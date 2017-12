Înfrângeri la zero pentru formațiile constănțene de volei

Sâmbătă s-au disputat cele trei partide contând pentru prima etapă din Seria Est a Diviziei A2 la volei feminin. Ambele reprezentante ale județului Constanța în acest eșalon au jucat în deplasare și niciuna dintre ele nu a izbutit să câștige vreun set. Aflată la debutul său absolut într-o competiție de senioare, echipa CSȘ 1 Momentos Constanța a evoluat pe terenul unei pretendente la promovare, CSM 2007 LPS Focșani, și a fost învinsă cu 3:0 (27:25, 25:13, 25:19). „S-a văzut clar diferența de experiență între cele două echipe. În primul set am condus cu 24:22, dar nu am reușit să-l și câștigăm. În setul 2 am fost dominați clar, iar în ultimul am avut 16:8, însă am mai făcut doar trei puncte până la final...”, a declarat Paul Greavu, team-manager la echipa constănțeană.

Pentru formația antrenată de Gheorghe Brînză au evoluat: Antonia Tărniceriu - Silvia Coman, Oana Nedea, Denisa Dumitru, Elena Albu, Anca Mănuc, Andreea Ioniță-libero (au mai intrat: Cristina Poncea, Alexandra Spînoche, Mădălina Vintilă, Andreea Iancu). Elena Albu (19 ani) este singura senioară din lot, restul jucătoarelor fiind eligibile la categoriile de vârstă junioare, cadete și speranțe!

CS SLEN 90 Medgidia a jucat pe terenul unei echipe nou-înființate, ACS Transilvania Brașov, cedând cu scorul de 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). „Echipa din Brașov s-a înființat în vară, însă are în lot jucătoare destul de bune, care au evoluat la alte formații din campionat. Ceva n-a mers în jocul nostru, însă este abia începutul campionatului, vom vedea ce va fi în etapele următoare”, a declarat Lenuța Iordache, antrenor secund la echipa din Medgidia. Au evoluat pentru formația pregătită de Gheorghe și Lenuța Iordache: Mădălina Horătău - Nicoleta Osoianu, Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Nicoleta Gonțea, Mihaela Isac, Vanesa Deșliu-libero (au mai intrat: Mihaela Popescu, Ifet Sachir, Andra Cojocaru, Diana Mihai-libero).

Celălalt rezultat din Seria Est: Rapid București - CTF Mihai I București 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:15).

JUNIOARELE DE LA CSȘ 1, VICTORIOASE ÎN CN DE JUNIORI

Duminică, a doua zi după întâlnirea de la Focșani, junioarele de la CSȘ 1 Momentos Constanța au evoluat și în etapa a treia din Campionatul Național rezervat junioarelor, Seria B. Formația de la CSȘ 1 a avut ca adversară o altă echipă din Constanța, CS Laguna „B.P. Hasdeu”, de care a dispus cu scorul de 3:0 (25:7, 26:24, 25:20). A fost a treia victorie din tot atâtea posibile pentru jucătoarele antrenate de Gheorghe Brînză.

SPERANȚELE DE LA AXIOPOLIS CERNAVODĂ AU CÂȘTIGAT PRIMUL TURNEU AL CN

Duminică, la Cernavodă, s-a desfășurat primul turneu din cadrul Campionatului Național de volei rezervat speranțelor (jucătoare născute în 2003-2004 și mai tinere), la care au participat trei echipe. Iată rezultatele: Axiopolis Sport Cernavodă (antrenor Lenuța Iordache) - SLEN 90 Medgidia (antrenor Gheorghe Iordache) 3:1; Axiopolis - CSȘ Tulcea 3:0; Medgidia - Tulcea 3:0. Fiecare echipă va fi, pe rând, gazda câte unui turneu, următorul fiind programat în luna noiembrie, la Medgidia. Ocupanta primului loc în clasamentul care va fi întocmit după aceste trei turnee va obține calificarea la turneul semifinal.

Citește și:

Sâmbătă debutează și campionatul Seriei Est din Divizia A2 la volei feminin

Startul în Divizia A2 la volei feminin, amânat cu o săptămână

Echipa de volei CSȘ 1 Momentos Constanța va debuta într-o competiție de senioare