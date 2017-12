Infracțiuni silvice: peste 90.000 mc. de material lemnos, confiscat de polițiști

09:07:20 / 12 Februarie 2017

CONSTATARE !

Noi, romanii, suntem uimitzi / inmarmuritzi, cum atatzea romani tineri frumosi, liberi si desteptzi, inteligentzi si cu mintzi sclipitoare pot fi asa de usor manipulatzi de niste : oameni, smecheri, farisei, saduchei............... si fara credintza in DUMNEZEU !? Cei din afara tzarii noastre vazand ca romanii sunt muuuuuuult mai desteptzi decat ei, ca-i depasim mai peste tot si-n toate, ne-au pus gand rau, interesatzi fiind in distrugerea si sfartecarea : Romaniei, neamului romanesc si credintzei crestine ortodoxe, defapt sunt fratzii nostri de la ADAM si EVA, dar ratacitzi de la dreapta credintza, vrajmasul le-a dat in : gand, cuget si simtzire ca sa ne distruga, adica au recurs si recurg la acele fapte diabolice, exemple : dezbinarea generatziilor, departarea / neascultarea tinerilor de parintzi, tinerii parasesc parintzii si bunicii, dezbinarea claselor sociale ( exemplu : se urasc muncitorii si intelectualii, medicii si profesorii....... ), tinerii categorisesc batranii ca fiind : dogmatici, comunisti, inapoiatzi, putregaiul societatzii, bosorogi...... , batranii de azi consideratzi : dogmatici, comunisti, inapoiatzi, putregaiul societatzii, bosorogi...... , sunt tinerii de altadata, care au dat nastere copiilor / tinerilor de astazi, cu care Romania se bucura si se arata lumii, cu inteligentza lor sclipitoare, defapt tinerii romani cu inteligentza lor sclipitoare, deranjeaza si subestimeaza tzarile care ne urasc de moarte si invidie, pentru ca ei, cu banii lor multzi pe care i-au transformat in icoane si se inchina la ei, adica la bani si nu au parte de asa / de atata inteligentza, cata se gaseste-n poporul roman ?! De ce poporul roman are atata inteligentza, pentru ca romanii nu s-au lepadat de HROSTOS in cei 2000 de ani si ceva de crestinism, asa cum s-au lepadat unii si altzii ?! Acesta-i adevaratul, adevar ! Lupta dusmanilor nostri, SE POARTA PE MAI MULTE FRONTURI, ADICA DISTRUGEREA : CREDINTZEI CRESTINE ORTODOXE, FAMILIEI CRESTINE, DEGRADAREA RELATZIILOR DINTRE COPII - PARINTZI, COPII - BUNICI, DISCREDITAREA MUNCITORILOR DE CATRE INTELECTUALI, CARE DISCREDITARE ATRAGE URA SI DEZBINAREA UNII IMPOTRIVA ALTORA, DISCREDITREA BISERICII SI CLERULUI si ............................... ! Oameni buni, dragi romani, noi ca popor am suferit multe prigoniri de la : popoarele migratoare, stapanirile straine, conducatori nedemni, dar pe parcursul istoriei nu ne-am abatut de la credintza in HRISTOS, si cu DUMNEZEU, noi, romanii le-am petrecut pe toate, acum este important, sa nu cedam in fatza dusmanilor si inselatoriilor acestora, ca, DOMNITORUL CONSTANTIN BRANCOVEANU CU CEI PATRU COPII SI SFETNICUL IANACHE, pentru : credintza crestina ortodoxa, glia strabuna si poporul roman, si-au pus grumazul pe buturuga pentru a le fi taiat gatul, nu au cedat la presiunea unora si altora, STEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZUL si.............. , ?! Cartzile de istorie, geografiE, limba romana, muzica......... numai prezinta realitatea, cat de putzin se prezinta trecutul neamului romanesc, dupa unii suntem un popor fara istorie / trecut si despre marii literatzii, nu se mai aminteste, de ce ? pentru ca : M EMINESCU, I CREANGA......... II DEPASESC PE CEI, CARE NE URASC DE MOARTE ! SA NE TREZIM DIN SOMNUL CEL DE MOARTE AL : DISTRUGERII, DEZBINARII SI SFARTECARII ROMANIEI SI NEAMULUI ROMANESC !