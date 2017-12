Informaţia privind SMS-ul trimis de Sarkozy fostei soţii, confirmată de autorul articolului

Redactorul-şef al săptămînalului ”Le Nouvel Observateur”, Airy Routier, autorul unui articol despre un SMS pe care preşedintele francez l-ar fi trimis fostei soţii, Cécilia, a afirmat sîmbătă că el confirmă informaţia publicată, care face obiectul unei plîngeri depuse de Nicolas Sarkozy. ”Am sursele mele. Confirm informaţia apărută miercuri pe site-ul nouvelobs.com”, a declarat Routier, intervievat pe postul de televiziune Canal+. ”N-am făcut nici fals, nici uz de fals şi trebuie să mi se demonstreze că am comis un fals sau uz de fals”, a adăugat el.

Nicolas Sarkozy a depus, joi, o plîngere pentru ”fals, uz de fals şi răspîndire de informaţii false”, împotriva site-ului nouvelobs.com, ca urmare a publicării unui articol în care se afirma că şeful statului i-ar fi trimis fostei sale soţii, cu opt zile înainte de mariajul său cu Carla Bruni, un SMS în care spunea: ”Dacă te întorci, anulez tot”. Jurnalistul a declarat că, pentru el, această informaţie e una cît se poate de sigură, ”beton”. ”Şi, de altfel, ştiu că Sarkozy a continuat să trimită mesaje, SMS-uri Céciliei, fosta sa soţie”, a adăugat el, precizînd: ”Nu voi spune nimic care să poată duce la desoperirea sursei sau surselor mele”. Societatea redactorilor de la Le Nouvel Observateur se va reuni, astăzi, în adunare generală, potrivit unor surse din cadrul redacţiei săptămînalului. ”Justiţia a fost sesizată, de anchetă se ocupă două servicii specializate ale poliţiei”, a reacţionat avocatul lui Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog. ”Domnul Routier va trebui să furnizeze explicaţii, ceea ce contează nu e sursa sa sau protejarea acesteia, ci de a determina dacă textul este unul adevărat sau un fals, adică o alterare frauduloasă a adevărului”.

Tot la Canal+, Airy Routier, care consideră că nu a depăşit limita dintre viaţa publică şi cea privată, a adăugat că ”noua viaţă a preşedintelui Republicii, care amestecă public şi privat, creează confuzie”. ”Este o informaţie privată care are un sens asupra vieţii publice şi a vieţii preşedintelui”, a afirmat jurnalistul, considerînd că viaţa acestuia nu poate fi protejată la fel de mult ca aceea a unui om oarecare, ”pentru că el are degetul pe bomba atomică”. ”Cred că procesul meu este instrumentalizat în cadrul unei strategii mult mai vaste, care priveşte toţi jurnaliştii, în acest moment, de repunere sub control şi de raport de forţă cu profesia de jurnalist”, a încheiat el.