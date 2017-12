Infrastructură nouă pentru Casicea şi General Scărişoreanu

Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, a declarat că are semnale din partea autorităţilor statului potrivit cărora finanţarea proiectelor privind alimentarea cu apă potabilă în satele General Scărişoreanu şi Casicea va fi aprobată. “Am primit o notă din partea Guvernului prin care suntem anunţaţi că cele două proiecte, care valorează în total 2,8 milioane de lei, sunt în atenţia statului. Am speranţa că aceste proiecte vor fi aplicate până la urmă“, a mai spus Constantin Radu. Pentru înlocuirea reţelei de apă şi în satul Casicea, unde trebuie introduşi 14,5 km de reţea de conductă, Guvernul a alocat 500.000 de lei, dar pentru finalizarea proiectului ar mai fi nevoie de încă 500.000 de lei. În aceeaşi situaţie se află şi proiectul privind înlocuirea reţelei de apă în satul General Scărişoreanu, pentru care Guvernul, deşi a declarat proiectul eligibil şi finanţabil, nu a alocat cele 1,4 milioane de lei. Constantin Radu a afirmat că prioritatea sa în această primăvară este finalizarea construcţiei grădiniţelor din cele trei localităţi ale comunei, Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea, pe care statul a „uitat” să le finanţeze de vreo doi ani. „Construcţia grădiniţelor din Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea, proiect început cu fonduri de la Guvern, a rămas nefinalizată pentru că Executivul nu a mai alocat fonduri. Pentru toate aceste instituţii de învăţământ, valoarea lucrărilor este de peste 3 milioane de lei”, a spus Constantin Radu, care a mai spus că încearcă să găsească fondurile necesare pentru aceste proiecte. În altă ordine de idei, primarul comunei Amzacea a mai spus că a fost aprobat bugetul pe acest an al comunei, care se ridică la un milion de lei, precizând că, faţă de anul trecut, bugetul din 2011 este cu aprox. 200.000 de lei mai mic.