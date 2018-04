Înfrângere severă pentru HC Dobrogea Sud

00:00:36 / 17 Aprilie 2018

HCD

Nu pricep de ce atatea batai grele ... Steaua , Calarasi , Dinamo... Doar Cupa Romaniei conteaza ? ...ne luptam pentru locul 7-8 in campionat cu 12 echipe , este jenant pentru Constanta. As dori sa vad ca echipa lupta pe teren dar sincer nu inteleg unele decizii ale lui Sandu Iacob : de ce nu joaca Soare , Csog . De ce sunt bulversati jucatorii si bramburiti pe toate posturile , nu mai stie nimeni ce joaca , e un haos de nedescris in echipa ...