ING a redus estimarea privind rata anuală a inflaţiei

ING a revizuit prognoza de inflaţie pentru anul în curs, anticipînd o rată anuală a creşterii preţurilor de consum de 5,7% la sfîrşitul anului 2009, faţă de estimarea anterioară de 6,3%, pe fondul unei contracţii economice mai severe, de 7,9%, şi unui curs leu/euro mai stabil decît se anticipa. „Aceşti doi factori, alături de reducerea unor preţuri reglementate, motivează revizuirea prognozei”, se arată într-o analiză a ING. Totodată, ING anticipează o rată a inflaţiei de 5,5% la sfîrşitul anului viitor şi califică prognozele Băncii Naţionale a României (BNR), de 4,3% pentru 2009, respectiv 2,6% pentru 2010, drept „prea optimiste”. „Un an agricol slab ar trebui să conducă la majorarea preţurilor la alimente pînă în luna iulie a anului viitor, iar reducerile efectuate la unele preţuri reglementate se vor inversa probabil integral în 2010. În plus, relansarea economiei mondiale se va traduce şi prin creşterea preţurilor mărfurilor”, avertizează ING. În opinia analiştilor băncii, numai o apreciere puternică a leului ar compensa aceşti factori negativi, însă un astfel de scenariu este puţin probabil şi ar afecta considerabil competitivitatea economiei româneşti pe pieţele de export. ING consideră că inflaţia trebuie redusă într-o manieră sustenabilă, prin abordarea problemelor structurale ale economiei. „Măsurile de politică monetară nu pot reduce inflaţia într-o manieră sustenabilă, aşa cum s-a văzut în ultimii ani”, notează ING. Banca anticipează un curs mediu de 4,27 lei/euro în acest an, respectiv o rată de schimb de 4,5 lei/euro la sfîrşitul lui 2009. Pentru anul viitor, ING vede un curs mediu de 4,44 lei/euro, cu aprecierea monedei naţionale pînă la finele primului trimestru la 4,6 lei/euro, urmată de o depreciere constantă în celelalte nouă luni. În ceea ce priveşte Produsul Intern Brut, analiştii ING se aşteaptă pentru 2009 la o contracţie de 7,9%, urmată în 2010 de o diminuare de 0,6%. Pentru trimestrele al treilea şi al patrulea din 2009, sînt anticipate scăderi de 10%, respectiv 6,4%.