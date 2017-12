Infrastructură suferindă

Ca şi în cazul multor primării, nici Primăria Vulturu nu face excepţia de la regula că, înainte de a-şi face planuri pentru elaborarea proiectelor, trebuie mai întâi să aprobe bugetul pentru 2010 şi, din câte se vehiculează în rândul primarilor, valoarea din acest an va fi mult mai mică faţă de cea de anul trecut. Acesta încă nu a fost finalizat deoarece primarul aşteaptă şedinţa de Consiliu Judeţean, de săptămâna viitoare, unde vor fi puse în discuţie sumele de la Guvern care se vor repartiza unităţilor administrativ-teritoriale. Primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec, spune că a consultat principalele site-uri pentru depunerea proiectelor şi accesarea fondurilor europene - Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - şi a descărcat ghidurile de finanţare pentru a citi criteriile pe care administraţiile locale trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii finanţării. „Noi am consultat ghidurile solicitantului elaborate, iar problema este unde să depunem proiecte pentru a fi siguri că vom primi finanţare, nu să muncim degeaba”, a declarat Berbec. El spune că infrastructura din Vulturu este „la pământ” şi că este nevoie de un amplu program de reabilitare. „În afară de sistemul de apă care funcţionează, însă şi acesta mai are nevoie de reabilitări, avem nevoie de reţea de canalizare, de lucrări de modernizare la principalele instituţii publice din comună: şcoală, grădiniţă, Primărie şi la Căminul Cultural”, a declarat Berbec.