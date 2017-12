Înfrângere la Giurgiu pentru Viitorul

Confruntarea dintre câştigătoarele ultimelor două ediţii ale Ligii 1, Astra Giurgiu şi FC Viitorul, a avut loc luni seară, la Giurgiu, duelul fiind ultimul din etapa a 10-a din Liga 1 la fotbal. La finalul unui meci cu multe faze de poartă, Viitorul a părăsit terenul învinsă, plătind tribut ocaziilor uriaşe de gol pe care care nu le-au fructificat jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi. Lansat excelent de către Eric, Ţucudean a ratat deschiderea scorului în minutul 8, trimiţând mingea în bara laterală, din poziţie de unu la unu cu Iliev. Iar ocazia irosită s-a răzbunat şi Balaure a deschis scorul pentru Astra în minutul 15, după o greşeală a lui Horj. Portarul bulgar Iliev l-a blocat pe Eric, în minutul 18, dar şi pe Vînă, în minutul 28, împiedicând egalarea. Care a venit totuşi în minutul 37, atunci când Andrei Ciobanu a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri şi Iliev nu a mai putut interveni. 1-1 la pauză, iar startul reprizei secunde a fost favorabil gazdelor, Al. Ioniţă II marcând în minutul 48, la capătul unei acţiuni personale de toată frumuseţea, în care a trecut mult prea uşor de Mladen şi Horj. Ţucudean a mai ratat o ocazie în minutul 62, după o centrare a lui Cristi Ganea, iar Eric a mai dat o pasă perfectă în minutul 65, însă a fost rândul lui Aurelian Chiţu să trimită mingea pe lângă poartă din poziţie foarte bună. Astra a scăpat de emoţii în minutul 86, când Abang l-a driblat şi pe Rîmniceanu şi a stabilit rezultatul final: Astra - Viitorul 3-1 (Balaure 15, Al. Ioniţă II 48, Abang 86 / A. Ciobanu 37).

Au evoluat următoarele formaţii - Astra (antrenor Edward Iordănescu): P. Iliev - Belu, Fl. Bejan, Polczak, Al. Stan (cpt.) - Mrzljak, Dandea - Balaure, Al. Ioniță II (79 Marquinhos), R. Moise (71 Takayuki Seto) - Le Tallec (66 Abang); Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - A. Ciobanu (70 De Nooijer), Țîru (cpt.), Horj, Cr. Ganea - Cicâldău, Mladen, Vână (70 T. Băluţă) - Eric, Țucudean, A. Chițu (77 Drăguş). Cartonaşe galbene: Bejan, Polczak, Abang / Țîru. Meciul a fost arbitrat la centru de Istvan Kovacs.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2-3. FCSB şi Astra 21p (16-7), 4. Craiova 19p (14-7), 5. Botoșani 19p (16-10), 6. Timișoara 17p (11-10), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. Iași 13p (8-11), 9. Voluntari 11p (12-14), 10. FC VIITORUL 11p (7-10), 11. Sepsi 10p (7-15), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-17).

ÎNCEPE ETAPA A 11-A

Programul partidelor din etapa a 11-a a Ligii 1 - marți, 19 septembrie, ora 18.30: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara, ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe - CS U. Craiova; miercuri, 20 septembrie, ora 18.30: FC Botoșani - CSM Poli Iași, ora 21.00: Dinamo București - Concordia Chiajna; joi, 21 septembrie, ora 16.30: FC Viitorul - Juventus București, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu, ora 21.00: CFR Cluj - FCSB. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

