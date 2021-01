Înfrângere la Constanța pentru FC Farul

FC Farul Constanța a disputat ierimeciul de pe teren propriu cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a 15-a a Ligii a 2-a.

Golurile învingătorilor au fost reușite de Jebari în minutul 58 și Bauza din penalty în minutul 76.

Ianis Zicu, antrenorul FC Farul, a început meciul cu: Dur-Bozoancă - Greu, Leca, Antoche (cpt.), Carabela, Hordouan (60 Banyoi), Cărăruș, A. Cruceru(87 Ciolacu), Bîrnoi, R. Silaghi, Măzărache.

Farul a evoluat în inferioritate numerică din minutul 83, după ce fundașul Marius Leca a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.



La finalul partidei, Ianis Zicu, antrenorul FC Farul, a declarat că nu le poate reproșa jucătorilor vreo lipsă de atitudine, dar că s-a văzut clar faptul că echipa nu s-a antrenat în ultima săptămână din cauza problemele legate de cazurile pozitive de COVID-19.

“Din păcate, o înfrângere, dar cred că era de așteptat, ținând cont că nu ne-am pregătit în ultima săptămână. Echipa a arătat cel mai rău din punct de vedere fizic de când sunt eu aici. Nu cred că pot să acuz vreun jucător că nu și-a dorit, atât s-a putut. Am întâlnit un adversar foarte bun, nu degeaba este la a șaptea partidă consecutivă fără înfrângere în Liga a 2-a, cred că este adversarul care ne-a pus cele mai mari probleme. Noi am arătat, din păcate, o lipsă totală de prospețime, nu am avut potență. Chiar dacă unii tot vorbesc că ne-am antrenat, s-a văzut clar că nu am făcut antrenamente. Dacă am fi făcut, cu siguranță am fi arătat ca la partidele pe care le-am disputat în acest sezon, când echipa a arătat putere, dorință, atitudine".