Informaţii financiare despre sute de cetăţeni americani şi străini

Pentagonul s-a prevalat de prerogative mai puţin cunoscute ale sale, pentru a obţine informaţii despre situaţia financiară a sute de cetăţeni americani şi altor suspecţi de terorism sau spionaj în Statele Unite. Investigaţiile, care fac parte din activitatea Pentagonului de strîngere de informaţii interne, includ şi emiterea de către Serviciile Secrete americane a unor aşa-numite scrisori de securitate naţională, prin care se obţine accesul la dosarele financiare ale companiilor din Statele Unite. Băncile, companiile emitente de cărţi de credit şi alte instituţii financiare care au primit aceste scrisori au oferit voluntar documentele solicitate, permiţîndu-le anchetatorilor guvernamentali să examineze situaţia financiară şi tranzacţiile personalului militar american, ca şi ale civililor.

Potrivit informaţiilor titrate de cotidianul "The New York Times", FBI a a emis la rîndul său mii de scrisori de securitate naţională, referitoare la sute de cazuri, după atacurile de la 11 septembrie 2001, atrăgîndu-şi critici şi acţiuni în justiţie cu privire la ceea ce oponenţii consideră o intruziune în sfera privată a vieţii cetăţenilor. Un purtător de cuvînt al directorului serviciilor naţionale de informaţii a declarat că agenţiile precum CIA folosesc scrisorile numai în mod limitat. Avocaţii guvernamentali susţin că autoritatea juridică a Pentagonului şi a CIA de a folosi scrisorile de securitate naţională pentru a colecta informaţii a fost conferită acestor instituţii în urmă cu circa 30 de ani şi a fost confirmată de legislaţia antiterorism, cunoscută sub denumirea de Patriot Act. Legea nu stabileşte însă o legătură directă între activitatea de strîngere de informaţii a Pentagonului sau a CIA şi scrisorile de securitate naţională. Mai mult, oficiali din cadrul Pentagonului au declarat că majoritatea documentelor nu au stabilit legături cu terorismul şi au dus rareori la formularea de învinuiri penale, însă ajuta cel mai adesea la eliminarea unor nume de persoane, de pe listele de suspecţi.