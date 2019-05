Înfrângere dură pentru pentru SSC Farul

SSC Farul Constanţa a pierdut, sâmbătă după amiază, pe teren propriu, întâlnirea cu Petrolul Ploieşti, din etapa a 33-a a Ligii a 2-a la fotbal, scor 0-3 (Cr. Puşcaş 2, Şaim 9, Borţa 89), la capătul unui joc modest, în care ocaziile mai de gol ale echipei constănţene au lipsit. Cu un singur şut expediat pe spaţiul porţii, autor Fotescu, în minutul 56, Farul nu a putut emite prezenţii în duelul cu formaţia ploieşteană, care mai speră să ajungă la barajul de promovare în prima ligă. Şi cum startul partidei a fost dezamăgitor, cu două goluri primite în primele zece minute, Farul nu a mai avut forţa să revină în confruntarea cu formaţua condusă de Gheorghe Mulţescu.

„Este foarte greu când începi meciul de la 0-2, când primeşti două goluri foarte uşor, în condiţiile în care Petrolul îşi juca poate ultima şansă pentru a ajunge la baraj. Din păcate, am fost sub nivelul jocului, greşeli mari, copilăreşti. Nu mă aşteptam la o evoluţie aşa de ştearsă. E rosponsabilitatea mea, îmi asum această înfrângere, ami ales că au venit mulţi suporteri. Astăzi am dezamăgit. Mai sunt cinci cinci etape şi o să încerc să le ridic moralul jucătorilor. A fost cel mai slab meci al nostru, exceptând primele două etape. A rezultat acest scor care ne scuteşte de comentarii. Dezamăgirea e mare. Accept înfrângerea, dar când ieşi de pe teren trebuie să arăţi că ai făcut tot posibilul să ieşi cu fruntea sus”, a spus, după meci, la conferinţa de presă, antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraş.

Au evoluat următoarele formaţii - Farul: R. Avram (cpt.) - Joao Diogo, Ehmann, Ispas, Neciu (60 T. Moldovan) - Celestino, M. Doumbia - D. Toma, G. Păun (77 C. Zamfir), R. Miranda (44 M. Fotescu) - R. Surdu; Petrolul: C. Lungu - Borţa, L. Cazan, Ghinga, Ţicu - Cr. Puşcaş, Chindriş - Şaim (60 Al. Stoica), L. Marinescu (cpt.) (85 Kozoronis), R. Moldoveanu - Arnăutu (77 C. Ştefănescu). Cartonaşe galbene: Ispas, G. Păun, M. Doumbia / Borţa, Arnăutu, Al. Stoica. Meciul a fost arbitrat de Andrei Chivulete (Bucureşti).

În celelalte partide disputate sâmbătă s-au înregistrat următoarele rezultate: Pandurii Tg. Jiu - Luceafărul Oradea 0-0, CS Baloteşti - Metaloglobus Bucureşti 0-3, Academica Clinceni - ACS Energeticianul 3-1, Dacia Unirea Brăila - FC Argeş 0-2, Daco-Getica Bucureşti - CS Mioveni 1-0, UTA Arad - ASU Politehnica Timişoara 0-2, Ripensia Timişoara - Aerostar Bacău 1-0.

Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc după următorul program - duminică, 5 mai, ora 13.00: ACS Poli Timişoara - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 6 mai, ora 18.00: Sportul Snagov - Chindia Târgovişte (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Clinceni 76p (golaveraj: 67-19), 2. Chindia 70p (62-31), 3. U. Cluj 66p (74-26), 4. Petrolul 65p (59-32), 5. Snagov 63p (48-29), 6. FC Argeş 59p (46-26), 7. Mioveni 49p (46-37), 8. Ripensia 45p (40-44), 9. UTA 44p (50-51), 10. Metaloglobus 43p (33-51), 11. ASU Poli 41p (31-30), 12. Luceafărul 40p (43-55), 13. Daco-Getica 39p (47-50), 14. SSC FARUL 39p (41-54), 15. Pandurii 38p (54-54), 16. Energeticianul 35p (38-44), 17. Aerostar 32p (51-60), 18. ACS Poli 26p (28-55), 19. Baloteşti 24p (25-65), 20. Dacia Unirea 19p (27-95).