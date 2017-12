Infrastructura, singura investiţie în 2011

Bugetul local al municipiului Constanţa pentru anul 2011 va fi unul în care cheltuielile vor fi limitate la maximum. La fel ca şi în 2010, municipalitatea nu va mai face decât investiţii de infrastructură. „Pentru anul 2011, în afară de asfaltări şi de proiectele pe care sper să le începem cu fondurile europene, nu vom face nimic”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre. La începutul acestui an, primarul anunţa un buget “de avarie”. În staţiunea Mamaia a fost un sezon estival lipsit de evenimentele cu care turiştii fuseseră obişnuiţi în 2008 şi 2009. Şi în 2011 va fi la fel: fără niciun fel de investiţie în divertisment. Pe plan local, în 2010, Primăria Constanţa a reuşit să continue investiţiile în infrastructură. Au fost sistematizate mai multe zone ale oraşului unde au fost realizate sensuri giratorii care au condus la fluidizarea traficului. „Am reuşit să refacem parcarea din spatele Spitalului Judeţean, unde am resistematizat zona. Au fost şi alte locaţii în oraş unde, conform unui studiu comandat de primărie, am făcut sensuri giratorii sau am pus semafoare”, a spus Mazăre. În 2011, Primăria Constanţa va continua lucrările de infrastructură, fiind singurul capitol unde nu s-au făcut tăieri bugetare. „Pentru anul viitor vom începe să lucrăm pe bulevardul Aurel Vlaicu şi să-i scăpăm pe locuitorii din CET de nenorocirea aia de bulevard care nu are fundaţie. Este o lucrare amplă. Va trebui să scoatem şinele de tramvai, să facem fundaţia şi apoi să asfaltăm”, a afirmat primarul. În ceea ce priveşte partea de înfrumuseţare a oraşului, municipalitatea va reduce serios fondurile la acest capitol. „Floricele, jucării, parcul piticilor, nu le vom mai face. Nici divertisment în staţiunea Mamaia nu vom mai face, la fel cum nici în acest an nu am făcut nimic”, a mai spus Mazăre. Toate aceste restricţii bugetare vin în primul rând din cauza politicii dezastruoase a Guvernului Boc, care, fără a avea o strategie de guvernare, a pus în dificultate autorităţile locale.