Infotrafic: Încă se lucrează pe autostrada A2. Restricții circulație Lehliu - Drajna

11:08:17 / 06 Noiembrie 2018

Chiar nu vede nimeni ?

Suferim rau cu capu'. Pe A2 pe distanta Bucuresti -Lehliu adica primii 36 km inca din constructie nu sa turnrt asfalt deloc,astfel ca se pot observa placile de beton si rosturile lor (parca sunt joante de tren)In aceasta vara datorita lipsei covorului asfaltic si deplasarii placilor de beton acestea pur si simplu s-au incalecat punand grav in pericol siguranta circulatiei si viata pasagerilor.Cu surprindere vedem acum ca se toana asfalt in alta parte unde era cat de cat mai bine decat pe primii 36 de km .Cand sa luat in primire A2 nu s-a vazut ca nu este turnat asfaltul ?Acum nu se vede ca pe acea portiune nu e asfalt ?Se repara de zor in alta parte dar de ani de zile de aceea portiune nu se atinge nimeni.Trebuie sa moara cineva ca sa se finalizeze lucrarea.Oare constructorul a luat banii si pentru asfalt ?