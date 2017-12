Înfrângeri acasă pentru echipele constănțene de volei feminin

Sâmbătă, în etapa a 8-a din Seria Est a Diviziei A2 la volei feminin, ambele formații din județul Constanța au evoluat pe teren propriu, dar nu au reușit să acumuleze vreun punct în clasament. În sala de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1, CSȘ 1 Momentos Constanța a întâlnit tot o echipă cu multe junioare și cadete, CTF Mihai I București, și a cedat cu scorul de 0:3 (21:25, 13:25, 21:25).

„Fetele au prins o zi ceva mai slabă, chiar dacă au condus în fiecare început de set, până la primul time-out tehnic. Nu ne-a mai intrat serviciul ca în partidele precedente, nu a mai mers bine nici preluarea, iar adversarele au prins la rândul lor o zi foarte bună. CTF are o echipă solidă, muncitoare, iar jucătoarele au execuții corecte. Sperăm ca în etapa viitoare, cu Medgidia, să reușim un joc mai bun și un rezultat pozitiv”, a afirmat Paul Greavu, team-manager la echipa constănțeană.

Au evoluat pentru CSȘ 1 Momentos (antrenor Gheorghe Brînză): Antonia Tărniceriu - Anca Mănuc, Denisa Dumitru, Alexandra Spînoche, Elena Albu, Silvia Coman, Andreea Ioniță-libero (au mai intrat: Oana Nedea, Andreea Iancu, Mădălina Vintilă).

La rândul său, CS SLEN 90 Medgidia a pierdut acasă cu CSM 2007 LPS Focșani, scor 1:3 (25:16, 13:25, 25:27, 22:25), în condițiile în care din lot au absentat câteva jucătoare, din motive obiective (examene la facultate). „A fost un meci destul de echilibrat, în care puteam și noi să învingem. Am început foarte bine partida, însă apoi a urmat o cădere. În setul al treilea am pierdut la mare luptă, în prelungiri, după ce am ratat trei mingi de 2:1 la seturi”, a declarat Gheorghe Iordache, antrenor principal la formația din Medgidia.

Au evoluat pentru SLEN 90 (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Mădălina Horătău, Andra Cojocaru - Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Vanesa Deșliu, Nicoleta Osoianu (au mai intrat: Nicoleta Gonțea, Bianca Vasile).

Al treilea meci din etapa a 8-a, cel dintre primele două clasate, a fost câștigat de liderul clasamentului: ACS Transilvania Brașov - Rapid București 2:3 (21:25, 25:14, 25:21, 14:25, 12:15). În clasament conduce Rapid București, cu 21 puncte, urmată de ACS Transilvania Brașov 16p, CSM 2007 LPS Focșani 13p, CTF Mihai I București 12p, CS SLEN 90 Medgidia 6p și CSȘ 1 Momentos Constanța 4p.

Citește și:

Echipele constănțene de volei joacă pe teren propriu

CSȘ 1 Momentos Constanța, la un pas de surpriza campionatului!

Divizia A2 la volei feminin se reia sâmbătă

CSȘ1 Momentos vrea să readucă orașul Constanța în elita voleiului feminin românesc

Încă un punct în clasament pentru CSȘ 1 Momentos Constanța

CSȘ 1 Momentos Constanța a produs surpriza campionatului în Divizia A2 la volei feminin

CS SLEN 90 Medgidia s-a impus în derby-ul județean cu CSȘ 1 Momentos