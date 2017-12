Înfrângere pentru baschetbaliştii tricolori

În primul meci din campania de calificare la Campionatul European de baschet masculin din 2015, România a fost învinsă, scor 84-68 (20-21, 22-19, 18-11, 24-17), de Bulgaria, într-o partidă care a avut loc aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa. După un început mai bun al oaspeţilor, care au condus cu 7-0, tricolorii au revenit treptat pe tabelă şi au preluat conducerea cu ceva mai mult de un minut înainte de finalul primului sfert, scor 18-17. Diferenţa s-a păstrat şi după primele zece minute, scor 21-20, graţie unui coş reuşit de Kabengele în ultima secundă, iar suporterii constănţeni începeau să spere. România şi-a mărit avansul în debutul actului secund, 25-20, însă gemenii Deyan şi Kaloyan Ivanov au fost de neoprit atât în atac, cât şi la recuperare, astfel că Bulgaria a intrat la pauza mare cu un avans de două lungimi, 42-40. Ultimele două parţiale nu au mai fost, din păcate, la fel de echilibrate, oaspeţii profitând de numeroasele greşeli ale tricolorilor, mai ales în defensivă. S-a încheiat 84-68 pentru Bulgaria, rezultat care micşorează şansele României la calificare, mai ales că din această grupă, din care mai face parte şi Islanda, merge mai departe doar prima clasată.

„În primele două sferturi am avut multe momente bune, dar apoi am pierdut controlul. Nu am reuşit să facem ce lucrasem la antrenamente. Bulgaria a câştigat meritat acest meci. Ne-a taxat fiecare greşeală. Probabil că nici fizic nu am fost mai buni, dar mie îmi pare rău de numerosele greşeli copilăreşti pe care le-am făcut. Învăţăm, suntem la un nou început de drum şi avem mult de muncit. Cred însă că vom juca mai bine de la meci la meci“, a declarat antrenorul tricolorilor, Marcel Ţenter. „Au fost mai buni decât noi. Au recuperat mult mai mult decât noi şi acest lucru s-a văzut”, a spus Rareş Mandache, autorul celor mai multe puncte pentru România în partida de ieri.

Au marcat - România: Mandache - 18 puncte (2x3), Kabengele 11p (1x3), Tudor 10 (2x3), Guţoaia şi Ţibîrnă - câte 9, Nicoară 6, Baciu 3, Silvăşan 2; Bulgaria: D. Ivanov 27p (4x3), Mirkovich 20 (2x3), K. Ivanov 15 (1x3), Lilov 9 (3x3), Avramov 7 (1x3), Kostov 4, Varbanov 2. Cea de-a doua partidă a României în preliminariile CE va avea loc, tot la Constanţa, pe 7 august, cu Islanda, după care tricolorii vor disputa două meciuri în deplasare, cu Bulgaria, la Varna, pe 10 august şi cu Islanda, la Reykjavik, pe 16 august.