Înfrăţirea cu bulgarii, pecetluită

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, şi cel al localităţii bulgare Kardzhali, Hasan Azis, au semnat, vineri, protocolul de înfrăţire între cele două localităţi. Evenimentul a fost precedat de o conferinţă de presă, susţinută la Primăria Medgidia de cei doi oficiali, în cadrul căreia edilii şi-au exprimat părerea despre înfrăţirea celor două localităţi, despre modelul comun de convieţuire din cele două localităţi, dar şi despre drumul comun către aderarea în spaţiul Schengen. Semnarea acordului a avut loc în sala de şedinţe a uzinei Lafarge Medgidia, cu participarea mai multor invitaţi din localitate - agenţi economici, reprezentanţi ai instituţiilor, cadre didactice, consulul Republicii Turcia la Constanţa, reprezentanţi ai UDTTMR Medgidia, precum şi senatorul Puiu Haşotti şi deputatul Mihai Lupu. În cuvântul său, primarul Medgidiei s-a arătat mulţumit de înfrăţirea cu oraşul Kardzhali. „În urmă cu o lună am vizitat oraşul Kardzhali şi am fost impresionat de câteva lucruri: capacitatea administrativă, munca susţinută a Consiliului Local şi a Primăriei, frumuseţea munţilor Rodos, respectul pentru tradiţiile locale pe care nu l-am întâlnit în multe locuri, precum şi grija deosebită pentru viitorul copiilor. Consider că cele două localităţi au multe puncte în comun, încât este natural să ne înfrăţim. Sper ca fiecare cetăţean să aibă de câştigat din această înfrăţire”, a spus Iordache. La rândul său, primarul localităţii Kardzhali a subliniat importanţa acestui acord, care aduce o schimbare în viitorul ambelor localităţi. „Acesta este începutul unui nou drum în ceea ce priveşte cooperarea noastră. Am convenit ca, în curând, la Kardzhali să sosească şi cadre didactice din Medgidia, care să realizeze înfrăţiri cu instituţii de învăţământ din oraşul nostru, dar şi reprezentanţi ai cultelor creştine şi musulmane, astfel încât cooperarea să se realizeze în mai multe domenii de activitate”, a spus primarul Hasan Azis. Înainte de a părăsi Medgidia, delegaţia bulgară a mai avut parte de o surpriză din partea administraţiei locale. La ieşirea din localitate a fost dezvelită plăcuţa cu numele oraşelor înfrăţite cu Medgidia, pe aceasta figurând şi oraşul Kardzhali.