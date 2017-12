INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de azi de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, partidele sunt transmise în direct de TVR 1) - OPTIMI DE FINALĂ, ora 19.00: ARGENTINA (locul 1 Gr. F) - ELVEŢIA (locul 2 Gr. E) - la Sao Paulo; ora 23.00: BELGIA (locul 1 Gr. H) - SUA (locul 2 Gr. G) - la Salvador.

19% DINTRE FRANCEZI CRED CĂ „LES BLEUS“ POT CÂŞTIGA TITLUL MONDIAL

Un francez din cinci consideră că echipa de fotbal a Franţei poate câştiga Campionatul Mondial din Brazilia, potrivit unui sondaj realizat pentru cunoscuta publicaţie de sport „L’Equipe“ şi dat publicităţii ieri. La întrebarea „Consideraţi că echipa Franţei va fi câştigătoare?”, 19% dintre persoanele intervievate au răspuns afirmativ. „Cota reprezentativei Franţei a crescut cu 15 puncte procentuale în rândul francezilor interesaţi de fotbal. Cei care cred în câştigarea trofeului reprezintă în prezent 19%, faţă de numai 4% cât era încrederea după primul meci, cu reprezentativa Hondurasului”, subliniază prestigiosul cotidian de sport. Înaintea partidei de aseară cu Nigeria, doar 8% dintre intervievaţi considerau că elevii lui Didier Deschamps se vor opri din aventura braziliană. Cei mai mulţi dintre francezii chestionaţi, 36%, vor ca Franţa să întâlnească în sferturile de finală ale competiţiei reprezentativa Germaniei. Procentul de simpatie a francezilor pentru echipa naţională de fotbal a Franţei a ajuns acum la 75%, cu un vârf de 92% în rândul iubitorilor de fotbal. Sondajul a fost realizat în perioada 27-28 iunie, după ce Franţa ocupase primul loc în grupă în urma celor trei meciuri disputate (3-0 cu Honduras, 5-2 cu Elveţia şi 0-0 cu Ecuador), pe un eşantion reprezentativ de 1.005 persoane.

TOTALUL DE GOLURI DE LA CM DIN 2010 A FOST DEJA ATINS

Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia, cu 145 de goluri marcate în 52 de meciuri, a atins deja numărul de goluri înscrise la ediţia 2010, din Africa de Sud, în 64 de partide, a anunţat FIFA duminică. Mondialul brazilian s-a dovedit a fi unul foarte prolific, stabilind un record de goluri pentru faza grupelor - 136, cu şase mai multe decât la ediţia din 2002, găzduită împreună de Japonia şi Coreea de Sud, după 48 de meciuri. Media după partidele din faza grupelor a fost de 2,83 goluri pe meci, iar după 52 de jocuri, media este de 2,78.

TRISTEŢE MARE ÎN TABĂRA GRECIEI

Selecţionerul portughez al Greciei, Fernando Santos, a declarat că eliminarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, la finalul meciului cu naţionala statului Costa Rica, în urma loviturilor de departajare, scor 3-5 (1-1 după cele 120 de minute de joc), reprezintă o mare tristeţe pentru toţi jucătorii. „Costa Rica a câştigat şi merită felicitări. Este un moment trist pentru noi. Voiam să continuăm să scriem istorie şi să facem fericit poporul elen. Nu a fost posibil. Portarul lor a fost fantastic. Costa Rica s-a apărat bine şi totul s-a jucat la penalty-uri. Acesta este fotbalul. Suntem trişti, nici nu poate fi altcumva. Voiam să continuăm. Este o mare tristeţe pentru tot grupul”, a declarat Santos, care l-a lăudat pe portarul costarican Keylor Navas: „A fost cel mai important jucător. A fost omul meciului. Fără el, rezultatul ar fi fost altul. Cred că ei pot ajunge departe. Sunt foarte bine organizaţi şi au un portar bun, dar oboseala intervine, iar în acest caz, echipele cu mai mulţi jucători de mare talent se impun”.

NAVAS, JUCĂTORUL MECIULUI COSTA RICA - GRECIA

Portarul Keylor Navas a fost desemnat jucătorul meciului Costa Rica - Grecia, care s-a disputat duminică noapte, la Recife, în optimile Cupei Mondiale. Navas, care a fost integralist, a apărat un penalty executat de Gekas la loviturile de departajare. „Ne-am dorit mereu să facem istorie şi asta s-a întâmplat. Ne-a fost extrem de greu, mai ales că am primit golul egalizator când meciul era aproape de final. Am controlat foarte bine situaţia, chiar dacă eram în inferioritate numerică, şi am ţinut capul sus, convinşi că ne putem califica în sferturi. Este o performanţă uriaşă şi simţim că am făcut ceva extraordinar pentru ţara noastră. Olanda are o echipă extraordinară, dar suntem decişi să ne jucăm şansa şi să arătăm caracter. Vom juca la victorie”, a declarat Navas.

JORGE LUIS PINTO ŞI-A LĂUDAT ELEVII

Selecţionerul statului Costa Rica, Jorge Luis Pinto, a declarat că jucătorii săi au luptat şi s-au sacrificat în meciul cu Grecia, din optimile CM. „Există şi dreptate în fotbal şi a venit acum. Toţi jucătorii s-au sacrificat, au luptat. A fost foarte dificil, dar suntem foarte fericiţi, am făcut oamenii fericiţi. A fost un meci dificil şi dramatic, cu momente în care am dominat clar meciul, dar şi cu perioade în care am fost dominaţi, însă am arătat că suntem puternici şi le-am depăşit cu bine. Am exersat loviturile de departajare şi i-am stuadiat pe greci, drept dovadă nu am ratat de la punctul cu var” , a declarat Pinto.

KARAGOUNIS ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA GRECIEI

Mijlocaşul Giorgios Karagounis şi-a anunţat, duminică noapte, retragerea din echipa naţională a Greciei, după eliminarea din optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Echipa a crescut, jucătorii tineri au câştigat experienţă. Pentru mine a venit momentul să mă retrag de la naţională. Am încercat să aduc experienţa mea la acest turneu final. Cred că jucătorii tineri vor face în continuare performanţă”, a spus Karagounis. Mijlocaşul în vârstă de 37 de ani a evoluat de 139 de ori pentru naţionala Greciei şi a devenit campion european în 2004. Grecia este adversara României în preliminariile Campionatului European din 2016, cele două formaţii urmând să se întâlnească la 7 septembrie, la Atena.

KUYT A JUCAT MECIUL 100 PENTRU OLANDA

Jucătorul Dirk Kuyt, titular în echipa Olandei în meciul cu Mexic, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, disputat duminică, la Fortaleza, a bifat selecţia cu numărul 100 pentru naţionala batavă. De asemenea, la meciul Olanda - Mexic a fost consemnată şi prima pauză de hidratare oficială la Cupa Mondială, din cauza temperaturii ridicate, pauză survenită după o jumătate de oră de joc. Potrivit presei braziliene, la ora de începere a meciului de la Fortaleza, temperatura a fost de 38 de grade Celsius.

MEXICANUL MORENO A SUFERIT O FRACTURĂ DE TIBIE

Fundaşul mexican Hector Moreno a suferit o fractură de tibie în meciul cu Olanda, pierdut cu scorul de 1-2, în optimile Cupei Mondiale, a anunţat echipa Espanyol Barcelona. Hector Moreno a fost înlocuit la pauza meciului de la Fortaleza, după un duel cu olandezul Arjen Robben, cu câteva minute de pauză. „Hector Moreno a suferit o fractură la tibia stângă, a confirmat serviciul medical al selecţionatei mexicane”, a anunţat Espanyol, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial. Jucătorul în vârstă de 26 de ani urmează să fie indisponibil mai multe luni.

PREŞEDINTELE URUGUAYULUI I-A INSULTAT PE CONDUCĂTORII FIFA

Preşedintele Uruguayului, Jose Mujica, a declarat că FIFA este „o bandă de fii de căţele”, după ce atacantul Luis Suarez a fost suspendat de forul mondial pentru că l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini. „FIFA este o bandă de fii de căţele. Ei ar trebui să dea unele decizii, dar nu să impună sancţiuni fasciste”, a spus Mujica într-un interviu acordat postului public, cu referire la suspendarea atacantului uruguayan Luis Suarez. Joi, Comisia de Disciplină de FIFA l-a suspendat pe Luis Suarez pentru nouă meciuri, atacantul primind şi o interdicţie de patru luni din orice activitate legată de fotbal.

KESHI SPUNE CĂ PRIMELE JUCĂTORILOR NIGERIEI AU FOST PLĂTITE

Selecţionerul Nigeriei, Stephen Keshi, a declarat că primele cerute de jucători pentru calificarea în optimile CM 2014 au fost plătite, la trei zile după ce aceştia au refuzat să se antreneze. „Primele au fost plătite, nu mai sunt probleme”, a explicat Keshi. Întrebat despre refuzul jucătorilor de a se antrena joi, selecţionerul a răspuns: „Nu este vorba că au refuzat să se antreneze, dar am aşteptat o decizie, am discutat cu federaţia, timpul a trecut şi am uitat să mergem la antrenament. Am profitat pentru a pune lucrurile la punct, discuţia nu a fost doar despre prime. Voiam nişte clarificări şi totul s-a rezolvat acum”.

BRAZILIA - CHILE, CEL MAI COMENTAT MECI PE TWITTER

Partida dintre reprezentativele din Brazilia şi Chile, contând pentru optimile de finală ale Cupei Mondiale, a devenit cel mai comentat meci de la CM pe Twitter, înregistrându-se un număr de peste 16,3 milioane de mesaje. La meciul de sâmbătă, câştigat de brazilieni în urma loviturilor de departajare, ultima lovitură de la 11 metri, ratată de Chile, a generat 388.985 de mesaje pe Twitter într-un minut. De asemenea, partida a generat pe reţeaua Facebook 75 de milioane de interacţiuni din partea a 31 de milioane de persoane, dintre care 11 milioane în Brazilia. Neymar a fost jucătorul cel mai des menţionat în mesaje. Până sâmbătă, cel mai comentat meci pe Twitter a fost partida de deschidere de la CM, Brazilia - Croaţia, din 12 iulie (12,2 milioane de mesaje).

AGUIRRE A ACCEPTAT SĂ DEVINĂ SELECŢIONERUL JAPONIEI

Tehnicianul mexican Javier Aguirre, fost selecţioner al Mexicului, a acceptat postul de antrenor principal al reprezentativei Japoniei, a anunţat, ieri, cotidianul „Nikkan Sports“. Potrivit sursei citate, federaţia japoneză şi Aguirre au ajuns la un acord, iar tehnicianul va fi prezentat oficial în luna iulie, la Tokyo. Aguirre, care a ajuns cu naţionala Mexicului în optimile de finală ale ediţiilor din 2002 şi din 2010 ale Cupei Mondiale, ar urma să aibă un salariu anual de 2,45 milioane de dolari. Aguirre îi succede la conducerea naţionalei Japoniei italianului Alberto Zaccheroni, care a demisionat după eliminarea niponilor de la Cupa Mondială în faza grupelor. Javier Aguirre a antrenat ultima dată echipa Espanyol Barcelona.

DEFOUR A FOST SUSPENDAT UN MECI

Internaţionalul belgian Steven Defour, care făcea obiectul unei proceduri disciplinare deschise de FIFA după eliminarea de la partida cu Coreea de Sud, de la Cupa Mondială, a fost suspendat un meci, a anunţat forul mondial. Deschiderea procedurii disciplinare ar fi putut să ducă la o sancţiune mai severă în cazul lui Defour. De asemenea, jucătorul va plăti o amendă de 7.500 de franci elveţieni. FIFA a deschis, sâmbătă, o procedură disciplinară ce l-a vizat pe Steven Defour, ca urmare a eliminării acestuia, la meciul cu Coreea de Sud, pentru un fault asupra lui Kim Shin-wook. Defour a fost eliminat în minutul 45 al partidei de joi, din grupele Cupei Mondiale, şi a fost suspendat automat un meci.

FACEBOOK A ÎNREGISTRAT UN RECORD DE PESTE UN MILIARD DE INTERACŢIUNI DESPRE CM 2014

Cu peste un miliard de statusuri, “like-uri” şi comentarii publicate în prima jumătate a Cupei Mondiale 2014 din Brazilia, acest campionat de fotbal este deja cel mai discutat eveniment de pe reţeaua de socializare Facebook, din istoria ei de un deceniu, informează Reuters. Discuţiile despre Cupa Mondială măsurate între 12 şi 29 iunie au implicat peste 220 de milioane de persoane şi un miliard de interacţiuni, potrivit datelor furnizate de Facebook. Având în vedere că această competiţie va continua pentru încă două săptămâni, campionatul va înregistra noi recorduri în rândul celor mai mari evenimente social media din istorie. „Oamenii au conversaţii pe Facebook despre meciurile urmărite, la o scară fără precedent până acum”, a declarat Nick Grudin, directorul de parteneriate al companiei Facebook. „Pe lângă faptul că partajează informaţii şi se conectează cu prietenii, oamenii se angajează în discuţii cu mass-media şi cu alte voci publice de care sunt interesaţi”, a mai spus acesta. Oamenii folosesc reţeaua de socializare Facebook pentru a comenta lucrurile pe care le vizionează în direct, o interacţiune socială care ar putea deveni o sursă de venituri din publicitate pentru companie. Recordul înregistrat de Facebook a fost posibil datorită creşterii utilizării telefoanelor mobile inteligente. Şapte din zece utilizatori din întreaga lume se conectează la reţeaua de socializare prin intermediul dispozitivelor mobile. De asemenea, este vorba despre apetitul pentru fotbal manifestat de oameni. Prima săptămână a Cupei Mondiale 2014 a înregistrat un număr de 459 de milioane de interacţiuni pe Facebook, mai mult decât cele de anul acesta de la Super Bowl (finala campionatului de fotbal american), Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci şi gala premiilor Oscar împreună. Totodată, sâmbătă, peste 31 de milioane de persoane au publicat peste 75 de milioane de statusuri, “like-uri” şi comentarii despre victoria Braziliei în faţa echipei din Chile, care a propulsat naţionala gazdei CM 2014 în sferturile de finală. Facebook, cea mai mare reţea de socializare din lume, are în prezent 1,3 miliarde de utilizatori.