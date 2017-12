INFO-UTILE - Condiţii de acordare a stimulentelor pentru creşterea copilului

Persoanele care, în anul anterior creşterii copilului, au realizat venituri timp de 12 luni, au posibilitatea să opteze pentru: un concediu în vederea creşterii copilului până la un an, respectiv trei ani pentru copiii cu handicap, un concediu până la doi ani sau pot beneficia de stimulent de inserţie acordat de stat, în cazul în care decid să-şi reia activitatea profesională. Acest stimulent de inserţie se acordă, lunar, persoanelor îndreptăţite dacă realizează venituri supuse impozitului: înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia persoanelor care au optat pentru un an sau, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia persoanelor care au optat pentru doi ani. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 111/2010, privind acordarea stimulentului de inserţie, dacă persoana care a optat pentru un concediu de un an, în perioada în care beneficiază de această facilitate, solicită acordarea concediului fără plată, nu mai beneficiază de stimulent la reluarea activităţii profesionale. În cazul în care persoana care a solicitat concediu de creştere a copilului doi ani realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul se va acorda numai după împlinirea vârstei de un an. Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Constanţa spun că majoritatea persoanelor care şi-a reluat activitatea profesională (în perioada în care ar fi trebuit să fie în continuare în concediu de creştere a copilului - n.r.) solicită statului acordarea acestei facilităţi. În 2013 se constată o creştere a numărului de beneficiari faţă de 2012. „În februarie 2012, au fost înregistraţi 568 de beneficiari ai stimulentului de inserţie, iar în februarie 2013 numărul beneficiarilor a fost de 1.111”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJPIS, Mariana Fătu. Valoarea stimulentului de inserţie este de 500 de lei.