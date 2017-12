INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

LOTUL LĂRGIT AL SPANIEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Spaniei, Vicente Del Bosque, a anunţat, ieri, lotul lărgit pentru turneul final al Cupei Mondiale. Din acest lot nu fac parte Alvaro Arbeloa, Isco (ambii Real Madrid) şi Roberto Soldado (Tottenham Hotspur). Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (SSC Napoli), David De Gea (Manchester United); fundaşi: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (FC Barcelona), Raul Albiol (SSC Napoli), Javi Martinez (Bayern Munchen), Juanfran (Atletico Madrid), Jordi Alba (FC Barcelona), Daniel Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea Londra), Alberto Moreno (FC Sevilla); mijlocaşi: Xavi (FC Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Andres Iniesta (FC Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Sergio Busquets (FC Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal Londra), Ander Iturraspe (Athletic Bilbao), Cesc Fabregas (FC Barcelona), Thiago Alcantara (Bayern Munchen), Juan Mata (Manchester United), David Silva (Manchester City); atacanţi: Pedro Rodriguez (FC Barcelona), Jesus Navas (Manchester City), Diego Costa (Atletico Madrid), David Villa (Atletico Madrid), Fernando Torres (Chelsea Londra), Alvaro Negredo (Manchester City), Fernando Llorente (Juventus Torino). Spania face parte din grupa B la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Olandei, Australiei şi statului Chile.

LOTUL LĂRGIT AL URUGUAYULUI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Uruguayului, Oscar Washington Tabarez, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia. Cei 25 de jucători convocaţi sunt următorii: Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul), Martin Silva (Vasco da Gama), Rodrigo Munoz (Libertad) - portari; Diego Lugano (West Bromwich Albion), Diego Godin (Atletico Madrid), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Martin Caceres (Juventus Torino), Maximiliano Pereira (Benfica Lisabona), Jorge Fucile (FC Porto), Sebastian Coates (Nacional Montevideo) - fundaşi; Egidio Arevalo Rios (Morelia), Walter Gargano (FC Parma), Diego Perez (Bologna), Sebastian Eguren (Palmeiras), Alvaro Gonzalez (Lazio Roma), Alejandro Silva (Lanus), Alvaro Pereira (Sao Paulo), Cristian Rodriguez (Atletico Madrid), Gaston Ramirez (Southampton), Nicolas Lodeiro (Botafogo) - mijlocaşi; Luis Suarez (FC Liverpool), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Diego Forlan (Cerezo Osaka), Cristian Stuani (Espanyol Barcelona), Abel Hernandez (US Palermo) - atacanţi. Pe lista de rezerve se află jucătorii Andres Scotti (Nacional Montevideo), Alvaro Fernandez (Gimnasia La Plata) şi Gonzalo Castro (Real Sociedad). Uruguay face parte din grupa D la turneul final, alături de Costa Rica, Anglia şi Italia.

LOTUL LĂRGIT AL SUA PENTRU CM

Selecţionerul german al naţionalei Statelor Unite ale Americii, Jurgen Klinsmann, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM 2014. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton), Nick Rimando (Real Salt Lake) - portari; DaMarcus Beasley (Puebla), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (FC Nurnberg), Brad Evans (Seattle Sounders), Omar Gonzalez (Los Angeles Galaxy), Clarence Goodson (San Jose Earthquakes), Fabian Johnson (TSG Hoffenheim), Michael Parkhurst (Columbus Crew), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders) - fundaşi; Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (FC Nantes), Michael Bradley (Toronto FC), Joe Corona (Club Tijuana), Brad Davis (Houston Dynamo), Mix Diskerud (Rosenborg Trondheim), Maurice Edu (Philadelphia Union), Julian Green (Bayern Munchen), Jermaine Jones (Beşiktaş Istanbul), Graham Zusi (Sporting Kansas City) - mijlocaşi; Jozy Altidore (Sunderland), Terrence Boyd (Rapid Viena), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), Aron Johannsson (AZ 67 Alkmaar), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) - atacanţi. Absenţa cea mai notabilă din lotul lărgit este cea a atacantului Eddie Johnson, care evoluează la echipa DC United din Major League Soccer şi care a participat la CM 2006, precum şi la campania de calificare pentru turneul final din Brazilia, dar care a înregistrat o scădere de formă în ultima perioadă. Cei 30 de jucători se vor reuni la Palo Alto, în California, pentru un stagiu de pregătire, înainte de a fi anunţată lista definitivă de 23 de jucători pe 2 iunie. Înaintea plecării spre Brazilia, echipa SUA va disputa meciuri amicale cu Azerbaidjan, Turcia şi Nigeria. SUA se află în grupa G la turneul final, alături de Ghana, Germania şi Portugalia.

COSTA RICA A ANUNŢAT LOTUL LĂRGIT PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei din Costa Rica, Jorge Luis Pinto, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM 2014. Cei 30 de jucători convocaţi sunt următorii: Keylor Navas (Levante), Patrick Pemberton (Alajuelense), Daniel Cambronero (Herediano), Esteban Alvarado (AZ 67 Alkmaar) - portari; Giancarlo Gonzalez (Columbus Crew), Johnny Acosta (Alajuelense), Kendall Waston (Saprissa), Michael Umana (Saprissa), Roy Miller (New York Red Bulls), Christian Gamboa (Rosenborg Trondheim), Oscar Duarte (FC Bruges), Heiner Mora (Saprissa), Junior Diaz (FSV Mainz), Waylon Francis (Columbus Crew) - fundaşi; Yeltsin Tejeda (Saprissa), Carlos Hernandez (Wellington Phoenix), Celso Borges (AIK Stockholm), Jose Miguel Cubero (Herediano), Hansell Arauz (Saprissa), Michael Barrantes (Aalesund), Esteban Granados (Herediano), Ariel Rodriguez (Alajuelense), Jairo Arrieta (Columbus Crew), Marco Urena (Kuban Krasnodar), Christian Bolanos (FC Copenhaga), Diego Calvo (Valerenga) - mijlocaşi; Randall Brenes (Cartagines), Alvaro Saborio (Real Salt Lake), Bryan Ruiz (PSV Eindhoven), Joel Campbell (Olympiakos Pireu) - atacanţi. Costa Rica face parte din grupa D la turneul final, alături de Uruguay, Anglia şi Italia.

LOTUL LĂRGIT AL CAMERUNULUI PENTRU CM

Selecţionerul german al naţionalei Camerunului, Volker Finke, a anunţat lotul lărgit pentru turneul final al CM 2014. Cei 28 de jucători convocaţi sunt următorii: Charles Itange (Konyaspor), Assembe Roland Ndy (Guingamp), Sammy Ndjock (Fethiyespor), Loic Feudjou (Cotonsport) - portari; Allan Nyom (Granada), Dany Nounkeu (Beşiktaş Istanbul), Cedric Djeugoue (Cotonsport), Aurelien Chedjou (Galatasaray Istanbul), Nicolas Nkoulou (Olympique Marseille), Armel Kana Biyik (Rennes), Henri Bedimo (Oympique Lyon), Benoît Assou Ekotto (Queens Park Rangers), Gaetang Bong (Olympiakos Pireu) - fundaşi; Eyong Enoh (Antalyaspor), Jean Makoun (Rennes), Joel Matip (Schalke 04), Stephane Mbia (FC Sevilla), Landry Nguemo (Girondins Bordeaux), Alexandre Song (FC Barcelona), Cedric Loe (Osasuna Pamplona), Edgar Sally (RC Lens) - mijlocaşi; Samuel Eto’o (Chelsea Londra), Eric Maxime Choupo-Moting (FSV Mainz), Benjamin Moukandjo (AS Nancy), Vincent Aboubakar (Lorient), Pierre Webo (Fenerbahce Istanbul), Mohamadou Idrissou (FC Kaiserslautern), Fabrice Olinga (Zulte Waregem) - atacanţi. Camerun face parte din grupa A la turneul final, alături de Brazilia, Croaţia şi Mexic.

LOTUL ELVEŢIEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Elveţiei, Ottmar Hitzfeld, a anunţat, ieri, lotul pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, cei 23 de jucători convocaţi fiind următorii - portari: Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), Roman Burki (Grasshopper Zurich), Yann Sommer (FC Basel); fundaşi: Steve von Bergen (Young Boys Berna), Johannes Djourou (Hamburger SV), Michael Lang (Grasshopper Zurich), Stephan Lichsteiner (Juventus Torino), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Fabian Schar (FC Basel), Philippe Senderos (FC Valencia), Reto Ziegler (Sassuolo); mijlocaşi: Tranquillo Barnetta (Eintracht Frankfurt), Valon Behrami (SSC Napoli), Blerim Dzemaili (SSC Napoli), Gelson Fernandes (SC Freiburg), Gokhan Inler (SSC Napoli), Xherdan Shaqiri (Bayern Munchen), Valentin Stocker (FC Basel); atacanţi: Josip Drmici (FC Nurnberg), Mario Gavranovici (FC Zurich), Admir Mehmedi (SC Freiburg), Haris Seferovici (Real Sociedad), Granit Xhaqa (Borussia Monchengladbach). Pe lista de rezerve se află jucătorii Marwin Hitz (FC Augsburg), Timm Klose (VfL Wolfsburg), Silvan Widmer (Udinese), Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen), Fabian Frei (FC Basel), Pajtim Kasami (Fulham), Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt). Elveţia face parte din grupa E la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Franţei, Hondurasului şi Ecuadorului.

LOTUL LĂRGIT AL COASTEI DE FILDEŞ PENTRU CM

Selecţionerul Coastei de Fildeş, Sabri Lamouchi, a anunţat, ieri, o listă de 28 de jucători pentru Cupa Mondială din Brazilia, din care nu fac parte Emmanuel Eboue (Galatasaray Istanbul), Siaka Tiene (Montpellier) şi Romaric N’Dri Koffi (Bastia). Cei 28 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Boubacar Barry (Lokeren), Sayouba Mandé (Stabaek), Sylvain Gbohouo (Sewe San Pedro), Ali Badra Sangaré (ASEC Mimosas); fundaşi: Kolo Toure (Liverpool), Arthur Boka (Stuttgart), Jean-Daniel Akpa Akpro (Toulouse), Serge Aurier (Toulouse), Ousmane Viera Diarrassouba (Caykur Rizespor), Didier Zokora (Trabzonspor), Constant Djakpa (Eintracht Frankfurt), Brice Dja Djedje (Olympique Marseille), Benjamin Angoua Brou (Valenciennes), Bamba Souleymane (Trabzonspor); mijlocaşi: Ismaël Diomandé (AS Saint-Etienne), Max Gradel (AS Saint-Etienne), Yaya Touré (Manchester City), Ismaël Cheick Tioté (Newcastle), Geoffroy Serey Dié (FC Basel), Didier Ya Konan (Hannover ‘96); atacanţi: Didier Drogba (Galatasaray), Gervinho (AS Roma), Salomon Kalou (Lille), Wilfried Bony (Swansea), Giovanni Sio (FC Basel), Mathis Bolly (Düsseldorf), Seydou Doumbia (ŢSKA Moscova), Lacina Traore (Everton). Coasta de Fildeş va evolua în Grupa C, alături de Columbia, Grecia şi Japonia.

LOTUL BELGIEI PENTRU CM

Selecţionerul Belgiei, Marc Wilmots, a anunţat, ieri, numele jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială din Brazilia, între care se află şi tinerii atacanţi Adnan Januzaj şi Divock Origi. Wilmots a convocat 20 de jucători şi patru portari deoarece Koen Casteels, portarul echipei Hoffenheim, se recuperează după o fractură de tibie. În cazul în care Casteels nu va fi apt pentru CM, Silvio Proto va merge în Brazilia alături de Thibaut Courtois şi Simon Mignolet. Lista celor 24 de jucători este următoarea - portari: Thibaut Courtois (Atletico Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Hoffenheim), Silvio Proto (Anderlecht); fundaşi: Toby Alderweireld (Atletico Madrid), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Daniel Van Buyten (Bayern Munchen), Vincent Kompany (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Thomas Vermaelen (Arsenal), Nicolas Lombaerts (Zenit Sankt Petersburg), Laurent Ciman (Standard Liege); mijlocaşi: Axel Witsel (Zenit), Marouane Fellaini (Manchester United), Steven Defour (Porto), Moussa Dembélé (Tottenham), Nacer Chadli (Tottenham), Kevin De Bruyne (Wolfsburg); atacanţi: Romelu Lukaku (Everton), Divock Origi (Lille), Eden Hazard (Chelsea), Kevin Mirallas (Everton), Dries Mertens (Naples), Adnan Januzaj (Manchester United). La această listă de 24 de jucători, Wilmots a anunţat şi şase rezerve: Sebastien Pocognoli (Hannover ‘96), Thorgan Hazard (Zulte Waregem), Michy Batshuayi (Standard Liege), Guillaume Gillet (Anderlecht), Jelle Van Damme (Standard Liege), Radja Nainggolan (AS Roma).

LOTUL LĂRGIT AL CHILE PENTRU CM

Selecţionerul echipei statului Chile, Jorge Sampaoli, a anunţat, ieri, numele a 30 de jucători convocaţi în vederea Cupei Mondiale din Brazilia. Cei 30 de jucători sunt următorii - portari: Claudio Bravo (Real Sociedad), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica), Paulo Garces (O’Higgins); fundaşi: Gary Medel (Cardiff City), Gonzalo Jara (Nottingham Forest), Marcos Gonzalez (Union Espanola), Enzo Andia (Universidad Catolica), Jose Rojas (Universidad de Chile), Eugenio Mena (Santos), Mauricio Isla (Juventus); mijlocaşi: Jorge Valdivia (Palmeiras), Felipe Gutierrez (Twente), Rodrigo Millar (Atlas), Jose Pedro Fuenzalida (Colo Colo), Pablo Hernandez (O’Higgins), Matias Fernandez (Fiorentina), Francisco Silva (Osasuna), Arturo Vidal (Juventus), Charles Aranguiz (Internacional), Marcelo Diaz (FC Basel), Carlos Carmona (Atalanta), Miiko Albornoz (Malmo); atacanţi: Alexis Sanchez (FC Barcelona), Esteban Paredes (Colo Colo), Eduardo Vargas (Valencia), Gustavo Canales (Union Espanola), Jean Beausejour (Wigan Athletic), Mauricio Pinilla (Cagliari), Fabian Orellana (Celta Vigo). Chile va evolua în Grupa B la turneul final, alături de Spania, Olanda şi Australia.

LOW VA RĂMÂNE SELECŢIONERUL GERMANIEI PÂNĂ ÎN 2016

Joachim Low va rămâne selecţionerul Germaniei până în 2016, indiferent de evoluţia de la Cupa Mondială din Brazilia, a reafirmat preşedintele federaţiei (DFB), Wolfgang Niersbach. „Am prelungit contractele responsabililor noştri sportivi cu intenţia clară de a rămâne împreună până în 2016. De ce să schimbăm?”, a spus preşedintele DFB într-un interviu ce va apărea miercuri în săptămânalul „Sport Bild“. Pentru Niersbach, Löw este „un antrenor de primă clasă” de care nu s-a îndoit niciun moment, nici măcar după eliminarea în faţa Italiei, în semifinale, la EURO 2012. În vârstă de 54 de ani, Löw care a preluat naţionala Germaniei după Cupa Mondială din 2006, a condus echipa în finala EURO 2008 şi în semifinale la CM din 2010 şi la EURO 2012.

STADIONUL DIN SAO PAULO NU VA FI TERMINAT LA TIMP

Stadionul din Sao Paulo, pe care într-o lună se va disputa meciul de deschidere al turneului final al Cupei Mondiale, nu va fi complet terminat până duminică, atunci când va avea loc inaugurarea oficială. Partida de inaugurare a arenei, care va avea o capacitate de 69.160 de locuri, se va disputa între echipele Corinthians şi Figueirense. Tribunele provizorii, cu o capacitate de 10.000 de locuri, nu vor fi gata pentru inaugurarea oficială. Lucrările la arena din Sao Paulo a fost întrerupte la 31 martie, pentru 11 zile, după decesul unui muncitor. Secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a declarat că stadionul va fi gata în ultimul moment, deşi lucrările ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. O testare neoficială a arenei a avut loc sâmbătă, cu ocazia unui meci între fostele glorii ale clubului Corinthians. Stadionul din Sao Paulo va găzdui şase meciuri la Cupa Mondială, printre care şi cel de deschidere dintre Brazilia şi Croaţia, din 12 iunie.