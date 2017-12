ING modifică prognoza de inflaţie şi estimarea privind scăderea PIB

ING Bank România a modificat prognoza privind inflaţia şi estimează o rată anuală medie a creşterii preţurilor de 6,3% pentru finele lui 2009, faţă de nivelul de 7,1% anticipat anterior, se arată într-un raport al băncii. Analiştii ING anticipează că rata anuală a inflaţiei va atinge minimul anului, de 5,3%, în luna iulie. Ţinta de inflaţie a BNR pentru acest an se plasează la 3,5% plus-minus un punct procentual. Comisia Europeană anticipează o rată anuală a inflaţiei de 5,8% în România, în 2009. Rata anuală a inflaţiei din fiecare trimestru este un criteriu de performanţă în acordul de finanţare încheiat cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), iar depăşirea cu două puncte procentuale a nivelului central stabilit va necesita adoptarea de măsuri, ca obligaţie de continuare a programului. Ţinta indicativă pentru 2009 a fost fixată la 4,5% plus-minus un punct procentual. ING Bank România a modificat şi estimarea privind scăderea Produsului Intern Brut (PIB) în 2009, la 7,1%, faţă de nivelul de 3,5% anticipat în luna ianuarie, acuzînd deteriorarea peste aşteptări a indicatorilor macroeconomici, se mai arată în raportul băncii. Totodată, ING avertizează că performanţele economiei s-ar putea plasa în acest an chiar sub estimarea de -7,1%, depinzînd în mare măsură de rezultatele din domeniul agriculturii. „Un an agricol extrem de slab ar putea împinge scăderea anuală a PIB la peste 10% în trimestrul al treilea din 2009 şi ar putea conduce la presiuni inflaţioniste foarte puternice începînd din luna august”, se arată în raport. Banca anticipează că economia va începe din nou să crească, în termeni anuali, începînd din trimestrul al treilea al anului viitor, iar PIB va înregistra o evoluţie pozitivă comparativ cu trimestrul anterior nu mai devreme de ultimele trei luni ale anului curent.