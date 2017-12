INFO WORLD CUP 2014

Mâine se va da startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, competiţie care se va încheia la 13 iulie. Iubitorii fotbalului aşteaptă cu nerăbdare partidele care vor decide campioana mondială, iar ultimele informaţii din taberele celor 32 de formaţii participante sunt deosebit de importante. Mâine seară, de la ora 21.00, la Sao Paulo, va avea loc festivitatea de deschidere, urmată, de la ora 23.00, de primul meci, dintre Brazilia şi Croaţia, din Grupa A. Ceremonia şi meciul de deschidere a Cupei Mondiale FIFA Brazilia 2014 vor fi transmise de TVR 1, TVR HD şi tvrplus.ro.

LUPESCU FACE PARTE DIN GRUPUL DE STUDIU TEHNIC AL FIFA

Ioan Angelo Lupescu, director tehnic în cadrul UEFA, face parte din Grupul de Studiu Tehnic al FIFA, care va analiza toate cele 64 de partide de la Cupa Mondială găzduită de Brazilia în perioada 12 iunie - 13 iulie, a anunţat, ieri, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Începând cu anul 1966, Grupul de Studiu Tehnic al FIFA a monitorizat toate meciurile de la turneele internaţionale şi a identificat ultimele tendinţe în fotbal. „Principalul nostru obiectiv este îmbunătăţirea continuă a jocului de fotbal”, a explicat Jean-Paul Brigger, coordonatorul Diviziei Tehnice a FIFA. Analizele şi informaţiile membrilor Grupului de Studiu Tehnic al FIFA vor fi centralizate într-un raport ce va fi distribuit tuturor membrilor afiliaţi FIFA, care îl vor putea utiliza apoi pentru educaţie şi formare. Membrii Grupului de Studiu Tehnic al FIFA sunt: Ioan Angelo Lupescu (România), Gerard Houllier (Franţa), Raul Arias (Mexic), Gabriel Calderon (Argentina), Ricki Herbert (Noua Zeelandă), Abdel M. Hussein (Sudan), Kwok Ka Ming (Hong Kong), Gines Melendez Sotos (Spania), Tsuneyasu Miyamoto (Japonia), Sunday Oliseh (Nigeria), Mixu Paatelainen (Finlanda), Jaime Rodriguez (El Salvador) şi Theodore Whitmore (Jamaica).

BLATTER NU MAI ESTE DORIT DE OLANDEZI LA ŞEFIA FIFA

Preşedintele Federaţiei Olandeze de Fotbal, Michael Van Praag, a declarat, ieri, că i-a cerut lui Joseph Blatter să nu mai candideze pentru un nou mandat la conducerea FIFA. Blatter s-a adresat confederaţiilor din lume, înainte de Congresul FIFA programat astăzi, la Sao Paulo. Ieri dimineaţă, Blatter a discutat cu membrii UEFA. „El ne-a spus că şi-a schimbat părerea, aşa cum orice om are dreptul să o facă. A confirmat că în 2011 a spus că acesta va fi ultimul său mandat, dar s-a răzgândit”, a spus Van Praag, la încheierea discuţiilor cu UEFA. „Atunci am spus la microfon: Vă iubesc mult, nu e nimic personal, dar reputaţia FIFA este afectată de corupţie, FIFA are un preşedinte, sunteţi responsabil, nu ar trebui să mai candidaţi”, a subliniat Van Praag. Acesta a mai spus că, în faţa UEFA, Blatter nu a primit „standing ovation”, aşa cum a fost cazul când a discutat cu membrii Confederaţiilor Africană, Asiatică şi Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe). Astăzi, Blatter şi-ar putea anunţa candidatura pentru al cincilea mandat la preşedinţia FIFA. În vârstă de 78 de ani, Blatter este preşedintele FIFA din 1998.

SNEIJDER, LA MECIUL 100 PENTRU OLANDA

Mijlocaşul olandez Wesley Sneijder va evolua, vineri, în meciul 100 pentru naţionala “portocalei mecanice”, în partida cu reprezentativa Spaniei, din Grupa B. Sneijder se va alătura în “clubul centenarilor” lui Edwin van der Sar (130 meciuri), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Giovanni van Bronckhorst (106) şi Phillip Cocu (101). Jucătorul echipei Galatasaray Istanbul, care luni a împlinit vârsta de 30 de ani, a debutat în naţionala Olandei în aprilie 2003, într-un meci cu Portugalia. „Cele două goluri ale mele în meciul cu Brazilia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2010”, a fost răspunsul lui Sneijder când a fost întrebat despre cea mai frumoasă amintire de la echipa naţională.

SERGIO RAMOS A FOST NUMIT AMBASADOR AL UNICEF

Fundaşul spaniol Sergio Ramos a fost numit ambasador al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia copilului (UNICEF), într-o ceremonie la Curitiba, unde campioana mondială en titre, Spania, are baza de cantonament în timpul Cupei Mondiale. „Este o onoare să fiu ambasador al acestei organizaţii care apără drepturile copiilor de atâţia ani. Este un moment magic şi de neuitat pentru mine”, a declarat jucătorul formaţiei Real Madrid, după ce s-a întâlnit cu tineri brazilieni. Fundaşul central a primit titlul de ambasador de la directorul general al comitetului spaniol pentru UNICEF, Javier Marcos, şi de la Edith Asibey, directoarea de comunicare pentru Brazilia.

MEXICANII AU MERS CU TAXIURILE LA ANTRENAMENT

Jucătorii echipei Mexicului au fost nevoiţi să apeleze la taxiuri, luni, pentru a merge la antrenamentul de la Santos, după ce autocarul oficial a rămas în pană. „Autocarul ne-a lăsat... hahahaha. Totraininginataxi (la antrenament în taxi)”, a scris pe Twitter fundaşul Rafael Marquez, în vârstă de 35 de ani. Autocarul a rămas în faţa hotelului, iar jucătorii şi staff-ul tehnic au luat taxiuri pentru a ajunge la centrul de antrenament, aflat la patru kilometri distanţă. Pe de altă parte, în gazeta Cupei Mondiale, difuzată de AFP, se menţionează că atacantul belgian Romelu Lukaku nu se desparte niciodată de Biblie. Întrebat de un jurnalist belgian care este obiectul pe care îl are mereu în valiză, Lukaku a răspuns: „Biblia mea. Citesc în fiecare seară din Biblie”. În noaptea de luni spre marţi, atacantul italian Mario Balotelli a anunţat, pe Instagram şi Twitter, că manechinul belgian Fanny Neguesha i-a acceptat cererea în căsătorie. „Ea a spus „da“... Cel mai important „da“ din viaţa mea. Te iubesc şi La mulţi ani! Te iubesc, soţia mea”, a scris Balotelli, postând o imagine a unei plaje din Rio de Janeiro, unde a cerut mâna iubitei sale. Fanny a postat apoi o fotografie cu inelul cu diamante în formă de stea primit de la starul echipei Italiei. „În această noapte am spus cel mai important „da“ din viaţa mea. A fost cel mai frumos cadou aniversar. Te iubesc, primul şi unicul meu soţ”, a scris Fanny.

VAN PERSIE ŞI JANMAAT, LOVIŢI DE UN KITESURFER ÎN BRAZILIA

Jucătorii olandezi Robin van Persie şi Jaryl Janmaat au fost loviţi şi răniţi uşor de un kitesurfer în timp ce se plimbau pe o plajă din Rio de Janeiro, a anunţat Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB). „Nu avem niciun motiv de îngrijorare. Nu s-a întâmplat nimic grav”, a declarat purtătorul de cuvânt al KNVB prezent la hotelul echipei Olandei, precizând că jucătorii au câteva zgârieturi. Van Persie şi Janmaat se plimbau după masa de prânz, la ţărmul mării, la Ipanema, moment în care un kitesurfer nu i-a mai putut evita. „A trecut la două palme de capul meu. Din fericire, a fost mai mult o sperietură”, a declarat Janmaat. Kitesurfing este un sport care presupune utilizarea unui zmeu, care trage un surfboard sau un wakeboard - o placă - pe apă. Kitesurferul stă cu picioarele pe placa de surf care este pusă în mişcare de către un zmeu controlabil, pe care acesta îl ţine cu mâinile. Olanda va diputa vineri primul meci la turneul final, împotriva Spaniei, în Grupa B.

YAYA TOURE, INCERT PENTRU MECIUL CU JAPONIA

Mijlocaşul ivorian Yaya Toure este incert pentru primul meci al Coastei de Fildeş la Cupa Mondială, cu Japonia, sâmbătă, la Recife, în Grupa C, din cauza unei probleme la ischiogambieri. Jucătorul echipei Manchester City are probleme cu recuperarea în urma unei accidentări din finalul sezonului campionatului Angliei. „El a încheiat sezonul accidentat, nu a reluat încă antrenamentul colectiv şi va trebui să urmeze un protocol de vindecare. Vom face totul pentru a putea juca de la început sau măcar să intre pe parcursul meciului cu Japonia”, a declarat selecţionerul Coastei de Fildeş, Sabri Lamouchi.

DANI ALVES SPERĂ CA BRAZILIA SĂ CÂŞTIGE CM DUPĂ O FINALĂ CU ARGENTINA

Fundaşul Dani Alves a declarat, într-o conferinţă de presă, că speră ca echipa naţională a Braziliei să câştige Cupa Mondială după o finală cu reprezentativa Argentinei. „Mi-ar plăcea să fie o finală Brazilia - Argentina. Este un meci clasic. Este o rivalitate foarte mare între cele două formaţii. Să câştigi Cupa Mondială în faţa unui astfel de rival ar fi special”, a spus Dani Alves. Fundaşul brazilian a afirmat că, pe lângă Brazilia, favorite la câştigarea trofeului sunt Spania, Germania şi Argentina. „Spania este deţinătoarea trofeului şi trebuie respectată, Germania practică un fotbal frumos şi are jucători de calitate, iar Argentina are un atac spectaculos”, a precizat Dani Alves. Brazilia va debuta mâine, la ora 23.00, la turneul final al Cupei Mondiale, împotriva selecţionatei Croaţiei, în meciul de deschidere.

ARGENTINA S-A INSTALAT LA BELO HORIZONTE

Echipa naţională a Argentinei a ajuns la Belo Horizonte, locul unde va avea baza de antrenament în perioada turneului final al Cupei Mondiale. Delegaţia a fost aşteptată la aeroport de ambasadorul argentinian în Brazilia, Luis Maria Kreckler. Jucătorii şi staff-ul tehnic au fost preluaţi de un autocar direct de pe pista aeroportului şi au fost transportaţi la baza de antrenament Cidade de Galo, situată la 25 de kilometri de Belo Horizonte. Argentina face parte din Grupa F la turneul final din Brazilia, alături de Bosnia & Herţegovina, Nigeria şi Iran.

NAŢIONALA FRANŢEI A AJUNS ÎN BRAZILIA

Echipa naţională a Franţei a ajuns, luni seară, la baza de pregătire de la Ribeirao Preto, în vederea turneului final al Cupei Mondiale din Brazilia. Franţa va juca în Grupa E la turneul final, alături de Honduras, Elveţia şi Ecuador. Tot luni seară a ajuns în Brazilia şi naţionala Ecuadorului, iar selecţionerul Reinaldo Rueda a declarat că speră ca formaţia sa să facă un turneu bun. Şi jucătorii naţionalei din Costa Rica au ajuns în Brazilia şi, după ce au aterizat la Sao Paulo, au plecat spre Santos, oraşul unde vor fi cazaţi pe timpul turneului final al Cupei Mondiale. Costa Rica va evolua în Grupa D la CM, alături de Italia, Anglia şi Uruguay. Costa Rica, care se află la a patra participare la un turneu final, după cele din 1990, 2002 şi 2006, va debuta duminică la actuala ediţie, împotriva Uruguayului, la Fortaleza. Naţionala “celestă”, semifinalistă la ediţia precedentă a CM, a ajuns şi ea luni seară la Belo Horizonte, jucătorii, îmbrăcaţi în costume, fiind transportaţi la baza de antrenament de la Sete Lagos, situată la 70 de kilometri de Belo Horizonte.

LUIS SUAREZ, INCERT PENTRU PRIMELE DOUĂ MECIURI DE LA CM

Atacantul uruguayan Luis Suarez, care a fost operat la genunchi luna trecută, a anunţat că va fi apt pentru turneul final, dar nu este sigur dacă va putea juca în primele două meciuri, între care şi cel cu Anglia. „Am citit în presă că le-aş fi spus jucătorilor de la Liverpool că sunt apt pentru meciul cu Anglia. Însă nu am spus asta. În ziua operaţiei am avut un schimb de mesaje cu Steven Gerrard şi cu Glen Johnson. Mi-au scris: „Sper să ne vedem în Brazilia“, iar eu am răspuns: „Da, ne vedem acolo“. Nu este acelaşi lucru. Nu am spus nicio clipă că voi fi acolo cu siguranţă”, a spus Suarez. Uruguay face parte din Grupa D la turneul final, alături de Italia, Anglia şi Costa Rica.

INDIENII PATAXO I-AU OFERIT O ANIVERSARE INEDITĂ LUI KLOSE

Indienii din tribul Pataxo au sărbătorit ziua de naştere a atacantului Miroslav Klose, luni, la Santo Andre, la finalul unui antrenament al reprezentativei Germaniei. Îmbrăcaţi în ţinute tradiţionale şi purtând arcuri, însă fără săgeţi, acestea fiind confiscate de forţele de ordine, aproximativ 20 de indieni Pataxo au dansat şi cântat în jurul fotbalistului, pe teren, după ce au susţinut o ceremonie de bun venit pentru delegaţia germană. Indienii i-au invitat apoi pe jucători să li se alăture şi să danseze, ceea ce fotbaliştii au şi făcut, entuziasmaţi. După ce s-au fotografiat împreună, fotbaliştii le-au oferit indienilor tricourile de antrenament. Klose a împlinit luni 36 de ani şi este cel mai bun marcator din istoria naţionalei Germaniei, cu 69 de reuşite. Naţionala Germaniei, care a sosit duminică la Santo Andre, a efectuat luni dimineaţă primul antrenament deschis publicului, la care au asistat numeroşi spectatori şi jurnalişti.

INTERDICŢIE DE ACCES ÎN BRAZILIA PENTRU APROXIMATIV 2.100 DE FANI ARGENTINIENI

Autorităţile braziliene vor împiedica aproximativ 2.100 de suporteri argentinieni consideraţi violenţi să intre pe teritoriul Braziliei, fanii respectivi având interdicţie şi pe stadioanele din Argentina. „Autorităţile argentiniene ne-au furnizat o bază de date. Aceşti suporteri vor fi identificaţi şi li se va interzice accesul în Brazilia. În cazul în care vor reuşi să treacă frontiera şi dacă vor fi găsiţi, fanii respectivi vor fi trimişi înapoi în Argentina”, a declarat Luiz Eduardo Navajas, reprezentant al Interpol Brazilia. Navajas a precizat că în cazul huliganilor din Europa, în special al celor englezi, nu se impune vreo interdicţie din partea Braziliei, deoarece fanii au interdicţie de părăsire a ţărilor lor. „Ei au interdicţie de a părăsi ţăra, paşapoartele le-au fost reţinute. Noi ţinem permanent legătura cu autorităţile din Anglia, Belgia şi Germania”, a precizat Navajas. Reprezentanţi ai poliţiilor din ţările calificate la CM se află în Brazilia şi au început luni activitatea la Centrul internaţional de cooperare a poliţiştilor, pentru a participa la măsurile de ordine prilejuite de turneul final.

FANII VOR ALEGE „OMUL MECIULUI” PENTRU FIECARE PARTIDĂ DE LA CM

FIFA a prezentat luni, la Rio de Janeiro, trofeul care îl va recompensa pe „omul meciului” la finalul fiecărei partide de la turneul final şi i-a invitat pe fanii din întreaga lume să voteze pe internet sau pe telefonul mobil. „Prin reţeaua Twitter, fiecare suporter sau spectator va putea vota jucătorul care, în opinia sa, a marcat desfăşurarea unui meci”, a declarat Jean-Francois Pathy, responsabil FIFA ce se ocupă de parteneriatele comerciale. Concret, de la începutul reprizei secunde şi până la finalul meciului, fanii vor putea alege cel mai bun jucător folosind hashtag-ul ManoftheMatch şi menţiunea @FIFAcom pentru validarea votului. Trofeul a fost prezentat de foştii fotbalişti Davor Suker, Pierre van Hooijdonk şi Juliano Belletti.