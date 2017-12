INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1) - marţi, 17 iunie, ora 19.00: Belgia - Algeria (Grupa H, la Belo Horizonte); marţi, 17 iunie, ora 22.00: Brazilia - Mexic (Grupa A, la Fortaleza); miercuri, 18 iunie, ora 1.00: Rusia - Coreea de Sud (Grupa H, la Cuiaba). Clasamentul golgheterilor - 3 goluri: Thomas Muller (Germania); 2 goluri: Neymar (Brazilia), Van Persie şi Robben (ambii Olanda), Benzema (Franţa); 1 gol: Oscar (Brazilia), Peralta (Mexic), Xabi Alonso (Spania), De Vrij (Olanda), Alexis Sanchez, Valdivia şi Beausejour (toţi Chile), Tim Cahill (Australia), Armero, Gutierez şi J. Rodriguez (toţi Columbia), Cavani (Uruguay), J. Campbell, Duarte şi Urena (toţi Costa Rica), Sturridge (Anglia), Marchisio şi Balotelli (ambii Italia), Honda (Japonia), Bony şi Gervinho (ambii Coasta de Fildeş), Enner Valencia (Ecuador), Mehmedi şi Seferovic (ambii Elveţia), Messi (Argentina), Ibisevic (Bosnia & Herţegovina), Hummels (Germania); autogoluri: Marcelo (Brazilia) - pentru Croaţia, Valladares (Honduras) - pentru Franţa şi Kolasinac (Bosnia & Herţegovina) - pentru Argentina.

FRANCEZII SUNT DEZOLAŢI CĂ NU S-A CÂNTAT „MARSEILLEZA“ LA PORTO ALEGRE

Fundaşul francez Mamadou Sakho a declarat că este o lipsă de respect din partea organizatorilor faptul că imnurile naţionale nu au fost intonate la debutul întâlnirii Franţa - Honduras, de la Porto Alegre. „Este păcat. Ni s-a pus un nod în gât. Este lipsă de respect din partea organizatorilor, ar fi trebuit să găsească o soluţie. Ţările trebuie respectate. Dacă juca Brazilia, cu siguranţă s-ar fi găsit o soluţie”, a declarat Sakho. Organizatorii susţin că lipsa intonării imnurilor ar fi fost cauzată de o pană de curent. „FIFA şi Comitetul de Organizare sunt dezolate că sistemul audio nu a funcţionat pentru a putea fi auzite imnurile naţionale. Evaluăm cauzele şi încercăm să rezolvăm problema”, a explicat FIFA într-un comunicat difuzat în timpul meciului câştigat de Franţa cu 3-0. „Imnurile le-am auzit, au venit din tribune şi a fost foarte frumos că fanii au cântat „La Marseillaise“. Nu sunt responsabil cu sonorizarea, dar este evident că ar fi mai bine să se cânte imnurile”, a afimat, la rândul său, selecţionerul Franţei, Didier Deschamps.

LOUIS VUITTON A CREAT CASETA ÎN CARE VA FI TRANSPORTAT TROFEUL

Brandul de lux Louis Vuitton a creat o casetă de călătorie în care va fi transportat trofeul ce va fi acordat echipei câştigătoare a Campionatului Mondial de fotbal, care se desfăşoară în Brazilia. Caseta este marcată cu monogramele brandului Louis Vuitton şi este prevăzută cu încuietorile din alamă care au devenit un semn distinctiv al brandului. De asemenea, aceasta se deschide din faţă şi are un capac deasupra, astfel încât trofeul să „poată fi scos cu uşurinţă când, la sfârşitul finalei din 13 iulie, va fi înmânat căpitanului echipei câştigătoare”, a declarat compania Louis Vuitton. Aceasta este a doua colaborare a brandului de lux cu FIFA, după ce a creat caseta în care a fost transportat trofeul CM 2010, care a fost câştigat de Spania. Louis Vuitton primeşte aproximativ 450 de comenzi speciale în fiecare an, o parte consistentă a profitului celebrului brand, cu o vechime de 150 de ani, desemnat în luna mai cel mai valoros brand de lux din lume, pentru al nouălea an consecutiv. Vuitton a creat şi caseta pentru Cupa Americii la yachting, considerată cel mai vechi trofeu sportiv din lume.

POLIŢIA A ÎMPIEDICAT MANIFESTANŢII SĂ SE APROPIE DE „MARACANA“

Poliţia militară din Rio de Janeiro a împiedicat, duminică seară, aproximativ 200 de manifestanţi să se apropie de stadionul „Maracana“, unde se disputa meciul Argentina - Bosnia & Herţegovina. Manifestanţii, care scandau „FIFA, du-te înapoi în Elveţia!”, au încercat în zadar să forţeze barajul Poliţiei. Împiedicaţi să meargă spre „Maracana“, manifestanţii s-au dus pe o stradă din cartierul vecin Vila Isabel, unde au distrus două agenţii bancare. La Porto Alegre, alţi manifestanţi au protestat la adresa Mondialului cu ocazia partidei Franţa - Honduras. Nu au existat incidente cu Poliţia, care a ţinut manifestanţii departe de arena „Beira Rio“. Şi la Brasilia, în timpul meciului Elveţia - Ecuador, circa 300 de manifestanţi s-au strâns în apropierea stadionului pentru a protesta faţă de cheltuielile mari pentru organizarea turneului final (11 miliarde de dolari).

BROASCA ŢESTOASĂ CABEÇAO, URMAŞA CARACATIŢEI PAUL

Mascota CM 2014, broasca ţestoasă Cabeçao, a făcut primele ei predicţii, dând câştigătoare ţara gazdă în partida dintre Brazilia şi Croaţia. Dacă ar fi dat ca favorită Croaţia, ar fi fost ameninţată cu dispariţia, atât de mare este dorinţa Braziliei de a obţine al şaselea titlu mondial, susţine ziarul „ABC“. Cabeçao trăieşte într-un adăpost pentru broaşte ţestoase din Praia do Forte, la o sută de kilometri de oraşul Salvador de Bahía. Are 25 de ani, este mascul şi foloseşte o metodă similară caracatiţei Paul pentru a-şi realiza predicţiile. La capătul celor două steaguri ale echipelor care joacă este plasată câte o sardină. Sardina aleasă de broască din dreptul unuia dintre steaguri arată care dintre echipe va fi câştigătoare. Cu condiţia ca ţestoasei să-i fie foame, notează „ABC“. Cu Paul era însă mai amuzant, având în vedere că trebuia să aleagă între cufere, având pe capac steagul ţărilor care jucau, în care era plasată hrana şi pe care caracatiţa le deschidea cu tentaculele.

PRIMUL DECES CAUZAT DE CM 2014

Un chinez în vârstă de 25 de ani a fost găsit mort, la sfârşitul săptămânii trecute, în casa lui din Suzhou (estul ţării), iar medicii cred că decesul său ar putea fi legat de faptul că a stat treaz prea multe nopţi la rând, pentru a urmări partidele Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia. Tânărul a fost găsit sâmbătă dimineaţă, la domiciliul său, în faţa televizorului, la câteva ore după încheierea partidei în care Spania fost învinsă de Olanda cu 5-1 şi care s-a terminat la ora 5 dimineaţa pentru telespectatorii chinezi. Diferenţa de fus orar dintre China şi Brazilia este de 11 ore şi îi obligă pe iubitorii de fotbal să urmărească în direct partidele în timpul nopţii. La spital, medicii au legat moartea sa de privarea excesivă de somn, dar nu au precizat dacă decesul a fost provocat de epuizare sau de un posibil atac de cord. Deşi China nu este calificată, CM 2014 suscită un mare interes în ţara asiatică. Nu este prima dată când are loc o astfel de tragedie. Cazuri similare s-au mai înregistrat în timpul Campionatelor Mondiale din 2006 şi 2010, când au fost publicate ştiri despre persoane care au suferit tulburări fizice sau chiar au murit de epuizare după ce au pierdut mai multe nopţi la rând pentru a urmări meciurile echipelor Spaniei, Italiei sau Braziliei, care se numără printre favoritele celor din Asia.

FUNDAŞUL AUSTRALIAN FRANJIC NU VA MAI JUCA LA TURNEUL FINAL

Fundaşul australian Ivan Franjic, accidentat la ischio-jambieri în meciul cu reprezentativa statului Chile, scor 1-3, a anunţat că revine în ţară şi nu va mai juca la Cupa Mondială. „Am muncit foarte mult pentru această Cupă Mondială şi, după 50 de minute, totul s-a terminat. Iniţial am crezut că mă voi reface în şapte-zece zile, dar a doua zi de dimineaţă mi-am dat seama că, pentru mine, turneul final s-a încheiat”, a spus Franjic. În vârstă de 26 de ani, Franjic a fost titular în meciul cu formaţia chiliană şi a fost înlocuit în minutul 49 cu McGowan.

PROTEST AL JUCĂTORILOR CROAŢI, DUPĂ CE ÎN PRESĂ AU APĂRUT FOTOGRAFII CU UNII DINTRE EI DEZBRĂCAŢI

Jucătorii din naţionala Croaţiei au refuzat să discute cu reprezentanţii mass-media, duminică, în semn de protest după apariţia în presă a unor fotografii cu unii dintre ei dezbrăcaţi complet. În fotografii apar în special Vedran Corluka şi Dejan Lovren înotând dezbrăcaţi în piscina hotelului în care este cazată echipa, la Praia do Forte. „Imaginile nu au apărut doar în Croaţia, ci în presa din întreaga lume. Cum eu nu apar în ele, pot să vorbesc liniştit, dar nu pot să îi trag de urechi pe jucători şi să le spun să meargă să discute cu presa. Le respect decizia”, a declarat selecţionerul Nico Kovac. Fotbalistul Ivica Olic, care nu apare în fotografii, a calificat drept „o ruşine” decizia presei croate de a publica imaginile în cauză. „Puteţi să scrieţi că este o ruşine”, a spus Olic pentru „Sportske Novosti“. „Este normal? Trebuie să se ruşineze familiile noastre? Jurnaliştii au venit aici ca să scrie despre Cupa Mondială sau despre altceva?”, a adăugat el. Echipa Croaţiei a fost învinsă, joi, de Brazilia, scor 3-1, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale. Croaţii au programat următorul meci miercuri, urmând să înfrunte Camerunul.