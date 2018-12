Informare DRDP. Starea drumurilor

Conform raportului emis de Dispeceratul DRDP Constanta, vizibilitatea pe raza DRDP Constanta era la ora 12 dupa cum urmeaza:

Fetesti: redusa sub 100m(ceata);

Braila : redusa sub 200-300 m (ceata)

Constanta: redusa sub 200m , pe alocuri sub 50m(ceata);

Tulcea : redusa sub 300 m, izolat sub 150m(ceata)

Calarasi: A A2- redusa sub 100-150m(ceata), DN 3B, DN 21- redusa sub 100-150m(ceata); DN 3, DN 3A, DN 31- redusa sub 200-300m(ceata);

Slobozia, Sectia Autostrazi : redusa sub 200 m (ceata)

Se recomandă prudență în trafic și viteza adaptată condițiilor de drum. Carosabilul este umed.