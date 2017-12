„Îngerii loviţi”... în vâltoarea amintirilor

Cronicar sportiv apreciat în spaţiul jurnalistic tomitan, sub a cărui semnătură au apărut, de-a lungul timpului, numeroase articole în paginile cotidianului „Telegraf”, Claudiu Val este din nou în atenţia publicului cititor. Pentru că „literatura este cea care l-a salvat” în momentele de cumpănă ale vieţii, după cum însuşi mărturiseşte, Claudiu Val a decis, într-un final, să i se dedice ei întru totul. Stabilit în prezent în localitatea Leeds, din Marea Britanie, jurnalistul a revenit, zilele acestea, la Constanţa, pentru a-şi face cunoscută cea de-a doua carte pe care o semnează şi care va vedea lumina tiparului chiar în această săptămână, la editura Ex Ponto. Este vorba despre volumul „Îngerii loviţi”, care urmează cărţii sale de debut, „Dragostea şi Securitatea”, lansată în luna februarie. Încadrate în categoria bildungsroman-ului, cele două volume autobiografice semnate de jurnalist cu numele său real, Claudiu-Valeriu Conţevici, vor avea şi o continuare, în viitor, întreaga trilogie aducând în atenţie fragmente din destinul zbuciumat al autorului, fapte reale şi evenimente dramatice care au schimbat definitiv cursul unei vieţi, dar care au fost, până la urmă, imboldul necesar pentru a-şi depăşi condiţia şi a nu pierde ca reper adevăratele valori morale.

LUCRARE AUTOBIOGRAFICĂ Despre volumul „Îngerii loviţi”, Claudiu Val spune că a lucrat la el de aprox. cinci ani. „Într-un fel, lucrez... dintotdeauna, fiindcă este o lucrare autobiografică. Acest volum ar fi trebuit să fie primul, iar cel care a apărut deja, „Dragostea şi Securitatea”, să fie al treilea. Deci, cronologic, mai lipseşte o a doua carte. Va fi o trilogie din care primele lansate sunt volumele I şi III”, a spus autorul. Acesta a explicat: „Aş fi vrut să încep cu partea I, dar citirea dosarului de securitate a fost un şoc, am avut toate documentele şi am zis să încep cu ele, a fost un fel de eliberare, am vrut să scap de coşmarul şi şocul prin care am trecut când am descoperit că mai mulţi prieteni nu erau deloc... aşa şi am decis să public „Dragostea şi Securitatea” prima dată”.

ORFELINATUL - UN... UNIVERS CU LEGI APARTE „Îngerii loviţi” este un volum care stă sub semnul emoţiilor puternice, prezentând primii 15 ani de viaţă ai lui Claudiu-Valeriu Conţevici: primii şapte ani „de acasă”, apoi cei trei ani petrecuţi la bunici şi încă cinci la casa de copii din Buşteni. Mai mult de jumătate din carte - capitolul al III-lea - tratează un aspect extrem de dureros din viaţa autorului: şederea la orfelinatul de la Buşteni, „un univers... special, închis, cu legi aparte, speciale, dure, foarte greu de acceptat de către cei din afara lui”. Este un volum care conţine, în primul rând, un puternic mesaj social-umanitar. „În afară de prezentarea autobiografică, pentru ca lucrarea să fie completă, am încadrat-o în cronologia epocii (n.r. anii 1940 - 1967). Am început chiar mai devreme, cu alungarea bunicului şi tatălui meu din Barasabia, pe baza amintirilor acestora, cât şi a documentelor adevărate, cum este şi cuvântarea regelui Carol al II-lea la aflarea ultimatului din partea URSS. Eu descriu exodul acesta, drama prin care a trecut familia mea până când a ajuns în România. În afara acestor filoane narative reconstituite din amintiri, fotografii, scrisori sau alte documente, eu am introdus la fiecare subcapitol fragmente din cuvântările liderilor politici, din presa vremii, până şi cântece patriotice, chiar şi pliante publicitare din epocă, încercând să reconstitui cât mai exact epoca, nu numai experienţa mea personală”, a precizat Claudiu-Valeriu Conţevici, adăugând că poate fi considerat şi un roman politic.

MESAJ SOCIAL-UMANITAR Marcantă pentru Claudiu Val este, însă, perioada petrecută la casa de copii din Buşteni, cititorii având prilejul să-i descopere în paginile cărţii şi să empatizeze cu „Îngerii... loviţi” - autorul şi cele două surori mai mici - de întâmplări nefericite care le-au schimbat pentru totdeauna destinul. „Mult mai important mi se pare mesajul conţinut în epilog, adică tot ce s-a întâmplat cu marile orfelinate care au avut şi câte 700 de copii - la Buşteni, au fost 400. În aceste cămine s-au întâmplat lucruri groaznice şi nici măcar după Revoluţie, situaţia nu s-a schimbat cu nimic, ba chiar s-a agravat şi a trebuit ca presa occidentală să scrie şi să facă publice condiţiile din orfelinatele din România, pentru ca autorităţile noastre să accepte adevărul. Dar nici nu atunci nu s-au luat măsurile necesare şi tot mai multe organizaţii internaţionale au forţat, pur şi simpli, eliminarea marilor orfelinate şi transformarea lor în asociaţii de tip familial, mai mici. Nici aceasta nu este o soluţie, pentru că şi în acestea s-au întâmplat grozăvii şi se întâmplă. Se militează pe plan internaţional pentru adopţii, eliminarea caselor de copii şi se speră ca în anul 2020 să nu mai existe niciun copil român în orfelinate. Sunt de acord cu adopţiile, dar cu condiţia schimbării legilor adopţiei. În orfelinate, au murit copii, au fost schilodiţi, violaţi, fără să fie cineva tras la răspundere. La finalul cărţii, am făcut o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în Australia, unde, în anii ’50, au ajuns în orfelinate câteva zeci de mii de copii, au trăit şi ei în condiţii groaznice şi cărora, în 2009, guvernul australian le-a cerut scuze... Nu cred că îi mai ajută la nimic. Acesta e mesajul final!”, este concluzia autorului.

Cartea „Îngerii loviţi” apare zilele acestea, la Editura Ex Ponto, în condiţii grafice de excepţie, cu sprjinul directorului tipografiei Infcon, Paul Prodan, al directorului Editurii Ex Ponto, scriitorul Ovidiu Dunăreanu şi al specialistului în tehnoredactare Leonard Vizireanu. Volumul urmează să fie lansat la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, care va avea loc la Bucureşti, între 21 şi 25 noiembrie.