Informaticienii şi-au dat întâlnire la Congresul Webit

În perioada 10 – 11 octombrie are loc, la Istanbul, Congresul Webit, cea mai mare conferinţă despre tehnologie şi antreprenoriat informatic din Europa de Est şi Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa. Ajuns la cea de-a patra ediţie, evenimentul atrage, an de an, specialişti, antreprenori, manageri din companii internaţionale şi chiar reprezentanţi ai guvernelor. Printre companiile prezente se numără Google, eBay, Unilever, BBC, Coca-Cola, Microsoft, Yahoo! sau Facebook. Printre subiectele abordate sunt: ”Viitorul Mediilor Sociale”, prezentare susţinută de Diego Oliva, director regional al Facebook, ”Trenduri în instrumente de monetizare şi metode inovative de plăţi online”, de Laurent Le Moal, reprezentând GM CEMEA PayPal sau ”Rolul telefoanelor mobile în răspândirea ştirilor la nivel global”, o prezentare susţinută de Safdar Mustafa, director al Departamentului Mobile Media în reţeaua al-Jazeera.

Sunt aşteptaţi circa 6.000 de invitaţi şi au fost anunţaţi 150 de speakeri din peste 60 de ţări. Printre cei patru romani care vor vorbi la conferinţă se numără şi Radu Pop, director în cadrul Open Media Network, parte din Intact Media Group. Prezentarea sa, ”Multiscreen & Multichannel. Integration of TV and Digital Interactive Services”, va avea loc, astăzi, de la ora 16:00. Prezentările pot fi urmărite live pe site-ul http://webitexpo.com/en/webit/2012/.