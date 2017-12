Înfrîngere usturătoare pentru CS Tomis

Deşi avea nevoie de victorie pentru a se menţine în partea superioară a clasamentului, formaţia feminină de handbal CS Tomis nu a reuşit să producă surpriza la Baia Mare. Echipa gazdă, HCM, nu a rata ocazia de a urca pe poziţia a doua a clasamentului şi a învins, în etapa a 5-a a Ligii Naţionale, cu scorul de 28-21, pe CS Tomis. Cu achiziţii numeroase şi investiţii serioase, formaţia constănţeană nu a reuşit să confirme nici de această dată. Greşelile din faza defensivă, dar şi lipsa unui aport consistent din partea interilor, au făcut ca Tomisul să înregistreze al treilea eşec din acest debut de campionat. Gazdele şi-au impus jocul încă din prima repriză. Camelia Balint şi Melinda Geiger au fost de neoprit la linia de 9 m, iar HCM Baia Mare a plecat la pauză cu un avantaj de cinci goluri, 15-10. Handbalistele constănţene nu au găsit soluţii de anihilare a adversarelor nici în cea de-a doua repriză, iar elevele lui Ioan Băban şi-au trecut un cont o nouă victorie importantă, în timp ce Tomis a coborît pînă pe locul 9 în clasament, cu 4 puncte. „A fost un meci în care în primele 15 minute am jucat mai bine, după care echipa gazdă şi-a impus ritmul. Apărea 3-2-1 a dat rezultate la început, dar am început să scăpăm oamenii lor tot mai des. Am făcut un joc destul de slab şi la nivelul interilor. Nu am reuşit să marcăm foarte mult de la nouă metri şi asta a făcut diferenţa”, a declarat antrenorul secund al CS Tomis, Victor Dăbuleanu. Pentru CS Tomis au înscris Tîlvîc 4g, Mateescu 4g, Seifer 3g, Pătru 3g, Iovănescu 3g, Druţu 2g, Pîrîianu 1g şi Topa 1g. Celelalte rezultate ale etapei: Ştiinţa Bacău - Cetate Deva 25-28; HC Zalău - HCM Buzău 24-23; Rapid Bucureşti - HCM Roman 19-38; U. Reşiţa - HC Oţelul Galaţi 25-23; U. Jolidon Cluj - Dunărea Brăila 28-26; Oltchim Rm. Vîlcea - Rulmentul Braşov 31-25.

Clasament

1. Oltchim 5 5 0 0 174-114 10

2. HCM Baia Mare 5 4 0 1 161-124 8

3. Rulmentul 5 4 0 1 153-135 8

4. Dunărea Brăila 5 3 0 2 157-131 6

5. U. Cluj 5 3 0 2 137-126 6

6. HCM Roman 5 3 0 2 138-122 6

7. HC Zalău 5 3 0 2 133-121 6

8. Oţelul Galaţi 5 3 0 2 135-135 6

9. CS TOMIS 5 2 0 3 135-132 4

10. Cetate Deva 5 2 0 3 137-145 4

11. U. Reşiţa 5 2 0 3 136-142 4

12. Ştiinţa Bacău 5 0 1 4 121-151 1

13. HCM Buzău 5 0 1 4 117-171 1

14. Rapid 5 0 0 5 118-203 0