de Disciplină a FIFA. Aceasta l-a suspendat pe Suarez pentru nouă meciuri, atacantul primind şi o interdicţie de patru luni din orice activitate legată de fotbal, după ce l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini, în meciul din Grupa D de la Cupa Mondială. Luis Suarez nu va avea acces în stadioane în perioada suspendării şi va trebui să achite o amendă de 100.000 de franci elveţieni. Naționala Uruguayului, fără Luis Suarez, a fost eliminată de la Cupa Mondială, fiind învinsă în optimile de finală, cu scorul de 2-0, de Columbia.

LUIS SUAREZ, APROAPE DE UN TRANSFER LA FC BARCELONA

FC Barcelona este aproape de a obţine transferul atacantului uruguayan Luis Suarez de la FC Liverpool, pentru suma de 88 de milioane de euro. Conform presei engleze, oficialii clubului spaniol şi cei ai grupării engleze au avut deja, miercuri, o rundă de negocieri în acest sens, considerată fructuoasă de ambele părţi. Primii oferă 70 de milioane de lire sterline pentru jucătorul de 27 de ani, în timp ce conducătorii FC Liverpool cer 80 de milioane de lire sterline (aproximativ 100 de milioane de euro). În această afacere, FC Barcelona ar putea să-l includă şi pe atacantul chilian Alexis Sanchez, pentru a plăti o sumă mai mică de bani. Suarez este sub contract cu Liverpool până în 2018 şi are un salariu de 200.000 de lire sterline (250.000 de euro) pe săptămână. Atacantul uruguayan, care l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini în timpul partidei de la CM 2014, a fost suspendat nouă meciuri de FIFA şi a primit o interdicţie de patru luni pentru orice activitate legată de fotbal. Suarez nu va avea acces pe stadioane în perioada suspendării şi va trebui să achite o amendă de 100.000 de franci elveţieni.

FC BARCELONA NU I SE POTRIVEŞTE LUI NEYMAR

Fostul căpitan al reprezentativei Braziliei Carlos Dunga este de părere că atacantul Neymar a reuşit până acum o Cupă Mondială bună deoarece are libertate de mişcare, pe când la echipa sa de club, FC Barcelona, este doar piesă dintr-un angrenaj, informează marca.com. În primul său sezon la FC Barcelona, jucătorul în vârstă de 22 de ani a înscris nouă goluri în 26 de apariţii în campionat. Totuşi, el a fost decisiv în calificarea Braziliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, reuşind să înscrie patru goluri în tot atâtea partide. „Neymar este foarte important pentru Brazilia. El este foarte concentrat, joacă bine şi înscrie goluri. Este foarte important pentru un jucător de nivelul său nu numai să joace bine şi să-şi creeze ocazii, ci şi să le finalizeze. Asta e diferenţa. Este o mare diferenţă între Neymar din echipa Braziliei şi Neymar de la Barcelona. Stilul lui Neymar este să dribleze, pe când la Barcelona se joacă dintr-o singură atingere. Aşa că Neymar la Barcelona este ca oricare alt jucător, pe când la echipa naţională are libertate şi îşi arată calităţile”, a spus Dunga, care a antrenat echipa naţională a Braziliei la Cupa Mondială din 2010 şi a cucerit titlul mondial din postura de jucător la ediţia din 1994. El crede că „Selecao“ va câştiga sfertul de finală contra Columbiei. „Brazilia va câştiga şi în sferturile de finală, ceea ce e cel mai important. Este adevărat că prestaţia Braziliei nu a fost cea mai bună. Au timp să progreseze”, a adăugat Dunga.

REAL MADRID ÎL VA ACHIZIŢIONA PE TONI KROOS

Deţinătoarea Ligii Campionilor, Real Madrid, îl va achiziţiona pe jucătorul german al echipei Bayern Munchen, Toni Kroos, în schimbul a 25 de milioane de euro, transferul urmând să fie perfectat după terminarea Cupei Mondiale, informează marca.com. Potrivit sursei citate, cele două cluburi au început negocierile în cursul zilei de luni, iar miercuri au ajuns la un acord pentru internaţionalul german, care participă în această perioadă la Cupa Mondială din Brazilia. Jucătorul în vârstă de 24 de ani ar urma să semneze un contract pentru următoarele cinci sezoane. De curând, Bayern Munchen i-a propus lui Kroos prelungirea contractului scadent vara viitoare, însă mijlocaşul a refuzat oferta.

CONSILIUL FIFA AL ANTRENORILOR VA PROPUNE CA ECHIPELE SĂ FACĂ A PATRA SCHIMBARE ÎN PRELUNGIRI

Consiliul FIFA al antrenorilor va propune pentru viitoarea ediţie a Cupei Mondiale, din Rusia, în 2018, ca echipelor naţionale să le fie permis să efectueze o a patra modificare, în cazul în care partidele vor ajunge în prelungiri, informează business-standard.com. Francezul Gerard Houllier, membru în Grupul de Studiu Tehnic al FIFA, a declarat că introducerea celei de-a patra modificări va fi discutată la următoarele întâlniri. În prezent, sunt permise trei modificări, inclusiv pentru prelungirile partidelor. Houllier susţine că introducerea unei schimbări suplimentare ar duce la mai puţine probleme musculare pentru jucători. El a afirmat că ideea i se pare bună, însă numai în prelungiri. Fostul antrenor francez a precizat că, în cazul în care un jucător se accidentează în prelungiri, atunci acesta ar putea fi schimbat. Până acum, jucătorii care au intrat pe teren în timpul meciurilor au înscris 29 din cele 154 de goluri de la Cupa Mondială din Brazilia. Precedentul record data de la Cupa Mondială din Germania, când rezervele au înscris 23 de goluri. Houllier a menţionat că rezervele joacă un rol important, deoarece ele intră cu prospeţime şi aduc o atitudine nouă. În sprijinul afirmaţiilor sale, Houllier a declarat că aproximativ 25 la sută dintre golurile reuşite la această ediţie a Cupei Mondiale s-au marcat în ultimele 15 minute ale partidelor.

OBAMA I-A FELICITAT PE TIM HOWARD ŞI CLINT DEMPSEY PENTRU EVOLUŢIA LOR LA CM

Preşedintele american, Barack Obama, i-a felicitat pe portarul Tim Howard şi pe mijlocaşul Clint Dempsey pentru evoluţiile din naţionala Statelor Unite ale Americii, eliminată în optimi la Cupa Mondială, de Belgia, scor 1-2 după prelungiri, potrivit unei înregistrări video postate pe internet. Obama a fost filmat în timp ce stătea la biroul său de la Casa Albă când i-a sunat pe cei doi jucători ai reprezentativei pregătite de Jurgen Klinsmann. „Băieţi, ne-aţi făcut mândri. Este incredibil cum aţi acaparat inimile şi minţile oamenilor în ţară. Asta vă spune un om care a început sportul cu fotbalul, deşi nu am fost atât de bun. Aţi făcut ca oamenii să respecte acest sport. Ce aţi realizat este cu adevărat important. Tim, nu ştiu cum vei face faţă mulţimii de oameni atunci când vei reveni. Va trebui să îţi razi barba pentru ca lumea să nu ştie cine eşti”, a spus Obama. În meciul pierdut marţi noapte, portarul Tim Howard a doborât recordul pentru cele mai multe mingi salvate într-un meci de la Cupa Mondială, 16, în timp ce Dempsey a înscris două goluri în faza grupelor.

FEDERAŢIA SUD-COREEANĂ DE FOTBAL A RESPINS DEMISIA SELECŢIONERULUI HONG MYUNG-BO

Federaţia Sud-coreeană de Fotbal a anunţat, ieri, că a respins cererea de demisie a selecţionerului Hong Myung-bo, după ce reprezentativa asiatică a ratat calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, informează fifa.com. „Am decis să continuăm să avem încredere şi să-l susţinem pe selecţionerul Hong. Ne aşteptăm să ne conducă spre câştigarea Cupei Asiei, bazându-ne pe experienţa şi lecţiile pe care le-a învăţat în timpul Cupei Mondiale”, a declarat vicepreşedintele federaţiei, Huh Jung-moo. El a menţionat că înţelegerea selecţionerului expiră după Cupa Asiei din 2015. Antrenorul şi jucătorii au fost criticaţi de media şi publicul din Coreea de Sud, după ratarea calificării în optimile competiţiei din Brazilia, unde formaţia asiatică a reuşit doar o remiză cu Rusia şi a pierdut întâlnirile cu Algeria şi Belgia. În vârstă de 45 de ani, Hong Myung-bo a fost fundaş şi căpitanul echipei naţionale la Cupa Mondială din 2002, când Coreea de Sud a ajuns până în semifinale. El a preluat conducerea tehnică a echipei în iunie 2013, după demisia lui Choi Kang-hee. Hong Myung-bo a fost criticat pentru selecţia făcută, în special pentru că l-a păstrat în lot pe atacantul Park Chu-young, care nu a înscris niciun gol la turneul final.

GALATASARAY A ÎNCEPUT NEGOCIERILE CU PRANDELLI

Oficialii clubului turc Galatasaray Istanbul au declarat, ieri, că au început negocierile cu tehnicianul Cesare Prandelli, care a anunţat că nu va mai continua la naţionala Italiei, după eliminarea din faza grupelor de la Cupa Mondială, informează „Gazzetta dello Sport“. „Galatasaray vă anunţă că a început negocierile cu tehnicianul italian Cesare Prandelli”, se arată în comunicatul grupării turce. Conform presei din Turcia, Galatasaray Istanbul i-a oferit lui Cesare Prandelli un salariu anual de cinci milioane de euro. Selecţionerul Cesare Prandelli şi-a anunţat demisia de la conducerea naţionalei Italiei, după eliminarea în faza grupelor la Cupa Mondială. Este pentru a doua oară consecutiv când naţionala Italiei părăseşte Cupa Mondială încă din faza grupelor.