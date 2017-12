INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

LOTUL FRANŢEI PENTRU CM

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a dezvăluit numele jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială, iar în lotul de 23 nu figurează nici Samir Nasri şi nici Eric Abidal. Tehnicianul a anunţat şi o listă de şapte rezerve, printre care se află Morgan Schneiderlin (Southampton), Loic Perrin (Saint-Etienne) sau Benoît Tremoulinas (Saint-Etienne). Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mickael Landreau (Bastia); fundaşi: Mathieu Debuchy (Newcastle), Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (FC Porto), Bacary Sagna (Arsenal), Mamadou Sakho (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid); mijlocaşi: Yohan Cabaye (Paris Saint-Germain), Clément Grenier (Lyon), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus Torino), Rio Mavuba (Lille), Moussa Sissoko (Newcastle), Mathieu Valbuena (Marseille); atacanţi: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Real Sociedad), Franck Ribéry (Bayern Munchen), Loïc Rémy (Newcastle). Rezerve: Stephane Ruffier (Saint-Etienne), Maxime Gonalons (Lyon) Morgan Schneiderlin (Southampton), Remy Cabella (Montpellier), Alexandre Lacazette (Lyon), Loïc Perrin (Saint-Etienne), Benoit Trémoulinas (Saint-Etienne). La Cupa Mondială, Franţa face parte din Grupa E, alături de Honduras, Elveţia şi Ecuador.

LOTUL LĂRGIT AL ITALIEI PENTRU CM

Atacantul echipei Fiorentina, Giuseppe Rossi, care a revenit de curând după o accidentare, a fost inclus în lotul de 30 de jucători convocaţi de selecţionerul Cesare Prandelli pentru Cupa Mondială. În schimb, atacantul Alberto Gilardino (Genoa) nu a fost selecţionat. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain), Mattia Perin (Genoa); fundaşi: Ignazio Abate (AC Milan), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Torino), Mattia De Sciglio (AC Milan), Cristian Maggio (Napoli), Gabriel Paletta (Parma), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Ranocchia (Inter); mijlocaşi: Alberto Aquilani (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (AS Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (AC Milan), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Marco Parolo (Parma), Andrea Pirlo (Juventus), Romulo (Hellas Verona), Marco Verratti (Paris Saint-Germain); atacanţi: Mario Balotelli (AC Milan), Antonio Cassano (Parma), Alessio Cerci (Torino), Mattia Destro (AS Roma), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Giuseppe Rossi (Fiorentina). Italia va evolua la CM în Grupa D, alături de Anglia, Uruguay şi Costa Rica.

LOTUL LĂRGIT AL PORTUGALIEI PENTRU CM

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a anunţat numele celor 30 de jucători convocaţi în vederea Cupei Mondiale din Brazilia, în lot revenind şi atacantul Ricardo Quaresma, participant la EURO 2012, dar absent în preliminariile CM. Lista definitivă a celor 23 de jucători va fi anunţată de Paulo Bento la 19 mai, la ora locală 20.15. Cei 30 de jucători sunt următorii - portari: Anthony Lopes (Lyon), Beto (FC Sevilla), Eduardo (SC Braga), Rui Patricio (Sporting Lisabona); fundaşi: Andre Almeida (Benfica), Antunes (Malaga), Bruno Alves (Fenerbahçe), Fábio Coentrao (Real Madrid), Joao Pereira (Valencia), Neto (Zenit Sankt Petersburg), Pepe (Real Madrid), Ricardo Costa (Valencia), Rolando (Inter Milano); mijlocaşi: Andre Gomes (Benfica), Joao Mario (Vitoria Setubal), Joao Moutinho (AS Monaco), Miguel Veloso (Dinamo Kiev), Raul Meireles (Fenerbahçe), Ruben Amorim (Benfica), William Carvalho (Sporting); atacanţi: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (SC Braga), Helder Postiga (Lazio), Hugo Almeida (Beşiktaş), Ivan Cavaleiro (Benfica), Nani (Manchester United), Rafa (SC Braga), Ricardo Quaresma (FC Porto), Varela (FC Porto), Vieirinha (Wolfsburg). Portugalia va evolua la CM în Grupa G, alături de Germania, Ghana şi SUA.

LOTUL LĂRGIT AL COLUMBIEI PENTRU CM

Atacantul Radamel Falcao face parte din lotul lărgit al Columbiei pentru Cupa Mondială, selecţionerul Jose Pekerman convocându-l în ciuda faptului că este accidentat şi nu a mai evoluat din luna ianuarie. Falcao a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la meciul din Cupa Franţei cu Chasselay, din 22 ianuarie, şi a fost operat trei zile mai târziu. Lotul de 30 de jucători este următorul - portari: David Ospina (Nice), Farid Mondragon (Deportivo Cali), Camilo Vargas (Independiente Santa Fe); fundaşi: Camilo Zuniga (Napoli), Pablo Armero (West Ham), Cristian Zapata (Milan), Mario Yepes (Atalanta), Amaranto Perea (Cruz Azul), Carlos Valdes (San Lorenzo), Santiago Arias (PSV), Eder Alvarez Balanta (River Plate), Aquivaldo Mosquera (America); mijlocaşi: James Rodriguez (Monaco), Abel Aguilar (Toulouse), Carlos Sanchez (Elche), Fredy Guarin (Inter Milano), Juan Fernando Quintero (FC Porto), Aldo Ramirez (Morelia), Edwin Valencia (Fluminense), Macnelly Torres (Al Shabab), Alex Mejia (Atletico Nacional), Victor Ibarbo (Cagliari), Elkin Soto (Mainz), Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina); atacanţi: Jackson Martinez (Porto), Falcao (AS Monaco), Teofilo Gutierrez (River Plate), Luis Fernando Muriel (Udinese), Carlos Bacca (FC Sevilla), Adrian Ramos (Borussia Dortmund). Columbia va evolua la CM în Grupa C, cu Grecia, Coasta de Fildeş şi Japonia.

LOTUL LĂRGIT AL ARGENTINEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Argentinei, Alejandro Sabella, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Principala absenţă din lot este atacantul formaţiei Juventus Torino, Carlos Tevez. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Mariano Andujar (Catania), Sergio Romero (AS Monaco), Agustin Orion (Boca Juniors) - portari; Lisandro Lopez (Getafe), Hugo Campagnaro (Internazionale Milano), Federico Fernandez (SSC Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica Lisabona), Marcos Rojo (Sporting Lisabona), Jose Basanta (Monterrey), Nicolas Otamendi (Atletico Mineiro), Martin Demichelis (Manchester City), Gabriel Mercado (River Plate) - fundaşi; Javier Mascherano (FC Barcelona), Jose Sosa (Atletico Madrid), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Ricky Alvarez (Inter), Lucas Biglia (Lazio Roma), Ever Banega (Newell’s Old Boys), Fernando Gago (Boca Juniors), Maxi Rodriguez (Newell's Old Boys), Enzo Perez (Benfica), Fabian Rinaudo (Catania) - mijlocaşi; Lionel Messi (FC Barcelona), Angel Di Maria (Real Madrid), Rodrigo Palacio (Inter), Gonzalo Higuaín (SSC Napoli), Sergio Aguero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Franco Di Santo (Werder Bremen) - atacanţi. Argentina face parte din Grupa F, alături de Nigeria, Bosnia & Heţegovina şi Iran.

LOTUL LĂRGIT AL OLANDEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Olandei, Louis van Gaal, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Din lot lipsesc Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain), Maarten Stekelenburg (Fulham), John Heitinga (Fulham) şi Joris Mathijsen (Feyenoord Rotterdam). Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Jasper Cillessen (Ajax Amsterdam), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven) - portari; Patrick van Aanholt (Vitesse Arnhem), Daley Blind (Ajax), Daryl Janmaat (Feyenoord), Terrence Kongolo (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Karim Rekik (PSV Eindhoven), Joel Veltman (Ajax), Paul Verhaegh (FC Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa), Stefan De Vrij (Feyenoord) - fundaşi; Jordy Clasie (Feyenoord), Leroy Fer (Norwich City), Jonathan De Guzman (Swansea City), Nigel de Jong (AC Milan), Wesley Sneijder (Galatasaray Istanbul), Tonny Vilhena (Feyenoord), Rafael van der Vaart (Hamburger SV), Georginio Wijnaldum (Eindhoven) - mijlocaşi; Jean-Paul Boetius (Feyenoord), Memphis Depay (Eindhoven), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Dirk Kuyt (Fenerbahce Istanbul), Jeremain Lens (Dinamo Kiev), Robin van Persie (Manchester United), Arjen Robben (Bayern Munchen), Quincy Promes (Twente Enschede) - atacanţi. Olanda face parte din Grupa B, alături de Spania, Australia şi Chile.

LOTUL LĂRGIT AL CROAŢIEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Croaţiei, Niko Kovac, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Stipe Pletikosa (FK Rostov), Danijel Subasic (AS Monaco), Oliver Zelenika (Lokomotiva Zagreb) - portari; Igor Bubnjic (Udinese), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscova), Dejan Lovren (Southampton), Danijel Pranjic (Panathinaikos Atena), Gordon Schildenfeld (Panathinaikos), Darijo Srna (Şahtior Doneţk), Ivan Strinic (Dnepr Dnepropetrovsk), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Sime Vrsaljko (Genoa) - fundaşi; Marcelo Brozovic (Dinamo Zagreb), Milan Badelj (Hamburger SV), Mateo Kovacic (Internazionale Milano), Niko Kranjcar (Queens Park Rangers), Ivan Mocinic (NK Rijeka), Luka Modric (Real Madrid), Mario Pasalic (Hajduk Split), Ivan Rakitic (FC Sevilla), Jorge Sammir Cruz Campos (Getafe), Ognjen Vukojevic (Dinamo Kiev) - mijlocaşi; Eduardo Alves da Silva (Şahtior), Ivo Ilicevic (Hamburg), Nikica Jelavic (Hull City), Mario Mandzukic (Bayern Munchen), Ivica Olic (VfL Wolfsburg), Ivan Perisic (VfL Wolfsburg), Ante Rebic (AC Fiorentina), Duje Cop (Dinamo Zagreb) - atacanţi. Croaţia face parte din Grupa A, alături de Brazilia, Camerun şi Mexic.

LOTUL LĂRGIT AL GRECIEI PENTRU CM

Selecţionerul portughez al naţionalei Greciei, Fernando Santos, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Cei 29 de jucători convocaţi sunt următorii: Alexandros Tzorvas (Apollon Smyrnis), Michalis Sifakis (Atromitos Atena), Orestis Karnezis (Granada), Panagiotis Glykos (PAOK Salonic), Stefanos Kapino (Panathinaikos Atena) - portari; Avraam Papadopoulos, Dimitrios Siovas, Konstantinos Manolas, Giannis Maniatis, Jose Holebas (toţi de la Olympiakos Pireu), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Georgios Tzavellas (PAOK), Loukas Vyntra (Levante), Vassilis Torosidis (AS Roma) - fundaşi; Alexandros Tziolis (Kayserispor), Andreas Samaris (Olympiakos), Konstantinos Katsouranis, Sotiris Ninis (ambii de la PAOK), Giorgios Karagounis (Fulham), Panagiotis Tachtsidis (FC Torino), Ioannis Fetfatzidis (Genoa), Konstantinos Fortounis (FC Kaiserslautern), Lazaros Christodoulopoulos, Panagiotis Kone (ambii de la Bologna) - mijlocaşi; Dimitrios Papadopoulos (Atromitos), Dimitris Salpingidis (PAOK), Georgios Samaras (Celtic Glasgow), Konstantinos Mitroglou (Fulham), Theofanis Gekas (Konyaspor) - atacanţi. Grecia face parte din Grupa C, alături de Columbia, Coasta de Fildeş şi Japonia.

LOTUL LĂRGIT AL AUSTRALIEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Australiei, Ange Postecoglou, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Mat Ryan (FC Bruges), Mitch Langerak (Borussia Dortmund), Eugene Galekovici (Adelaide United), Mark Birighitti (Newcastle Jets) - portari; Ivan Franjici (Brisbane Roar), Matthew Spiranovici (Western Sydney), Curtis Good (Newcastle United), Bailey Wright (Preston North End), Jason Davidson (Heracles Almelo), Luke Wilkshire (Dinamo Moscova), Alex Wilkinson (Jeonbuk Motors), Ryan McGowan (Shandong Luneng) - fundaşi; Mile Jedinak (Crystal Palace), Mark Milligan (Melbourne Victory), James Holland (Austria Viena), Massimo Luongo (Swindon Town), Adam Sarota (FC Utrecht), Oliver Bozanici (FC Lucerna), Matt McKay (Brisbane Roar), Mark Bresciano (Al-Gharafa), Josh Brilliante (Newcastle Jets) - mijlocaşi; Tim Cahill (New York Red Bulls), Josh Kennedy (Nagoya Grampus), Tom Rogici (Melbourne Victory), Dario Vidosici (FC Sion), Tommy Oar (FC Utrecht), James Troisi (Melbourne Victory), Ben Halloran (Fortuna Dusseldorf), Adam Taggart (Newcastle Jets), Matthew Leckie (FSV Frankfurt) - atacanţi. Australia face parte din grupa B la turneul final, alături de Spania, Olanda şi Chile.

LOTUL LĂRGIT AL ECUADORULUI PENTRU CM

Selecţionerul columbian al naţionalei Ecuadorului, Reinaldo Rueda, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Maximo Banguera (Barcelona Guayaquil), Adrian Bone (El Nacional), Alexander Dominguez (Liga de Quito); fundaşi: Frickson Erazo (Flamengo), Jorge Guagua, Oscar Bagui, Gabriel Achilier, John Narvaez (toţi Emelec), Juan Carlos Paredes (Barcelona Guayaquil), Cristian Ramirez (Fortuna Dusseldorf), Walter Ayovi (Pachuca); mijlocaşi: Segundo Castillo (Al-Hilal), Carlos Gruezo (VfB Stuttgart), Renato Ibarra (Vitesse Arnhem), Christian Noboa (Dinamo Moscova), Pedro Quinonez, Angel Mena (ambii Emelec), Luis Saritama (Barcelona Guayaquil), Antonio Valencia (Manchester United), Edison Mendez (Independiente Santa Fe), Fidel Martinez (Tijuana), Oswaldo Minda (Chivas USA); atacanţi: Joao Rojas (Cruz Azul), Felipe Caicedo (Al-Jazira), Jefferson Montero (Morelia), Jaime Ayovi (Tijuana), Armando Wila (Universidad Catolica), Enner Valencia (Pachuca), Cristian Penilla (Barcelona Guayaquil), Michael Arroyo (Atlante). Ecuador face parte din Grupa E la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Elveţiei, Hondurasului şi Franţei.

GERMANIA, EGAL CU POLONIA ÎNTR-UN MECI DE VERIFICARE

Echipa naţională a Germaniei a terminat la egalitate marţi seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa Poloniei, într-un meci amical disputat la Hamburg. Fundaşul stelist Lukasz Szukala a jucat tot meciul pentru Polonia. Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a folosit următoarea formulă de echipă: Zieler (46 ter Stegen) - Rudiger (46 Howedes), Mustafi, Ginter, Sorg (82 Gunter) - Rudy, Kramer - Goretzka (46 Hahn), Meyer (77 Arnold), Draxler - Volland (71 Jung). Germania face parte din Grupa G, alături de reprezentativele Portugaliei, Ghanei şi Statelor Unite ale Americii.

SCOLARI, ANCHETAT ÎN PORTUGALIA PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Antrenorul naţionalei Braziliei, Luiz Felipe Scolari, este anchetat pentru o presupusă fraudă fiscală şi pentru spălare de bani, comise pe vremea când era selecţionerul Portugaliei. Scolari a fost antrenorul Portugaliei în perioada 2003-2008. Potrivit presei portugheze, tehnicianul este anchetat de Departamentul central portughez de cercetări şi acţiuni penale, fiind bănuit de faptul că nu ar fi declarat venituri de 7,4 milioane de euro. Potrivit publicaţiei olandeze „Het Financieele Dagblad“, Scolari ar fi încasat aceşti bani în schimbul drepturilor sale de imagine, prin intermediul societăţilor Chaterella Investors Limited şi Flamboyant Sports, cu sediul în Olanda. Sumele ar fi ajuns în SUA, prin intermediul unor firme din Bahamas şi din alte ţări. Antrenorul a dezminţit că ar fi comis astfel de infracţiuni. “Mi-am întocmit corect declaraţiile mele de venituri. În toate ţările în care am lucrat mi-am declarat veniturile. Dacă există ceva incorect, nu este din vina mea. Justiţia va examina toate faptele”, a afirmat selecţionerul brazilian. Scolari a cucerit cu naţionala Braziliei titlul mondial în 2002 şi va conduce reprezentativa carioca pe teren propriu, la turneul final al Cupei Mondiale.