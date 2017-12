ING a modificat estimarea privind inflaţia

Analiştii ING şi-au revizuit prognoza privind inflaţia la finalul acestui an la 4,6%, de la 4,8%, în proiecţia anterioară, ca urmare a datelor mai bune privind inflaţia din octombrie, şi susţin că banca centrală are mai multe şanse să-şi îndeplinească ţinta fixată, potrivit unui raport publicat de bancă. „După datele privind inflaţia din octombrie, am decis să modificăm uşor prognoza de inflaţie pentru finalul lui 2009, de la 4,8%, la 4,6%. Şansele ca Banca Naţională a României (BNR) să-şi îndeplinească ţinta de inflaţie au crescut, dar nivelul inflaţiei de bază, alături de riscurile generate de preţurile la alimentele de sezon, tutun şi combustibil, precum şi de deprecierea leului, ne-au determinat să menţinem prognoza peste ţinta BNR”, se arată în raport. În octombrie, rata anuală a inflaţiei a coborât la 4,3%, după ce preţurile de consum au crescut cu 0,44% faţă de luna precedentă, în special ca urmare a scumpirii serviciilor şi a majorării preţurilor la mărfurile nealimentare, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).