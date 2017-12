INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

PRANDELLI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL DE SELECŢIONER AL ITALIEI PÂNĂ ÎN 2016

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Italiei, Cesare Prandelli, şi-a prelungit contractul cu Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) până în vara anului 2016, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. „Îmi cer scuze că am întârziat la conferinţa de presă, dar am vrut să semnez noul contract cu federaţia. Da, este oficial. Voi fi selecţionerul Italiei până la finalul Campionatului European din 2016. Nu voi intra în detalii, ne aşteaptă o competiţie importantă. Din septembrie vom vorbi despre proiecte şi programe”, a declarat Prandelli. În vârstă de 56 de ani, Prandelli se află pe banca reprezentativei Italiei din 30 mai 2010. El a mai pregătit în cariera sa formaţiile Atalanta Bergamo, US Lecce, Hellas Verona, Venezia, FC Parma, AS Roma şi AC Fiorentina. Italia face parte din Grupa D la turneul final al CM, alături de Anglia, Uruguay şi Costa Rica.

JAMES KWESI APPIAH RĂMÂNE SELECŢIONERUL GHANEI PÂNĂ ÎN 2016

James Kwesi Appiah, selecţionerul naţionalei de fotbal a Ghanei, şi-a prelungit, ieri, contractul cu Federaţia Ghaneză de Fotbal (GFA) până în vara anului 2016. În vârstă de 53 de ani, James Kwesi Appiah se află în funcţia de selecţioner din aprilie 2012 şi este primul antrenor local ce a reuşit să califice Ghana la un turneu final al Campionatului Mondial. Celelalte două calificări la CM, în 2006 şi 2010, au fost reuşite de sârbii Ratomir Dujkovic şi Milovan Rajevac. Ghana face parte din Grupa G la turneul final al CM, alături de Germania, SUA şi Portugalia.

RUSIA A ÎNVINS SLOVACIA

Echipa naţională de fotbal a Rusiei, calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a învins ieri, pe teren propriu, cu 1-0 (Kerjakov 82), reprezentativa Slovaciei, într-un meci amical disputat la Sankt Petersburg. Selecţionerul italian al Rusiei, Fabio Capello, a folosit următoarea formulă de echipă: Akinfeev (74 Lodigin) - Ieşcenko (46 Kozlov), Berezuţki, Ignaşevici, Kombarov - Faizulin (86 Mogileveţ), Denisov - Samedov (5 Ionov), Dzagoev (46 Kanunnikov), Şatov - Kokorin (75 Kerjakov). Rusia face parte din Grupa H la turneul final al CM, alături de Belgia, Algeria şi Coreea de Sud.

AUSTRALIA A REMIZAT CU AFRICA DE SUD

Echipa naţională de fotbal a Australiei, calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a terminat la egalitate ieri, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu reprezentativa Africii de Sud, într-un meci amical disputat la Sydney. Sud-africanii au deschis scorul prin Ayanda Patosi, în min. 13, australienii reuşind egalarea prin Tim Cahill, în min. 14. Selecţionerul Australiei, Ange Postecoglou, a folosit următoarea formulă de echipă: Ryan - Franjic (53 Wilkshire), Wilkinson, McGowan, Davidson - Milligan, Holland (73 Bozanic), Troisi (46 McKay) - Leckie (85 Kennedy), Tim Cahill (62 Halloran), Oar (72 Vidosic). Australia face parte din Grupa B la turneul final al CM, alături de Spania, Olanda şi Chile.

DONOVAN, CEL MAI BUN MARCATOR DIN ISTORIA CAMPIONATULUI SUA

Atacantul formaţiei Los Angeles Galaxy, Landon Donovan, a înscris două goluri în meciul cu Philadelphia, scor 4-1, şi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului nord-american de fotbal (MLS), la trei zile după ce a aflat că nu va participa la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia. Atacantul în vârstă de 32 de ani are acum 136 de goluri în MLS şi l-a depăşit pe Jeff Cunningham, care a marcat 134 de goluri în perioada 1998-2011. Donovan este şi cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale, cu 57 de reuşite în 156 de selecţii, însă nu a fost inclus de selecţionerul Jurgen Klinsmann în lotul pentru CM 2014. „Ultimele trei zile au fost foarte încărcate din punct de vedere emoţional. Afecţiunea arătată de suporteri a fost incredibilă şi sunt foarte fericit că săptămâna s-a încheiat astfel”, a declarat jucătorul după meci. Sâmbătă, Donovan afirmase că merita să meargă la turneul final din Brazilia şi că a fost unul dintre cei mai buni jucători în stagiul de pregătire. Decizia lui Klinsmann de a nu-l convoca pe Donovan a fost extrem de criticată în SUA, care va juca la Mondialul brazilian în Grupa G, alături de Ghana, Portugalia şi Germania.

GROSSKREUTZ, AMENDAT CU 60.000 DE EURO PENTRU CĂ A URINAT ÎN HOLUL UNUI HOTEL

Fundaşul german Kevin Grosskreutz a fost amendat de clubul Borussia Dortmund cu 60.000 de euro, după ce a urinat în hotelul unui hotel din Berlin, în dimineaţa zilei de 18 mai. Borussia a pierdut, sâmbăta trecută, finala Cupei Germaniei, 0-2 cu Bayern Munchen, iar a doua zi dimineaţa, în jurul orei 6.00, Poliţia a fost nevoită să intervină pentru a calma spiritele între Grosskreutz şi un alt oaspete al stabilimentului, după ce jucătorul a urinat în holul de la intrarea în Hotel Berlin, unde se afla cazată echipa sa. Jucătorul, care se află în lotul echipei Germaniei care se pregăteşte pentru CM 2014, a fost amendat de clubul său, iar selecţionerul Joachim Löw consideră cazul închis. „Kevin şi-a cerut scuze pentru acest comportament. Pentru noi, cazul este închis”, a declarat Low, citat de „Bild“. Kevin Grosskreutz a afirmat pentru „Bild“ că a avut „un blackout” şi nu-şi aminteşte nimic despre acest incident.

SC FREIBURG A TRANSFERAT UN PORTAR ELVEŢIAN

Portarul Roman Burki, care face parte din lotul Elveţiei pentru CM din Brazilia, a semnat un contract cu SC Freiburg. Internaţionalul în vârstă de 23 de ani a jucat, duminică, ultimul meci pentru Grasshopper Zurich, vicecampioana Elveţiei, după care a plecat la Freiburg. Burki este al patrulea portar elveţian care ajunge în Bundesliga, după Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) şi Marvin Hitz (Augsburg).