Înfrângere ruşinoasă pentru SSC Farul

14:46:37 / 19 Mai 2019

Coperativa+Farul=Love

Cartile sint facute, Farul va juca sezonul viitor in liga 2. Suporterii care gindesc logic sa nu se supere si sa recunoasca ca meciurile aranjate au fost la Balotesti si cele cu F.C. Arges si la Mioveni. Cele doua din judetul Arges fara obiectiv si fara pericol de retrogradare au renuntat la puncte , intr-o omerta fotbalistica in care nu trebuie decit sa fii om de onoare si sa respecti Familia (cooperativa). Sezonul viitor se va confirma ceea ce spun acum : Fc. arges si Mioveni vor cistiga cel putin 4 puncte in meciurile directe. Sa nu ne imbatam cu apa rece Farul trebuie sa fie multumita ca in sezonul urmator va juca din nou in liga 2. Putem fi realisti si daca ne mentinem cel putin 2-3 ani in liga secunda. Campionatul care va veni aduce alaturi de Petrolul, F.c.arges, nou promovata Rapid si retrogradatele din liga1, echipe mobilate financiar mult mai bine decit Farul. Solutii: In primul rind avem nevoie de un alt antrenor. Farul nu a facut decit sa asigure un loc de munca pentru Grigoras si stafful sau. Antrenorul este total depasit , se vede in exprimarea echipei, tactic nu se vede nimic clar pentru ca jucatorii nu arata nimic, fizic echipa nu poate duce mai mult de 60 minute, deci lipsa de metodica antrenamentelor care mentin forta , rezistenta, si prospetimea la meciuri. Pentru toti suporterii Farului , poate unii dintre voi mergeti la antrenamentele echipei, ce parere aveti de pregatire in general ????. Un antrenor bine pregatit profesional face echipa sa joace. Pentru domnul Marica nu am decit sa-i reprosez lipsa aproape totala de comunicare in raport cu suporterii, mai ales ca renasterea Farului este munca suporterilor , iar unii dintre ei si-au sacrificat si putinii bani de care dispun. Personal fara un antrenor tinar si bine pregatit , cu o echipa noua (din cei actuali multi vor pleca) nu vad un viitor promitator. Forza Farul. P.S: Suporterii adevarati nu ling mina si nici nu stau cu ia intinsa la cooperatisti.